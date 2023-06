Les services de renseignement américains ont appris à la mi-juin que Prigozhin complotait un soulèvement

Commentez cette histoire Commentaire

Les agences d’espionnage américaines ont recueilli des renseignements à la mi-juin indiquant que le chef des mercenaires de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, prévoyait une action armée contre l’establishment de la défense russe – qu’il a longtemps accusé d’avoir gâché la guerre en Ukraine – et a été informé de toute urgence. la Maison Blanche et d’autres gouvernements agences afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu, ont déclaré samedi plusieurs responsables américains.

La nature exacte et le calendrier des plans de Prigozhin étaient pas clair jusqu’à peu de temps avant sa prise de contrôle étonnante d’un commandement militaire et d’une course de chars vers Moscou vendredi et samedi, ont déclaré des responsables. Mais « il y avait suffisamment de signaux pour pouvoir dire aux dirigeants … que quelque chose se passait », a déclaré un responsable, qui, comme d’autres, a parlé sous couvert d’anonymat, citant la sensibilité du sujet. « Donc je pense qu’ils étaient prêts pour ça. »

Au cours des deux dernières semaines, il y avait une « grande inquiétude » quant à ce qui pourrait se passer – si le président russe Vladimir Poutine resterait au pouvoir et ce que toute instabilité pourrait signifier pour le contrôle de l’arsenal nucléaire russe, a déclaré le responsable. « Il y avait beaucoup de questions dans ce sens », a déclaré cette personne.

Le l’instabilité qui pourrait résulter d’une « guerre civile » russe était la principale crainte, ont déclaré des responsables. En plus de la Maison Blanche, de hauts responsables du Pentagone, du Département d’État et du Congrès ont été informés au cours des deux dernières semaines des renseignements, ont déclaré des responsables.

Une clé Le déclencheur pour Prigozhin, ont déclaré des responsables, était un ordre du ministère russe de la Défense du 10 juin selon lequel tous les détachements de volontaires devraient signer des contrats avec le gouvernement. Bien que l’ordre ne mentionne pas le nom de Wagner, l’implication était claire : une prise de contrôle des troupes mercenaires de Prigozhin, qui se sont révélées essentielles à la campagne militaire de la Russie en Ukraine et ont contribué à assurer certaines de ses victoires tactiques les plus notables.

Les responsables militaires ukrainiens surveillaient également Prigozhin après le Annonce du 10 juin et croyait de plus en plus qu’il pourrait mobiliser ses forces contre Moscou, a déclaré un haut responsable ukrainien. Prigozhin avait publiquement protesté contre l’ordre du ministère de la Défense, et les responsables ukrainiens ont pris au sérieux la possibilité qu’il puisse agir contre les positions russes, cette personne a dit.

Mais le moment d’un mouvement n’était pas clair, a déclaré le responsable ukrainien, ajoutant qu’il n’était pas au courant que les États-Unis partageaient leurs renseignements avec Kiev sur une éventuelle marche de Prigozhin et de ses forces.

Prigozhin est communément appelé « le chef de Poutine » en raison de ses contrats de restauration au Kremlin, et en tant que maître de la propagande sur Internet, qui fait l’objet d’une inculpation pénale aux États-Unis pour ingérence présumée dans l’élection présidentielle de 2016. Mais la véritable identité – et l’avenir – de Prigozhin est liée à ses forces mercenaires wagnériennes, a déclaré le responsable ukrainien. Fuite de documents de renseignement obtenus par le Washington Post plus tôt cette année montrent Wagner construisant un véritable empire en Afrique, où Prigozhin assure la sécurité des régimes gouvernementaux parfois en échange de précieux droits miniers.

En Ukraine, Les combattants de Wagner n’ont pu l’emporter dans la longue et sanglante bataille pour la ville de Bakhmut qu’à un coût énorme – 20 000 morts selon le décompte public de Prigozhin, un chiffre que le responsable ukrainien a jugé crédible. Tout au long des combats, Prigozhin s’est furieusement plaint que le ministère russe de la Défense ne lui donnait pas l’équipement et les fournitures dont il avait besoin pour se battre. Il avait menacé de retirer toutes ses forces. Le des documents divulgués montrent de hauts dirigeants russes s’inquiétant en privé des attaques rhétoriques de Prigozhin, qu’ils ont trouvées à la fois crédibles et sapant leur autorité.

« Les tensions entre le groupe Wagner et le ministère russe de la Défense ne sont pas un secret », a déclaré un haut responsable de l’administration, qui n’a pas commenté les renseignements américains. « Nous avons tous vu M. Prigojine critiquer publiquement, avertir et même menacer l’armée russe à de nombreuses reprises. »

Les agences de renseignement américaines pensent que Poutine a également été informé que Prigojine complotait quelque chose. Et bien que l’on ne sache pas exactement quand on lui a dit, c’était « il y a certainement plus de 24 heures », a déclaré le responsable américain.

Il reste ne sait pas pourquoi Poutine n’a pas pris de mesures pour contrecarrer La prise de contrôle par Prigozhin du commandement militaire ou son mouvement sur Moscou. Le chef de Wagner est arrivé à moins de 120 miles de la capitale avant de faire demi-tour après avoir conclu un accord, négocié par le président biélorusse et allié de Poutine, Alexandre Loukachenko. L’accord appelle à l’abandon des poursuites pénales contre Prigozhin, déposées vendredi après avoir accusé le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou d’avoir ordonné une attaque contre ses mercenaires et lancé un appel à « mettre fin » à la direction du ministre.

L’inaction de Poutine reflète un manque de coordination de haut niveau au sein du gouvernement russe et de probables rivalités internes, supposent des responsables américains.

Prigozhin a fait face à peu résistance quand lui et ses forces sont entrés dans Rostov-on-Don et ont pris le contrôle du quartier général du district militaire sud là-bas, ont noté des responsables du renseignement occidentaux et américains, qualifiant cela d’indication qu’il bénéficie d’un certain niveau de soutien parmi les forces militaires régulières ainsi que la sécurité de la Russie prestations de service.

« Si Prigozhin avait l’intention de creuser un fossé entre le commandement des forces armées de la Fédération de Russie et le Kremlin, il a échoué », a déclaré le haut responsable occidental, ce qui signifie que la rébellion de 24 heures ne semble pas, pour l’instant, avoir déclenché une rupture plus large entre Le cercle restreint de Poutine et les chefs militaires que Prigozhin déteste.

Les analystes disent néanmoins que cela semble être le défi le plus sérieux pour Poutine depuis plus de deux décennies qu’il a servi en tant que chef suprême russe. Le dernier défi important remonte à 2011, lorsque des dizaines de milliers de Russes se sont rendus à Moscou pour protester contre ce que les responsables européens et américains ont conclu comme des élections législatives erronées.

« Mais faire en sorte qu’un groupe armé arrive à l’intérieur [120] kilomètres de Moscou est assez sérieux », a déclaré le premier responsable américain.

Les analystes du renseignement regardent pour voir ce qui va suivre. Bien que Prigozhin se soit retiré, Poutine sera certainement considéré comme affaibli, ont déclaré des responsables. Des images de chars Wagner roulant le long de l’autoroute russe M4 en direction de Moscou ont été diffusées sur les réseaux sociaux et Poutine a prononcé samedi un discours télévisé à la nation disant qu’il y avait eu une « insurrection armée » et accusé Prigozhin de trahir la Russie sans le mentionner par son nom.

Les membres de l’élite russe remettront en question son leadership, lui demandant comment il a pu laisser cela se produire et pourquoi il ne l’a pas arrêté plus tôt, ont déclaré des responsables. « Cela a probablement fait peur aux Russes ordinaires », a déclaré le premier responsable américain.

Quant à Prigozhin, le Kremlin a déclaré samedi qu’il se rendrait en Biélorussie dans le cadre de l’accord conclu par Loukachenko. Son avenir au-delà n’est pas clair. Il dispose d’un noyau solide de troupes fidèles, et nombre de ceux qui ont combattu et sont morts en Ukraine étaient des condamnés qui espéraient gagner la liberté en allant au combat.

Les responsables ont déclaré qu’ils étaient sûrs qu’il serait toujours considéré comme le chef de Wagner.

Greg Miller à Londres a contribué à ce rapport.