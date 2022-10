Les services 5G lancés en Inde à IMC 2022 par PM Modi

Le Premier ministre indien, M. Narendra Modi, a officiellement lancé les services commerciaux 5G en Inde aujourd’hui lors de l’inauguration de la 6e édition de l’India Mobile Congress (IMC) qui s’est tenue à New Delhi, qui se terminera le 4 octobre.

PM Modi lors de l’inauguration de l’IMC 2022 (Source de l’image : Bureau d’information de presse de l’Inde)

Le réseau 5G sera mis en service dans 22 villes dans le cadre de la première phase de déploiement, notamment Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Delhi, Gandhinagar, Gurugram, Hyderabad, Jamnagar, Kolkata, Lucknow, Mumbai, Pune et Varanasi.

Les services 5G seront proposés par les opérateurs de télécommunications Reliance Jio, Airtel et Vi (Vodafone-Idea) en Inde dans un premier temps. Les clients d’Airtel peuvent déjà découvrir le réseau 5G dans quelques villes à partir d’aujourd’hui s’ils disposent d’un smartphone compatible 5G.

PM @Narendra Modi lance des services 5G en Inde🇮🇳 🔹La technologie 5G fournira une couverture transparente, un débit de données élevé, une faible latence et des communications hautement fiables. 🔹Il augmentera l’efficacité énergétique, l’efficacité du spectre et l’efficacité du réseau.#5GLancement #5GinInde @DoT_Inde pic.twitter.com/2H9q4D7O9w — Ministère de l’Information et de la Radiodiffusion (@MIB_India) 1 octobre 2022

Le service 5G d’Airtel est disponible à Bengaluru, Chennai, Delhi, Gurugram, Hyderabad, Kolkata, Mumbai, Siliguri et Varanasi, avec déploiement à travers le pays prévu d’ici mars 2024.

Reliance Jio, d’autre part, fournira un accès 5G à ses clients à Chennai, Delhi, Kolkata et Mumbai d’ici Diwali cette année (24 octobre), et s’est engagé à achèvement du déploiement pan-indien de la 5G d’ici décembre 2023.

Vi a déclaré que son déploiement 5G commencera bientôt mais n’a pas révélé quand exactement ses services 5G seront mis en service dans le pays, alors que l’État BSNL fournira des services 5G l’année prochaine à partir du 15 août.

CONGRES INDE MOBILE 2022 : “Les fournisseurs de services déploieront la 5G d’ici 2024 et 75 % des citoyens indiens bénéficieront des services 5G.” Shri Devusinh Chauhan, Honorable Ministre d’État aux Communications, Gouvernement de l’Inde S’inscrire maintenant: https://t.co/rK0ye6C4oJ#IMC2022 #IMC5gLaunch – Congrès mobile indien (@exploreIMC) 1 octobre 2022

En ce qui concerne les prix, Airtel a déclaré que ses services 5G seront disponibles aux tarifs 4G existants et que de nouveaux tarifs pour la 5G seront annoncés après un certain temps. Cependant, il sera intéressant de voir les prix de Jio pour les services 5G depuis que la société a pris d’assaut le secteur indien des télécommunications en 2016 en offrant des appels vocaux et des SMS gratuits avec des données à des tarifs bon marché, ce qui a été qualifié de “tarification prédatrice” par la concurrence mais a aidé Jio à dominer le marché et à rendre les données mobiles plus abordables.

La source