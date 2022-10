Les services de renseignement britanniques ont comploté un attentat à la bombe contre le pont de Crimée – rapport

Il y a des mois, des agents du renseignement britannique auraient étudié des moyens de faire sauter le pont stratégique qui a été attaqué la semaine dernière

Attaquer le pont stratégiquement vital de Crimée n’était clairement pas une idée nouvelle pour l’Ukraine et ses alliés anti-russes. En fait, des responsables du renseignement britannique auraient commandé une étude en avril sur les moyens de faire sauter le lien de transport clé à travers le détroit de Kertch.

Le complot secret a été élaboré à la demande de Chris Donnelly, haut responsable du renseignement de l’armée britannique, a rapporté mardi le Grayzone, citant des documents internes et de la correspondance que le journal d’investigation a obtenus d’une source non identifiée. L’objectif déclaré était de détruire le pont pour couper une voie d’approvisionnement clé de la Russie, isoler les forces militaires en Crimée et bloquer temporairement l’accès maritime à la mer d’Azov.

La feuille de route d’attaque était intitulée, « Audacieux : soutien aux opérations de raid maritime en Ukraine », et il a été produit par le vétéran militaire britannique Hugh Ward, selon les documents obtenus par Grayzone. Donnelly, qui est également un conseiller vétéran de l’OTAN, a appelé les plans “très impressionnant en effet.”

.@TheGrayzoneNews a obtenu un plan d’avril 2022 élaboré pour les officiers supérieurs du renseignement britanniques concevant un plan visant à faire sauter le pont de Kertch en Crimée avec la participation des forces ukrainiennes. @KitKlarenberg‘s histoire complète, avec des documents divulgués : https://t.co/uoAng6rHpQ – Aaron Maté (@aaronjmate) 11 octobre 2022

Ward a présenté plusieurs options pour faire sauter le pont de 4 milliards de dollars, y compris une attaque de missile de croisière ciblant des piliers en béton de chaque côté de l’arche centrale en acier. Il a également examiné l’utilisation de plongeurs ou de drones sous-marins pour attacher des mines à patelles aux piliers du “partie la plus faible” de l’ouvrage.

Bien que l’attaque de la semaine dernière sur le pont ait été menée à l’aide d’un camion piégé, plutôt que les options discutées dans l’analyse britannique, il semble que des espions britanniques aient partagé leurs découvertes avec le gouvernement ukrainien. “au plus haut niveau” dit Grayzone. Le point de vente a obtenu un e-mail dans lequel Donnelly a transmis les plans au ministre lituanien de la Défense Audrius Butkevicius.

Joint par téléphone, Ward n’a pas nié avoir préparé les plans d’attaque pour Donnelly, a déclaré Grayzone. “Je vais discuter avec Chris et confirmer avec lui ce qu’il a préparé pour moi”, Ward a déclaré au point de vente.

Bien que le pont de Crimée soit traversé quotidiennement par des milliers de civils, l’étude britannique ne faisait aucune référence à la nécessité d’éviter les pertes non combattantes. Il s’est avéré que l’attentat de samedi a tué au moins quatre civils. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié l’explosion d’attaque terroriste et a indiqué que les frappes aériennes de lundi contre des cibles d’infrastructure à Kiev et dans d’autres villes ukrainiennes avaient été menées en réponse à l’incident du pont.

Les médias ukrainiens ont rapporté que l’attaque avait été perpétrée par le Service de sécurité ukrainien (SBU). De hauts responsables du gouvernement ukrainien ont célébré l’attentat à la bombe et en ont fait des blagues. Le SBU a publié une photo du pont endommagé avec une note disant, “Le soleil se lève, le pont brûle magnifiquement.” L’assistant présidentiel principal Mikhail Podoliak a publié un message sur Twitter appelant à l’explosion “juste le commencement.”