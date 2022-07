Les services britanniques et français se sont laissés secourir plus de 30 migrants en train de se noyer dans la Manche, selon un rapport | Nouvelles du Royaume-Uni

Les services d’urgence français et britanniques se sont mutuellement responsabilisés alors que la pire noyade de migrants de l’histoire de la Manche s’est déroulée, selon un nouveau rapport.

Le 24 novembre 2021, un canot pneumatique transportant 34 migrants a coulé dans la Manche, tuant 31 personnes et un bébé à naître, malgré des appels désespérés répétés aux services de garde-côtes des deux côtés de la Manche.

Une enquête préliminaire, menée par un cabinet d’avocats au nom de certains des proches, a révélé des communications entre les services d’urgence britanniques et français, ce qui suggère qu’aucune des parties n’a pris la responsabilité de la catastrophe en cours.

Le rapport, vu par Sky News, s’appuie sur les preuves des deux survivants, des appels téléphoniques, des SMS et des e-mails.

Elle affirme que des passagers ont d’abord appelé les services de secours français et anglais vers 2 heures du matin, puis ont continué pendant près de deux heures, les suppliant d’intervenir.

“Quelques minutes après ce premier appel, les services de secours français ont de nouveau demandé la position du navire”, indique le rapport français.

“La position du navire se trouvait alors dans les eaux anglaises. L’équipe de secours française a alors transmis la position à l’équipe de secours anglaise, les informant qu’il leur incombait d’assister le bateau.

“L’équipe de secours anglaise a tenté d’appeler l’un des numéros que lui avait communiqué la Croix Gris Nez (garde-côtes français) mais le ton de l’appel indiquait que le navire se trouvait dans les eaux françaises. Ils ont donc estimé que l’obligation de porter secours incombait à la Croix Gris Nez.”

Beaucoup de les résultats corroborent une enquête de Sky News publié en décembre 2021.

L’une des personnes à bord du bateau cette nuit-là était Twana Mamand Mohammad, 18 ans, qui avait quitté sa maison dans les montagnes du nord de l’Irak trois mois plus tôt pour poursuivre son rêve de jouer au football en Angleterre.

Nous avons rencontré pour la première fois son frère aîné Zana, un policier, quelques jours après avoir découvert que Twana s’était noyée. Au cours des mois qui ont passé, Zana a aidé des avocats dans l’enquête.

“Toutes les informations indiquent qu’ils ont attendu de l’aide pendant plus de six à sept heures”, nous a dit Zana lorsque nous nous sommes revus chez lui près de la ville de Ranya en Irak sous contrôle kurde.

“Même s’il y avait une affaire très urgente et s’il y avait une lourde charge sur les garde-côtes, ils auraient sûrement pu encore leur venir en aide pendant ces quelques heures.”

Twana Mamand Mohammad n’est jamais arrivée au Royaume-Uni



“La France et la Grande-Bretagne sont aussi responsables”

Twana est l’un des trois hommes dont les corps n’ont pas encore été retrouvés, ce qui rend le deuil plus difficile pour Zana et d’autres familles.

“Chacun [France, UK, and the smugglers] reçoivent leur part de responsabilité », estime-t-il.

“Les passeurs négligent de fournir les outils et le matériel de haute qualité nécessaires au voyage.

“Les garde-côtes ou les services de secours des deux pays ont fait preuve de négligence en ne leur portant pas secours, car ils [migrants] les avait contactés et les avait informés de leur situation. Ils leur ont dit qu’ils avaient besoin d’aide.

“Pour moi, les passeurs, la France et la Grande-Bretagne ont leur propre part du crime, mais l’étendue de la plus grande et de la plus petite part sera décidée par le tribunal.

“Les plus grands criminels sont les passeurs, les principaux auteurs sont les passeurs.

“Mais il est également vrai que le bateau est resté dans les eaux pendant six heures et qu’ils ont appelé la Grande-Bretagne et la France 80 fois. La France et la Grande-Bretagne sont également responsables.”

Répondant à l’enquête judiciaire et à notre rapport, un porte-parole de la British Maritime and Coastguard Agency a déclaré: “Il n’est pas approprié pour nous de commenter les détails d’une action en justice.

“Il ne serait pas non plus approprié de commenter avant les résultats de l’enquête de la Direction des enquêtes sur les accidents maritimes.

“Nos pensées vont aux familles et aux amis de ceux qui ont perdu la vie dans les événements tragiques de novembre dernier.

“Le 24 novembre, les garde-côtes de Sa Majesté ont reçu plus de 90 alertes de la région de la Manche, dont 999 appels d’urgence. Chaque appel a été répondu, évalué et traité, y compris le déploiement de ressources de recherche et de sauvetage, le cas échéant.

“Nous avons toujours répondu et répondrons toujours à toute personne en détresse, comme nous l’avons fait ce jour-là.”

Sky News a également demandé au Français Gris Nez de commenter, mais n’a reçu aucune réponse.