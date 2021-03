En matière de soin de la peau, nous savons tous qu’il faut nettoyer et hydrater. Mais laisser de côté un sérum pour le visage est définitivement une erreur de soin de la peau.

Les meilleurs sérums anti-âge d’Amazon vont pénétrer plus profondément dans la peau grâce à leurs très petites molécules.

Ils offrent une dose puissante d’ingrédients actifs dans une viscosité plus fine, de sorte qu’ils sont délivrés à la peau plus rapidement qu’un hydratant, ce qui est idéal à appliquer par la suite pour sceller les bienfaits du sérum.

Les sérums anti-âge peuvent faire des merveilles pour aider à réduire les ridules et les rides, les taches brunes, la peau déshydratée et l’hyperpigmentation. Ils contiennent souvent des ingrédients anti-rides comme l’acide hyaluronique pour favoriser la production de collagène et le renouvellement cellulaire de la peau.

Nous avons rassemblé ci-dessous les meilleurs sérums anti-âge sur Amazon pour un teint plus lumineux, plus lisse et plus clair.

Les sérums anti-âge les plus vendus sur Amazon

1. Sérum d’acide hyaluronique pur Eclat









Peau déshydratée et assoiffée? Offrez-lui un rafraîchissement instantané avec ce sérum anti-âge infusé d’acide hyaluronique qui réduit les ridules et stimule en même temps l’éclat.

Un cocktail de « gommes anti-âge puissantes » comme les vitamines C et E, l’aloe vera pur, le thé vert et l’huile de géranium agissent pour lisser les rides au fil du temps. De plus, il est 100% végétalien et sans cruauté envers les animaux.

Un client satisfait a déclaré: « L’acide hyaluronique sent vraiment propre et citronné, il a rendu ma peau très douce. J’ai l’impression que cela m’a fait paraître un peu plus jeune et repulpé là où j’avais des rides auparavant, je le ferais je le recommande à mes amis. «

Prix: 6,97 £, Amazon – achetez ici maintenant

2. Sérum complexe peptidique Eva Naturals









Marre des ridules? Dites sayonara aux rides et au relâchement cutané avec ce sérum complexe peptidique. Mais que sont les peptides, on vous entend pleurer. Ce sont des protéines anti-âge qui alertent votre peau sur le fait qu’il est temps de produire plus de collagène.

Ce sérum anti-âge contient de l’aloès et de l’acide hyaluronique pour améliorer l’élasticité, repulper votre peau et booster son éclat. L’hamamélis et le jojoba ciblent la décoloration, éclaircissent et donnent un teint plus lisse et plus uniforme.

Prix: 10,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

3. Sérum de vitamine C de peau de Viola pour le visage avec le sérum d’acide hyaluronique









Faites passer votre peau sèche à repulpée avec ce sérum anti-âge à la vitamine C qui a une consistance ultra-fine pour absorber rapidement dans votre peau.

Éclaircissez, lissez, hydratez et uniformisez le teint avec cette formule puissante, qui agit également pour réduire les ridules et raffermir votre teint.

L’huile de jojoba et l’aloe vera se combinent pour minimiser les rougeurs et hydrater; l’acide hyaluronique repulpe la peau pour cibler les rides; et la vitamine C aide à stimuler le renouvellement de la peau, en remplaçant les anciennes cellules de la peau par de nouvelles plus brillantes. C’est un best-seller d’Amazon pour une très bonne raison.

Prix: 14,97 £, Amazon – achetez ici maintenant

4. Sérum raffermissant anti-âge Olay Regenerist









Ce sérum anti-âge pour le visage Olay a presque atteint le statut de culte. Il contient une forte concentration d’ingrédients actifs pour améliorer l’élasticité et offrir une peau plus ferme sur votre visage, votre cou et votre décolleté.

Les peptides aident à lisser et à stimuler l’éclat, ainsi qu’à exfolier pour révéler un fini jeune et uniforme avec des ridules minimisées. Repulpez-le!

Prix: £ 15.69, Amazon – achetez ici maintenant

5. Sérum Florence Advanced Vitamine C et acide hyaluronique









Une voie rapide vers une peau repulpée, ce sérum anti-âge à base de vitamine C favorise le processus essentiel pour une peau d’apparence plus jeune: la production de collagène.

Il est également mélangé avec de l’acide hyaluronique et de la vitamine E pour cibler les signes courants du vieillissement, notamment les ridules, les rides, les taches solaires et la peau terne.

Comme un regain de jeunesse dans une bouteille, il soulève, illumine, lisse et raffermit les choses tout de suite.

Prix: 8,99 £, Amazon – achetez ici maintenant

6. Sérum anti-âge Bioniva Retinol









Le rétinol est un puissant produit anti-âge qui aide à construire le collagène et à améliorer le renouvellement cellulaire de la peau. Il aide à éliminer les peaux mortes et désobstrue les pores ainsi qu’à réduire la taille des pores, menant à un teint plus clair.

Les autres ingrédients actifs de ce super-smoothie nourrissant pour la peau comprennent la vitamine C, l’acide hyaluronique, la vitamine E, l’aloe vera et l’huile de jojoba, qui se combinent tous pour restaurer un éclat sain et radieux. Soyez éclatant!

Prix: 13,49 £, Amazon – achetez ici maintenant

7. L’Oreal Paris Hyaluronic Acid Serum Revitalift Filler









Les rides font des ravages sur vos appels Zoom? Si vous ne vous sentez pas très enthousiaste, ce sérum anti-âge peut vous aider à renforcer votre confiance en vous.

Les micro-molécules d’acide hyaluronique pénètrent profondément dans la peau pour aider à lisser et raffermir votre teint, lissant, repulpant et revitalisant au fur et à mesure.

Un critique d’Amazon a fait l’éloge: « Probablement le meilleur produit de soin de la peau de ma collection. La peau semble et se sent beaucoup plus hydratée et éveillée. Si elle est appliquée avant le fond de teint, elle vous donne un éclat frais. A aidé avec mes cicatrices d’acné car il semble que cela aide mon la peau se régénère. »

Prix: 11,60 £, Amazon – achetez ici maintenant

8. Sérum Eclat Pure Retinol









Restaurez, rajeunissez, revitalisez et ravivez votre peau avec ce puissant sérum anti-âge au rétinol. Le rétinol, une forme de vitamine A, est un petit miracle qui aide à favoriser le renouvellement et la régénération des cellules cutanées.

La formule entièrement naturelle sans cruauté envers les animaux est également renforcée par deux autres meilleurs anti-rides, de la vitamine C et de l’acide hyaluronique. S’il s’agit d’une hydratation intense, d’un renforcement, d’un ciblage des signes de dommages causés par le soleil et d’une lutte contre les ridules après, ce sérum est fait pour vous.

Prix: 6,98 £, Amazon – achetez ici maintenant