Les Services aux Autochtones examinent de plus près les flux de trésorerie de l’APN dans le cadre d’une demande d’examen financier

Services aux Autochtones Canada a secrètement intensifié sa surveillance des flux de trésorerie à l’Assemblée des Premières Nations peu de temps après que RoseAnne Archibald, qui avait appelé à un examen des livres du groupe de pression, a été élue chef nationale, émission de notes internes non classifiées.

Mais même avant cela, les responsables du ministère avaient “depuis longtemps fait part de leurs inquiétudes” au sujet de la réaffectation des fonds du programme par l’APN pour combler les déficits de financement opérationnel, ce que les accords du ministère avec l’APN ne permettraient pas – et ce que l’APN nie s’être jamais produit. – selon une note datée du 5 novembre 2020.

« Les secteurs de SAC ont également exprimé des inquiétudes quant à la valeur ajoutée de certaines activités et propositions de l’Assemblée des Premières Nations, y compris le manque de progrès sur les activités clés et les demandes de report récurrentes », indique la note de service, qui a été publiée par le biais de l’accès à l’information. droit.

Par conséquent, le ministère a hésité à se pencher sur les demandes de l’APN pour un financement plus souple. Citant des « préoccupations et incertitudes persistantes », la note de service recommandait plutôt aux Services aux Autochtones d’entreprendre un « examen complet » du financement de l’APN par le ministère.

Patty Hajdu, au centre, a prêté serment en tant que ministre des Services aux Autochtones en octobre 2021. Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, à droite, occupait ce poste auparavant. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“Il sera important d’équilibrer la responsabilité continue et les considérations de programme avec la nécessité de fournir un financement prévisible et durable aux organisations partenaires”, indique-t-il.

L’examen conduirait à terme à un nouveau programme de suivi trimestriel.

Archibald a soulevé des questions peu de temps après

Avant que cela ne se produise, cependant, Archibald, alors chef régional de l’Ontario, a également commencé à remettre en question de manière indépendante les finances de l’APN.

Elle a fait part de ses préoccupations aux Chiefs of Ontario, qui sont composés de représentants de 133 Premières Nations, lors d’une séance à huis clos en février 2021.

Des documents diffusés à l’époque ont par la suite été divulgués aux médias, accompagnés d’une résolution confidentielle dans laquelle les chefs exigeaient un examen indépendant des politiques de gestion financière de l’APN.

Quelques mois plus tard, en juin 2021, des responsables des Services aux Autochtones et des Relations Couronne-Autochtones se sont réunis pour former « un groupe de travail technique » afin d’aborder ce que les notes de service décrivent comme « des problèmes continus liés à l’élaboration de politiques de financement opérationnel » à l’APN.

La chef nationale de l’APN, RoseAnne Archibald, a demandé une vérification médico-légale lors de l’assemblée spéciale de 2022. Elle avait auparavant exigé un examen financier. (Ben Nelms/CBC)

Au cours de cet exercice, qui s’est terminé un mois plus tôt, les ministères ont donné ensemble au groupe de pression 39 millions de dollars pour les activités spécifiques au programme et la capacité opérationnelle de base. Selon les documents, l’argent a transité par un réseau de plus en plus complexe d’accords distincts.

Pour suivre de plus près ces arrangements, les responsables des Services aux Autochtones ont élaboré un plan à présenter à la sous-ministre Christiane Fox.

Dans une note du 7 octobre 2021, ils ont proposé de mettre en place un “rapport financier trimestriel”, qui impliquerait de produire des ventilations régulières ligne par ligne de la situation financière actuelle de l’APN.

Le programme a été approuvé et déployé peu de temps après.

Les rapports révèlent les détails de la structure de financement

En février 2022, le département avait déjà transmis à Fox sa deuxième mise à jour trimestrielle. Le rapport, qui n’a pas été rendu public jusqu’à présent, offre un aperçu de la façon dont le gouvernement canadien finance l’APN.

Il révèle que les Services aux Autochtones financent l’APN par le biais d’accords spécifiques à des programmes avec les différentes directions générales de SAC, comme la Direction générale de la santé des Premières Nations et des Inuits (DGSPNI), qui propose des accords flexibles de 10 ans pour les services de santé et sociaux. Ses autres secteurs proposent des accords de cinq ans moins flexibles pour des choses comme l’éducation, le logement et l’élaboration de politiques.

Les mémos ont été censurés, mais ils ne contiennent aucune preuve que le ministère a informé l’AFN de ce nouveau système de surveillance.

Le 29 novembre 2021, la sous-ministre Fox et Daniel Quan-Watson, son homologue des Relations Couronne-Autochtones, ont envoyé à la PDG de l’APN, Janice Ciavaglia, une lettre expliquant « comment gérer au mieux les accords de financement continus nécessaires pour soutenir votre travail ».

De toute évidence, l’APN avait ses propres préoccupations concernant les retards de paiement, les accords rigides et les processus d’approbation maladroits. Le ministère a concédé que l’argent que l’organisation reçoit “est souvent de nature réactive”, ce qui rend difficile la planification à long terme.

Les députés se sont engagés à essayer d’améliorer le système de financement, mais ils n’ont soulevé aucun des problèmes provoquant des hésitations en interne.

Ils n’ont exprimé aucune des «préoccupations persistantes» du ministère concernant le «manque de progrès» ou la réaffectation des fonds. Ils n’ont pas non plus mentionné le système de rapport trimestriel proposé, et potentiellement approuvé à ce stade.

L’APN affirme ne pas connaître les détails de la structure hiérarchique interne des Services aux Autochtones et n’a jamais été informée des préoccupations du ministère, selon un communiqué de Jonathan Thompson, vice-président des opérations et de l’administration de l’APN.

“Personne à ISC n’a fait part de ses préoccupations à l’APN, y compris lors de nos vérifications périodiques du financement”, indique le communiqué.

“Si vous regardez nos relevés annuels, vous ne verrez aucun déficit opérationnel.”

“Activités au nom du département”

Les documents offrent également un rare aperçu des délibérations du ministère sur cette question.

Par exemple, la note de service d’octobre 2021 indique que les secteurs des Services aux Autochtones financent l’APN « pour mener des activités au nom du Ministère ». La note de service de novembre 2020 indique que la DGSPNI finance de la même manière l’APN « pour soutenir les activités menées au nom de ses programmes ».

Une note de service de juillet 2021 adressée au ministre indique que les Services aux Autochtones soutiennent le paiement des frais de déplacement et d’engagement des organisations autochtones nationales, mais estime que ces organisations ont besoin de conseils « pour s’assurer qu’elles peuvent continuer à mener des activités au nom du Ministère dans le cadre des directives financières ».

Dans sa déclaration, l’APN a déclaré qu’elle n’exerce pas ses activités “au nom” du gouvernement fédéral, mais plutôt des chefs en assemblée qui lui délèguent son mandat de lobbying.

En réponse aux questions de CBC News, les services aux Autochtones ont déclaré que ces considérations ne sont pas conçues pour contrôler l’APN par le biais de l’argent ou l’utiliser comme agent de la politique libérale.

Ni la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, ni le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, n’ont été mis à disposition pour une entrevue. Leurs bureaux ont fourni une déclaration à la place.

La déclaration indique que l’APN et le Canada ont « un intérêt mutuel » à ce que le ministère atteigne ses « objectifs à long terme », qui sont de transférer éventuellement la prestation de services aux organisations des Premières Nations elles-mêmes.

La déclaration indique que la mise à jour trimestrielle du financement est l’un des nombreux outils qu’elle utilise et que, malgré le chevauchement des délais, la surveillance accrue n’est pas liée aux appels d’Archibald à une enquête financière.

« Les plans de mise en œuvre d’une nouvelle mise à jour trimestrielle du financement sont antérieurs à l’appel du Chef national Archibald pour un examen des finances de l’APN et représentaient, en grande partie, un besoin de mettre en place les outils de gestion financière appropriés à la suite de la dissolution d’Affaires autochtones et du Nord Canada, ” dit le communiqué.

Les Affaires autochtones et du Nord ont été dissoutes en 2017 et remplacées par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord, et Services aux Autochtones, qui ont été officiellement créés deux ans plus tard avec un nouveau mandat de prestation de services, mais qui restent chargés d’administrer la Loi sur les Indiens.

Le bureau du chef national a déclaré par courrier électronique qu’Archibald “accueille favorablement tout processus qui apporte la vérité, la transparence et la responsabilité à l’APN”.

Archibald a un engagement continu envers la résolution n ° 03/2022 de l’APN, que les chefs ont adoptée en juillet, ajoute le communiqué.

La résolution ordonne à un comité de chefs d’examiner les finances de l’APN et, “si nécessaire”, de commander une vérification judiciaire.