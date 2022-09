DeKalb – Le bureau du secrétaire d’État de l’Illinois, Jesse White, sera sur le campus de la Northern Illinois University les 14 septembre et 12 octobre pour aider les étudiants, les professeurs, le personnel et les résidents locaux avec des services de chauffeur et de véhicule.

Le bureau de White sera sur le campus, au Holmes Student Center de 10 h à 14 h.

“C’est un excellent exemple de la façon dont mon bureau peut travailler avec des institutions pour rendre ces transactions plus pratiques sur le campus, et nous sommes heureux d’être de retour à NIU pour une autre année scolaire”, a déclaré White dans un communiqué de presse du 8 septembre.

Ceux qui utilisent le service sur le campus pourront renouveler leur permis de conduire ou leur carte d’identité, obtenir des informations sur leur licence ou leur carte d’identité actuelle corrigées ou remplacer une licence ou une pièce d’identité manquante. Les personnes souhaitant s’inscrire comme donneur d’organes ou de tissus pourront le faire via le service sur le campus.

Les services d’identification réelle ne sont pas disponibles dans les emplacements mobiles, tels que ces événements sur le campus, selon le communiqué de presse.

Toute personne utilisant le service sur le campus ne pourra pas payer en espèces. Au lieu de cela, le paiement devra être effectué avec un chèque personnel ou une carte de crédit ou de débit Visa, Mastercard, American Express ou Discover.

Des autocollants pour véhicules et des plaques d’immatriculation collégiales NIU seront également en vente.

“En outre, les étudiants, les professeurs et le personnel peuvent montrer leur fierté envers leur université en achetant et en affichant la plaque d’immatriculation collégiale NIU sur leur véhicule”, a déclaré White dans le communiqué.