Les services 5G seront lancés en Inde le 1er octobre

Les services commerciaux 5G sont officiellement lancés en Inde. L’annonce fera partie de l’IMC (India Mobile Congress) et sera faite par le Premier ministre Narendra Modi.

L’IMC s’étendra du 1er octobre au 4 octobre, et la grande annonce de la 5G aura lieu le 1er octobre. Le Premier ministre et son annonce feront partie d’une discussion intitulée “Vers la 5G avancée et la 6G”. discuté de l’avenir de la technologie et de la communication dans le pays.

Rejoignez-nous pour une discussion sur “Vers la 5G avancée et la 6G” au India Mobile Congress 2022 à Pragati Maidan du 1er au 04 octobre 2022 pour assister au plus grand événement technologique d’Asie.#IMC2022@exploreIMC @ConnectCOAI @DoT_Inde @iitmadras @TSDSI_Inde @AmritMahotsav pic.twitter.com/nbHGIY1sOM – Congrès mobile indien (@exploreIMC) 24 septembre 2022

Cela ne signifie pas nécessairement que les utilisateurs pourront commencer à utiliser la 5G le 1er octobre. Cela pourrait prendre encore un peu de temps. Reliance Jio a déclaré qu’il était prêt avec son service 5G indépendant, celui qui s’appuie sur une nouvelle infrastructure 5G au lieu des tours 4G existantes. Cependant, les utilisateurs devront probablement acheter une nouvelle carte SIM 5G. Airtel devrait également lancer ses services 5G à peu près au même moment que Jio, et le lancement 5G de Vodafone Idea est encore un peu incertain dans le temps.

Quoi qu’il en soit, le moment correspond bien aux célébrations des 75 ans d’indépendance de l’Inde, qui ont eu lieu en août. Nous nous attendons à voir des offres et des promotions de lancement 5G intéressantes. Dans l’ensemble, les analystes du pays pensent que les prix des nouveaux services 5G seront probablement similaires et pas plus élevés que les tarifs 4G existants. Au moins au début, c’est-à-dire que le premier objectif des opérateurs sera d’intégrer de nouveaux utilisateurs.

