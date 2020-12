Tata Sky a annoncé que Tata Sky Classroom, son service d’éducation numérique, sera désormais disponible gratuitement pour tous ses plus de 22 millions d’utilisateurs en Inde. La plate-forme d’apprentissage numérique, qui permet de rendre les services éducatifs à distance, numériques et interactifs accessibles à toute personne disposant d’un abonnement Tata Sky TV, était auparavant disponible en tant que service d’abonnement supplémentaire. Désormais, tous les utilisateurs peuvent se connecter à Tata Sky Classroom sans frais supplémentaires et dans le cadre de leur abonnement DTH.

Dans le cadre de ce service, Tata Sky propose du contenu via plus de 700 vidéos explicatives de concepts, dont beaucoup se concentrent sur les mathématiques et les sciences – des domaines que les élèves de la 5e à la 8e année trouveront très utiles. Les explications vidéo seront également utiles aux parents pour garder leurs enfants engagés et en contact avec le processus éducatif, car les restrictions continuent d’être en place en partie en raison de Covid-19. Avec ce service mis à la disposition de tous gratuitement, Tata Sky cible les résidents des niveaux 2, 3 et 4 – dans le but d’ouvrir leur conscience à l’apprentissage numérique et à l’éducation en ligne, par opposition aux méthodes d’enseignement conventionnelles.

Pallavi Puri, directeur commercial et de contenu chez Tata Sky, a déclaré dans un communiqué de presse: «L’éducation en ligne en Inde est actuellement confrontée à plusieurs défis, dont le premier est le manque d’infrastructures adéquates. Avec la vaste portée de Tata Sky, des millions d’enfants auront accès gratuitement à une éducation de qualité via leurs téléviseurs. Le service est mappé avec le programme scolaire CBSE des enfants et propose des vidéos d’apprentissage conceptuel, livrées dans un format intéressant, basé sur une histoire.

Les services vidéo seront disponibles en hindi et en anglais et, parallèlement aux vidéos, comprendront également des contenus attrayants tels que des jeux basés sur les leçons proposées, des tests pratiques et des exemples de questions. Pour tous les utilisateurs de Tata Sky, le service d’éducation en classe peut être utilisé via leurs boîtes DTH, sur le numéro de canal 653.