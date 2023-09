Les services de passeport pour les Indiens au Canada ne sont pas affectés, déclare l’ambassade au milieu d’une dispute

Dans un soulagement pour les Indiens du Canada au milieu de la querelle diplomatique qui fait boule de neige entre les deux pays, le Centre a précisé que les services tels que la délivrance de passeports, la fourniture d’un certificat de police et l’attestation de documents se poursuivraient. Cette annonce intervient un jour après que l’Inde a annoncé avoir suspendu la délivrance de visas aux citoyens canadiens en raison de « problèmes de sécurité ».

Dans un message publié vendredi sur X, le responsable du consulat général de l’Inde à Toronto a publié : « Les services consulaires pour les ressortissants indiens au Canada, par exemple la délivrance de passeports, le renouvellement de passeport, les certificats de police, les attestations, etc., continuent d’être étendus. »

Les services consulaires pour les ressortissants indiens au Canada, par exemple la délivrance de passeports, le renouvellement de passeport, le certificat de police, l’attestation, etc., continuent d’être étendus.@S_Nath_S @MEAIndia @DiplomatieIndienne – Inde à Toronto (@IndiainToronto) 22 septembre 2023

L’impasse diplomatique actuelle a commencé lundi, lorsque le Premier ministre Justin Trudeau a déclaré au Parlement canadien que son gouvernement avait des « allégations crédibles » liant l’assassinat du terroriste khalistanais Hardeep Singh Nijjar en juin aux « agents du gouvernement indien ».

Le gouvernement indien a rejeté cette allégation, la qualifiant d' »absurde et motivée » et les deux pays ont depuis expulsé chacun un diplomate. Mercredi, l’Inde a également publié un avis aux voyageurs pour le Canada, un jour après que ce dernier ait mis à jour son propre avis aux voyageurs pour l’Inde.

Jeudi, l’Inde a cessé de délivrer des visas aux citoyens canadiens « jusqu’à nouvel ordre ». BLS International – une agence privée engagée pour l’examen initial des demandes de visa des ressortissants canadiens – avait initialement déclaré : « Pour des raisons opérationnelles… les services de visa indiens ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre ».

Quelques heures plus tard, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a expliqué la suspension et a déclaré que des « menaces à la sécurité » « perturbaient » le travail des responsables indiens. Il a déclaré que le personnel des missions indiennes n’était pas en mesure d’exercer les fonctions de visa en raison de l’environnement de sécurité auquel il se trouvait confronté.

« Pour l’instant, en raison de la situation sécuritaire au Canada et de l’inaction du gouvernement canadien, nous avons temporairement interrompu les services de visa », a déclaré M. Bagchi.

Le porte-parole de la MEA a également déclaré que l’Inde avait demandé au Canada de réduire sa présence diplomatique dans le pays et a évoqué « l’ingérence des diplomates canadiens dans les affaires indiennes ».

« La présence diplomatique canadienne en Inde est plus importante que celle de l’Inde et doit donc être réduite. Nous avons informé le gouvernement canadien qu’il devrait y avoir la parité dans la présence diplomatique. Leur nombre est beaucoup plus élevé que le nôtre au Canada… Je suppose il y aura une réduction », a-t-il déclaré.

M. Trudeau, quant à lui, a également réitéré son accusation jeudi. S’adressant à une conférence de presse à la mission permanente du Canada auprès des Nations Unies à New York, il a déclaré : « Comme je l’ai dit lundi, il existe des raisons crédibles de croire que des agents du gouvernement indien ont été impliqués dans le meurtre d’un Canadien sur le sol canadien. « .