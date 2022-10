Les services conservent le trophée Raja Bhalindra Singh ; Sajan Prakash et Hashika Ramchandra nommés meilleurs athlètes

Les 36e Jeux nationaux se sont terminés de manière poignante ici au stade couvert Pandit Deendayal Upadhyay mercredi, avec le Conseil de contrôle des sports des services, Sajan Prakash du Kerala et Hashika Ramchandra du Karnataka repartant avec les plus grands honneurs.

Le gouvernement du Gujarat était intervenu à la dernière minute pour relancer le plus grand et le plus important festival sportif du pays après une interruption de 7 ans, réussissant à tout mettre en place en moins de 100 jours.

A LIRE AUSSI : CNN-News18 Indien de l’année 2022 : Neeraj Chopra remporte la plus haute distinction en Des sports

Les meilleurs athlètes indiens des 36 États et territoires de l’Union, soit plus de 8 000, ont concouru dans 36 disciplines sportives pour symboliser la devise des Jeux : Judega India, Jitega India.

L’honorable vice-président Jagdeep Dhankhar a remis le très convoité trophée Raja Bhalindra Singh au contingent hybride des Services pour la quatrième fois consécutive. Ils ont obtenu 61 médailles d’or, 35 d’argent et 32 ​​de bronze pour dominer toutes les équipes en compétition.

Le Maharashtra a remporté le trophée du meilleur État de l’Association olympique indienne pour avoir terminé deuxième du décompte des médailles avec le plus de médailles parmi les États et les UT.

L’honorable ministre en chef du Gujarat, Shri Bhupendrabhai Patel, a présenté le meilleur athlète masculin à Sajan Prakash (5 or, 2 argent, 1 bronze) qui a devancé Srihari Nataraj du Karnataka (5 or et 2 argent) au poteau dans une finition spectaculaire. Il s’agissait du deuxième honneur consécutif de Sajan Prakash, après avoir également remporté le même trophée en 2015.

Hashika Ramchandra du Karnataka, à peine âgée de 14 ans, s’est emparée de la couronne de la meilleure athlète féminine avec 6 médailles d’or et 1 de bronze. Elle a reçu sa récompense du président de l’Honorable Lok Sabha, Om Birla.

Shauryajit Khaire (Mallakhamb), 10 ans, du Gujarat, qui était un partant réticent après avoir perdu son père il y a quelques jours à peine, est devenu la “star virale” des Jeux, devenant son plus jeune médaillé.

Pas moins de 38 records des Jeux nationaux se sont effondrés en athlétisme à l’IIT Gandhinagar et 36 en natation à Rajkot. Rosy Meena Paulraj du Tamil Nadu (saut à la perche femmes) et N Ajith (haltérophilie hommes 73 kg épaulé-jeté), Siva Subramaniam des Services (saut à la perche hommes), Ram Baboo de l’UP (35 km marche hommes) et Sambo Lapung de l’Arunachal Pradesh (haltérophilie hommes 96 kg). clean & jerk) ont également été parmi les rares à battre des records nationaux.

Sans se soucier du carnage au-dessus d’eux, les puissances sportives du Maharashtra et de l’Haryana se sont livrées à une lutte acharnée jusqu’à la toute fin avant que le premier ne devienne le digne n ° 2 avec 39 médailles d’or, 38 d’argent et 63 de bronze. Haryana (38 or, 38 argent, 39 bronze) a dû se contenter de la troisième position sur le tableau.

Le Karnataka, le Tamil Nadu et le Kerala ont respectivement pris les quatrième, cinquième et sixième places du tableau des médailles. Le Madhya Pradesh, l’Uttar Pradesh et le Manipur ont terminé avec une médaille d’or honorable de 20 chacun.

Les hôtes du Gujarat ont également enregistré leur meilleure performance de l’histoire des Jeux nationaux, remportant 13 médailles d’or, 15 d’argent et 21 de bronze pour un total de 49. Les hôtes ont terminé 12e au classement général.

Pas moins de 29 équipes ont remporté au moins une médaille d’or et trois autres contingents ont terminé avec au moins une médaille pour récompenser leurs efforts.

Le vice-président Jagdeep Dhankhar a déclaré qu’il y avait une certaine énergie que l’on ressent immédiatement lorsqu’on visite le Gujarat. « Je ne doute pas que vous ramènerez tous chez vous de doux souvenirs du Gujarat.

« Plusieurs records ont été battus aux Jeux nationaux. Mais aucun cœur n’a été brisé », a-t-il déclaré, faisant référence au pouvoir du sport dans la construction nationale.

Le vice-président s’est également dit convaincu que le pays accueillerait bientôt les Jeux olympiques.

A LIRE AUSSI : ISL 2022-23 : le FC Goa bat le Bengale oriental 2-1 pour sa première victoire à Kolkata

Le ministre en chef du Gujarat, Bhupendrabhai Patel, a souligné que le sport commençait à devenir un mode de vie dans l’État ainsi que dans le pays.

“Notre nouvelle politique sportive devrait aider les athlètes de l’État à viser plus haut. Pour développer les compétences des athlètes, nous avons également lancé l’Université des sports Swarnim Gujarat et j’espère que l’université contribuera à créer des athlètes olympiques », a-t-il ajouté.

Le secrétaire de l’Association olympique indienne, Rajiv Mehta, a déclaré que le Gujarat avait établi une nouvelle norme en organisant les Jeux nationaux en seulement 90 jours. “Cela devrait être un exemple pour les États qui l’organiseront à l’avenir”, a-t-il déclaré, ajoutant que Goa aura de gros souliers à remplir lorsqu’il accueillera les Jeux en 2023.

Le drapeau des Jeux nationaux a été remis à une délégation conduite par le ministre des Sports Govind Gaude de Goa, hôte de l’édition 2023.

Parmi le public de 8 500 personnes figuraient des officiels de l’AIO, des fédérations sportives nationales et des associations d’État, de l’Autorité des sports de l’Inde, des chefs de mission, des responsables de compétition, des athlètes de haut niveau, des journalistes et d’autres participants aux Jeux nationaux.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici