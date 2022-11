Les services de police évoluent partout en Colombie-Britannique, car les promesses politiques s’avèrent complexes à mettre en œuvre

Lorsque Novi Jette a quitté son emploi au service de police de Vancouver pour rejoindre le nouveau service de police de Surrey, elle savait qu’elle prenait un risque, mais elle avait le sentiment d’avoir fait ses devoirs.

Jette a démissionné de son poste après 23 ans pour assumer un nouveau rang à Surrey, où elle a déclaré qu’elle avait hâte de construire la nouvelle force de police à partir de zéro en tant que chef des services aux employés.

Cependant, l’avenir de la force est remis en question avec une nouvelle majorité au conseil municipal promettant d’arrêter le remplacement de la GRC – et Jette a déclaré que cela pourrait également signifier la fin de la police pour elle.

C’est un exemple qui suggère que les promesses politiques d’embaucher et de réembaucher des policiers dans divers services de police peuvent ne pas être aussi simples qu’un simple remaniement du personnel.

“Je serais vraiment, extrêmement déçu si cela était inversé”, a déclaré Jette.

«Pour moi, retourner à Vancouver n’est pas – personnellement, ce n’est pas une option», a-t-elle déclaré. “Ce serait la fin pour moi si ça ne passait pas.”

Les transformations des services de police étaient une promesse commune lors des élections municipales à travers la Colombie-Britannique le mois dernier, alors que la violence publique et les infractions prolifiques ont suscité des appels à une application plus stricte de la loi.

Sur l’île de Vancouver, Esquimalt a réélu la mairesse Barb Desjardins, après que le conseil a décidé de se retirer d’un accord coûteux avec Victoria pour partager un service de police. À Vancouver, les électeurs ont appuyé Ken Sim après que son parti, ABC Vancouver, ait promis d’embaucher 100 nouveaux officiers pour la ville. Et la nouvelle mairesse de Surrey, Brenda Locke, a réitéré son engagement à abandonner le remplacement de la GRC par une force municipale dans son discours d’investiture lundi.

“L’incertitude des services de police à Surrey prendra fin”, a déclaré Locke.

L’un des premiers ordres du jour du conseil est de publier un rapport décrivant un plan pour garder la GRC à Surrey, qui, selon Locke, sera moins cher que la force municipale. Locke a refusé les demandes d’entrevue, mais elle a dit au Vancouver Sun qu’elle aimerait que les agents municipaux travaillent comme gendarmes.

Jeudi, cependant, le syndicat de la police de Surrey a publié une déclaration indiquant que 275 des 293 agents de première ligne de la force avaient signé un engagement disant qu’ils n’avaient pas l’intention de rejoindre la GRC, si la force municipale devait cesser d’exister.

Ian Macdonald, un porte-parole du service de police de Surrey, a déclaré dans une interview le mois dernier que le passage à d’autres forces municipales peut également être compliqué.

Le service de police de Vancouver, par exemple, a déclaré à La Presse canadienne qu’il n’embauchait pas au grade, seulement au niveau de l’agent. Macdonald a déclaré que cela rend difficile le retour des officiers qui ont atteint des grades plus élevés ailleurs.

« Vous reviendrez peut-être à un salaire inférieur, à un rang inférieur et vous remplirez peut-être des fonctions qui ne relèvent pas de votre domaine d’expertise », a déclaré Macdonald.

La formation est également une considération, a-t-il dit. Alors que la GRC, par exemple, a un programme pour reconnaître l’expertise des policiers qui ont travaillé pendant au moins deux ans avec un autre ministère, les nouvelles recrues qui ont passé l’année au Justice Institute of BC devraient recommencer au dépôt de la GRC processus de formation de la division, a-t-il dit.

« Les citoyens de Surrey viennent de payer une grosse somme et de former des agents qui étaient censés être sur le terrain à Surrey, et vous venez de subventionner la formation d’autres services municipaux », a déclaré Macdonald.

Au 15 octobre, le département de police comptait 296 agents, dont 154 déployés en première ligne. 28 autres recrues étaient en formation et 57 civils faisaient partie du personnel.

Les 296 comprennent des agents recrutés dans 26 services de police différents à travers le Canada et 105 sont d’anciens gendarmes.

Alors que les estimations des coûts du maintien de la GRC et de l’annulation de la transition sont attendues dans le rapport du personnel qui n’a pas encore été publié à Surrey, Macdonald a estimé qu’environ 93,6 millions de dollars ont été dépensés en coûts irrécupérables comme les salaires, les dépenses de fonctionnement et d’entreprise, l’équipement et une plate-forme informatique qui est incompatible avec l’infrastructure de la GRC.

Les indemnités de départ pour le personnel existant seraient d’environ 66,1 millions de dollars, ce qui porte le coût de la fin de la transition à 159,7 millions de dollars, a-t-il déclaré.

Dawn Roberts, directrice des communications de la GRC de la Colombie-Britannique, a déclaré qu’elle ne pouvait pas répondre à des questions précises sur le nombre de gendarmes que le détachement a perdus depuis le début de la transition, sur la facilité avec laquelle il serait possible de rétablir les effectifs et sur ce que cela coûterait.

Jusqu’à ce que la ville ou la province décide d’arrêter la transition, les opérations restent au “statu quo”, a-t-elle déclaré. Cependant, elle a ajouté que la GRC reste ouverte à l’avancement de tout processus de dotation ou d’embauche jugé nécessaire.

«Un travail important a amené la police à embarquer des agents du SPS sous le commandement de la GRC dans le cadre de la phase 1 de la transition et cela a créé un certain nombre de processus et de procédures qui pourraient être mis à profit», a-t-elle déclaré.

Le programme de police expérimentée, qui permet aux agents ayant au moins deux ans d’expérience dans d’autres services de police d’échanger leur serge bleue contre rouge, accueillerait également d’anciens agents du service de police de Surrey, a-t-elle déclaré.

«Nous respectons et apprécions les contributions policières de nos collègues du SPS et les accueillerons certainement à la GRC», a-t-elle déclaré.

La GRC respecte pleinement le fait que les décisions concernant les forces de police qui ont compétence sur Surrey incombent aux gouvernements municipal, provincial et fédéral, a-t-elle ajouté.

D’autres forces municipales ont également un œil sur la transition de Surrey.

sergent. Cindy Vance du service de police de Vancouver a déclaré que l’objectif d’ABC Vancouver d’embaucher 100 policiers est ambitieux compte tenu de la pénurie générale de personnel, mais le service estime que c’est réalisable avec le soutien du conseil.

“Ce ne sera pas facile, mais je suis convaincue que nous pourrons certainement y parvenir”, a-t-elle déclaré.

Bien qu’elle ait déclaré que Vancouver n’embauche qu’au niveau des gendarmes, elle a déclaré que le ministère recherche des agents expérimentés et dispose d’un programme de reconnaissance des titres de compétences externes. En règle générale, il ne s’agit pas d’un recyclage complet mais d’un enseignement ciblé dans les cas où ils utilisent différentes armes à feu, par exemple, a-t-elle déclaré.

Les recruteurs des services de police de la région font « partie de la même équipe », a-t-elle déclaré. Cependant, si le service de police de Vancouver connaît un agent ou un ancien agent d’un autre service de police intéressé à venir à Vancouver, les recruteurs n’hésiteront pas à le contacter, a-t-elle déclaré.

« Je ne veux pas, vous savez, voler qui que ce soit à une autre agence. Mais si je pense que quelqu’un est intéressé ou recherche les opportunités que nous offrons que d’autres agences ne peuvent tout simplement pas, nous n’hésiterons pas à leur faire savoir que nous embauchons », a déclaré Vance.

L’avenir des officiers à Surrey n’a pas encore été vu, a-t-elle ajouté. Elle a parlé avec certains qui sont intéressés à faire la transition vers Vancouver et d’autres très heureux où ils se trouvent.

« C’est une grande inconnue, dit-elle. «Il y a certainement plus de gens qui se demandent s’ils veulent rester là-bas ou non. Et si Vancouver est l’endroit où ils veulent venir ou revenir, nous allons certainement leur en parler.

Comme le montrent les expériences de Jette et d’autres agents, prendre la décision de changer de service de police n’est pas facile.

Jette, qui a quitté le service de police de Vancouver en tant que sergent et travaille maintenant comme inspecteur, a déclaré qu’elle n’avait pas quitté Vancouver parce qu’elle y était malheureuse.

“J’ai eu une belle carrière à Vancouver, j’ai adoré travailler pour le VPD, donc ce n’était pas une décision facile à prendre pour moi, mais c’était un acte de foi”, a déclaré Jette.

“J’étais bien conscient que cette opportunité ne se représenterait plus jamais, où je pourrais faire partie de la construction d’une organisation à partir de zéro dans la communauté dans laquelle je vis.”

sergent. Harry Grewal a déménagé sa famille d’Edmonton il y a huit mois. Sa famille élargie en Colombie-Britannique le pressait depuis des années de déménager là-bas et le moment semblait venu après 33 ans avec le service de police d’Edmonton.

Grewal a déclaré qu’il était à Surrey pour fournir un service, et non pour commenter ou s’impliquer dans les décisions politiques. Si la transition policière est annulée, il a dit qu’il traverserait le pont quand il y arriverait.

«Ce serait une question assez difficile à traiter. Nous devrons nous asseoir à nouveau avec cela en famille », a-t-il déclaré.

Kaleigh Paddon, une ancienne gendarme qui a rejoint le service de police de Surrey à partir de l’unité spéciale d’application des forces combinées, a déclaré qu’elle aimait son nouveau poste de sergent, mais prendre la décision de quitter son ancien emploi n’a pas été facile.

“C’est quelque chose que je pense qu’aucun d’entre nous n’a pris à la légère”, a-t-elle déclaré.

Elle, Jette et Grewal ont déclaré qu’ils restaient concentrés sur leurs fonctions alors que le conseil explorait l’avenir des services de police à Surrey.

“Nous nous inquiétons de ce que nous contrôlons et ce qui est sous mon contrôle en ce moment, c’est de prendre soin de nos membres”, a déclaré Paddon.

— Par Amy Smart à Vancouver

La Presse Canadienne

