Les services de renseignement américains publient un rapport sur les origines de Covid

L’évaluation intervient après que les républicains ont accusé le gouvernement de retenir des informations clés sur la pandémie

Les responsables du renseignement américain ont publié un rapport évaluant si l’épidémie de coronavirus a émergé d’un laboratoire de virologie chinois fin 2019, contestant une théorie toujours adoptée par d’autres agences fédérales.

Le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) a publié l’examen vendredi, après avoir enquêté « liens potentiels » entre la pandémie de Covid-19 et l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) situé dans le centre de la Chine.

Le rapport a noté qu’un incident lié au laboratoire et une exposition naturelle au virus restaient « hypothèses plausibles » pour expliquer la crise sanitaire, ajoutant que le Département américain de l’énergie et le FBI continuent de croire que la première infection humaine s’est produite à la suite d’un accident de laboratoire.

Cependant, le Conseil national du renseignement et quatre autres agences de renseignement ont conclu que le contact humain avec un animal infecté était le « le plus probable » cause de la pandémie, une position renforcée par le dernier rapport de l’ODNI.

En savoir plus « L’Establishment » a demandé à Facebook de « censurer » les publications de Covid – Zuckerberg

Après avoir examiné les capacités connues de l’installation de Wuhan et les actions de son personnel dans la perspective de l’épidémie, le bureau a constaté « aucune indication que les fonds de recherche pré-pandémiques du WIV incluaient le SARSCoV-2 ou un ancêtre proche », ni aucune preuve directe que « un incident spécifique lié à la recherche s’est produit impliquant du personnel de WIV avant la pandémie qui aurait pu causer la pandémie de Covid. »

Bien que le rapport reconnaisse que certains membres du personnel de WIV « n’a probablement pas utilisé des précautions de biosécurité adéquates au moins une partie du temps », y compris lors de la manipulation «Coronavirus de type SRAS», il a déclaré que les responsables n’étaient pas en mesure d’identifier un accident particulier qui pourrait expliquer la crise sanitaire mondiale. Néanmoins, il a déclaré qu’il ne pouvait pas exclure définitivement la possibilité d’une fuite de laboratoire.

L’ODNI a été contraint de publier le document en vertu d’une loi signée en mars, qui ordonnait au gouvernement de déclassifier les documents liés à la genèse de la crise sanitaire mondiale. La législation a été adoptée avec un fort soutien républicain, après que plusieurs législateurs du GOP ont accusé le président Joe Biden d’avoir bloqué des informations clés.

La Chine a nié à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles le virus s’est échappé du laboratoire de niveau de biosécurité 4 – qui stocke les agents pathogènes les plus mortels selon des protocoles de sécurité stricts – rejetant la théorie comme un moyen de salir l’image de la Chine à l’étranger. Des responsables du ministère des Affaires étrangères ont accusé Washington de « répandre des mythes » sur la pandémie, et a précédemment appelé l’Organisation mondiale de la santé à lancer une nouvelle enquête sur les origines aux États-Unis, reflétant des enquêtes similaires menées en Chine.

EN SAVOIR PLUS: Biden publiera des renseignements sur Covid