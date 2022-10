Les services de renseignement de la police d’Ottawa ont prédit que Freedom Convoy pourrait arrêter les mouvements dans la capitale, selon des documents

Alors que des centaines de camions et de manifestants ont commencé à descendre sur Ottawa l’hiver dernier, la propre évaluation de la menace des services de police locaux a prédit que les foules perturbatrices importantes et bien financées pourraient empêcher les mouvements vers la capitale, selon les preuves présentées lors de l’enquête sur le gouvernement fédéral. recours à la Loi sur les mesures d’urgence.

Mais le chef par intérim du Service de police d’Ottawa a témoigné lundi qu’ils avaient l’impression que ce serait un événement de trois jours et que seul un petit nombre de personnes resteraient après le premier week-end.

Selon une évaluation de la menace rédigée le 28 janvier, la police d’Ottawa a estimé que “le convoi sera en mesure d’arrêter et d’arrêter efficacement le mouvement s’il le souhaite”.

“Par conséquent, nous nous attendons à voir un énorme volume de véhicules et de gros camions de transport obstruer les routes de la ville et la capacité de communiquer et de déplacer les camionneurs pourrait être entravée par la saturation des cellules”, a déclaré le rapport, qui a été préparé avant le premier week-end de protestations.

“Les membres du convoi semblent s’approvisionner en nourriture et en fournitures, ce qui indiquerait qu’ils ont des plans à long terme pour rester à Ottawa.”

Le rapport indique que les manifestations seront probablement marquées par des “motifs passionnés” et que les participants ont déjà amassé des millions de dollars via une page GoFundMe.

“La conclusion ici est qu’un grand nombre pourrait se rendre dans la ville et nous l’avons accepté”, a déclaré lundi Steve Bell lors d’un interrogatoire devant la Commission d’urgence de l’ordre public.

“Il pourrait y avoir des perturbations de la circulation, absolument, et cela pourrait être des émotions qui y sont associées. Mais rien de ce qui serait lié à l’activité que nous avons finalement vue dans nos rues.”

REGARDER | “Nous avons accepté cela” : le chef de la police d’Ottawa par intérim, Steve Bell, sur la normalité des grandes manifestations dans la ville :

«Nous avons accepté cela»: le chef de la police d’Ottawa par intérim, Steve Bell, sur la normalité des grandes manifestations dans la ville Bell dit que bien que la police d’Ottawa comprenne que la ville attire de grandes manifestations chaque année, personne n’était prêt pour ce qui a été provoqué par le convoi de camions en termes de taille et de durée.

En janvier, Bell a occupé le poste de chef adjoint et a supervisé le renseignement, l’information et les enquêtes. Il a été nommé chef par intérim du Service de police d’Ottawa après la démission de Peter Sloly le 15 février.

Comme la commission l’a déjà entendu, la police d’Ottawa croyait que les manifestations ne dureraient que trois jours et a planifié en conséquence.

Au lieu de cela, les manifestants se sont retranchés dans le centre-ville pendant près d’un mois, bloquant l’accès aux rues principales et faisant tourner les véhicules au ralenti. Le début des manifestations a été marqué par des klaxons incessants, avant qu’un citoyen ne demande une injonction pour faire taire les klaxons.

“Le véritable impact de cette manifestation a été le préjudice communautaire qui a été créé”, a déclaré Bell lundi.

“Aucune information n’a identifié cela.”

Signaler des préoccupations signalées concernant les armes à feu

L’évaluation de la menace a indiqué qu’il n’y avait pas de renseignements critiques qui “définissent un plan spécifique de violence”.

“Cependant, les médias sociaux révèlent que les personnes ayant des opinions extrémistes postent de plus en plus pour soutenir le convoi”, lit-on.

Un point en gras indiquait “une augmentation des publications sur les réseaux sociaux d’utilisateurs suggérant que la violence devrait être utilisée si le gouvernement ne reconnaît pas la convoitise. Aucune menace ou plan crédible n’a été identifié”.

Le rapport a également noté que certaines “personnes d’intérêt” parlaient ouvertement d’apporter des armes à feu.

L’évaluation de la menace de la fin janvier insistait pour que les questions de dotation au sein du Service de police d’Ottawa soient réglées immédiatement.

Le chef de police par intérim du Service de police d’Ottawa, Steve Bell, lit les documents soumis en preuve lors de son témoignage devant la Commission d’urgence de l’ordre public, le lundi 24 octobre 2022 à Ottawa. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Le 14 février, le gouvernement fédéral a invoqué la loi sur les urgences, donnant aux autorités de nouveaux pouvoirs leur permettant de geler les finances de ceux qui sont liés aux blocages et aux manifestations, d’interdire les déplacements dans les zones de protestation, d’interdire aux personnes d’amener des mineurs à des rassemblements illégaux et de réquisitionner des dépanneuses.

La commission a été chargée d’examiner les circonstances qui ont conduit à la déclaration d’un état d’urgence public, y compris les actions de la police avant et après la déclaration.

Bell a déclaré à la commission que ces pouvoirs ont aidé la police d’Ottawa à arrêter et à éliminer les manifestations.

Dans une interview avec l’avocat de la commission cet été, Bell a déclaré qu’il n’avait pas d’opinion sur la nécessité ou non.

Bell a ajouté qu’en tant que chef par intérim, il n’a dirigé la police d’Ottawa que dans un monde où la loi a été utilisée.