Les services aux personnes handicapées de l’Australie-Occidentale lancent une ressource de soins en ligne pour les personnes atteintes du syndrome de Down

Les services aux personnes handicapées de l’Australie-Occidentale ont lancé un nouveau site Web qui offre des informations sur les considérations de santé des personnes atteintes du syndrome de Down.

Le site Web My Voice My Health a été conçu par Down Syndrome Western Australia grâce au financement fourni par le Département des communautés de l’État.

Le centre de ressources en ligne contient des informations sur des sujets de santé pertinents pour les personnes atteintes de SD ; des listes de prestataires de santé publique, d’organismes de pointe et d’organisations à but non lucratif à travers WA qui fournissent un soutien pour les problèmes de santé affectant les personnes atteintes de SD ; et des ressources pour les professionnels de la santé, y compris des listes de contrôle et des conseils de communication pour travailler avec des personnes atteintes de DS et d’autres troubles du développement.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

On estime qu’environ un bébé sur 1 100 nés en Australie développera le syndrome de Down, qui est l’un des troubles chromosomiques les plus courants au monde.

Dans un communiqué de presse, le ministre des Services aux personnes handicapées, Don Punch, a déclaré que le site Web My Voice My Health donnera aux familles, aux soignants et aux personnes vivant avec DS des informations importantes et sera un “outil utile lors de la visite de professionnels de la santé”.

“Les personnes atteintes du syndrome de Down vivent une vie longue et épanouissante, avec de nombreuses opportunités de faire leurs propres choix et de vivre de manière indépendante. My Voice My Health est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons utiliser les technologies de l’information pour permettre aux personnes handicapées de vivre leur meilleure vie ,” il a dit.

APERÇU DU MARCHÉ

D’autres pays ont également lancé des ressources numériques similaires pour soutenir le bien-être des personnes atteintes de SD. Au Royaume-Uni, la Down’s Syndrome Association a développé l’application Health Swap pour permettre aux personnes atteintes de DS de faire des choix de vie positifs tout en améliorant leurs compétences numériques.

Aux États-Unis, une plateforme appelée Down Syndrome Clinic to You fournit des informations actualisées et personnalisées sur la santé et le bien-être aux personnes atteintes de DS. Il aide également les soignants et les fournisseurs de soins primaires à prodiguer des soins fondés sur des données probantes en l’absence d’un spécialiste. Il a été développé par des équipes de recherche et cliniques du programme et du laboratoire d’informatique du Massachusetts General Hospital, un hôpital universitaire affilié à la Harvard Medical School.