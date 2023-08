Les services Apple sont très rentables et pourraient être à nouveau prêts à décoller

Mais compenser la faiblesse du matériel accélère la croissance des services, l’activité la plus rentable d’Apple. C’est la division qui comprend les abonnements, les garanties, les frais de licence et Apple Pay. Au cours du trimestre de juin, les services ont augmenté de plus de 8 % pour atteindre 21,2 milliards de dollars de ventes, contre 5,5 % pour la période précédente. Au cours du quatrième trimestre fiscal, l’unité se développera encore plus rapidement, a déclaré Apple.

Pommes Le rapport sur les résultats du troisième trimestre de jeudi a montré une baisse des revenus des produits matériels les plus emblématiques de la société – iPhone, iPad et Mac. La période actuelle pourrait également être agitée.

L’activité de services d’Apple est essentielle pour les actionnaires car elle a des marges plus importantes que les produits matériels, est plus prévisible en raison de la facturation récurrente et offre à l’entreprise plus de moyens de gagner de l’argent avec sa base installée de plus de 2 milliards d’appareils. La marge brute des services au cours du trimestre de juin était de 70,5 %, soit près du double de la marge de 35,4 % pour l’ensemble des produits matériels d’Apple.

« Cela va du fait que notre base d’installation continue de croître, nous avons donc un plus grand bassin de clients, au fait que nos clients sont plus engagés, car nous avons plus de comptes de transaction et de comptes payants sur l’écosystème », a déclaré le directeur financier Luca Maestri. a déclaré lors de l’appel aux résultats.

Les ventes d’iPad et de Mac pourraient chuter de pourcentages à deux chiffres sur une base annuelle, bien que la société s’attende à ce que les ventes d’iPhone fassent mieux que la baisse de 2 % enregistrée par l’entreprise au dernier trimestre.

Apple n’établira pas de records de croissance pour son activité de services, qui a dépassé 38 % à un moment donné pendant la pandémie. Mais l’entreprise est plus grande maintenant, et les analystes s’attendent à ce qu’elle affiche près de 60 milliards de dollars de ventes totales au cours de l’exercice 2023.

« Nous savons que nous avons beaucoup de clients qui connaissent très bien notre écosystème, ils sont engagés dans l’écosystème », a déclaré Maestri. « Pourtant, aujourd’hui, ils n’utilisent que la partie de l’écosystème qui est gratuite, et nous pensons donc qu’en offrant un meilleur contenu et plus de contenu au fil du temps, nous allons pouvoir en attirer davantage en tant que clients payants. «