Les serre-livres de l’histoire : Poutine a renversé de nombreuses réformes de Gorbatchev

NEW YORK (AP) – One représentait la liberté, l’ouverture, la paix et des liens plus étroits avec le monde extérieur. L’autre emprisonne les critiques, muselle les journalistes, pousse son pays plus profondément dans l’isolement et mène le conflit le plus sanglant d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Tels sont les serre-livres de l’histoire entre Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’Union soviétique, et Vladimir Poutine, le président russe.

À bien des égards, Gorbatchev, décédé mardi, a involontairement permis à Poutine. Les forces que Gorbatchev a déchaînées sont devenues incontrôlables, ont conduit à sa chute et à l’effondrement de l’Union soviétique.

Depuis son arrivée au pouvoir en 1999, Poutine a adopté une ligne dure qui a abouti à un renversement quasi complet des réformes de Gorbatchev.

Lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir en tant que dirigeant soviétique en 1985, il était plus jeune et plus dynamique que ses prédécesseurs. Il a rompu avec le passé en s’éloignant d’un État policier, en adoptant la liberté de la presse, en mettant fin à la guerre de son pays en Afghanistan et en abandonnant les pays d’Europe de l’Est qui avaient été enfermés dans l’orbite communiste de Moscou. Il a mis fin à l’isolement qui s’était emparé de l’URSS depuis sa fondation.

C’était une période passionnante et pleine d’espoir pour les citoyens soviétiques et le monde. Gorbatchev a apporté la promesse d’un avenir meilleur.

Il croyait en l’intégration avec l’Occident, le multilatéralisme et le mondialisme pour résoudre les problèmes du monde, y compris la fin des conflits armés et la réduction du danger des armes nucléaires.

À l’opposé, la vision du monde de Poutine considère que l’Occident est un « empire du mensonge » et que la démocratie est chaotique, incontrôlée et dangereuse. Tout en s’abstenant principalement de toute critique directe, Poutine laisse entendre que Gorbatchev s’est vendu à l’Occident.

Revenant à un état d’esprit de style communiste, Poutine pense que l’Occident est impérialiste et arrogant, essayant d’imposer ses valeurs et politiques libérales à la Russie et utilisant le pays comme bouc émissaire pour ses propres problèmes.

Il accuse les dirigeants occidentaux d’essayer de relancer la guerre froide et de freiner le développement de la Russie. Il cherche un ordre mondial avec la Russie sur un pied d’égalité avec les États-Unis et d’autres grandes puissances, et tente à certains égards de reconstruire un empire.

Gorbatchev cède parfois à la pression occidentale. Deux ans après que le président américain Ronald Reagan l’ait imploré de « faire tomber ce mur » dans un discours au mur de Berlin, Gorbatchev l’a fait, indirectement, en n’intervenant pas dans les révolutions populistes anticommunistes en Europe de l’Est. La chute du rideau de fer et la fin de la guerre froide ont suivi.

Chez lui, Gorbatchev a introduit deux politiques radicales et dramatiques – la « glasnost » ou ouverture – et la « perestroïka », une restructuration de la société soviétique. Des sujets auparavant tabous pouvaient désormais être abordés, dans la littérature, les médias d’information et la société en général. Il a entrepris des réformes économiques pour permettre l’entreprise privée, s’éloignant d’une économie dirigée par l’État.

Il s’est également relâché sur l’État policier redouté, a libéré des prisonniers politiques comme Alexandre Soljenitsyne et Andrei Sakharov et a mis fin au monopole du Parti communiste sur le pouvoir politique. Les voyages à l’étranger plus libres, l’émigration et les observances religieuses faisaient également partie du mélange.

Poutine s’est éloigné des changements de Gorbatchev. Il s’est concentré sur le rétablissement de l’ordre et la reconstruction de l’État policier. Une répression de plus en plus sévère contre la dissidence a impliqué l’emprisonnement des critiques, les qualifiant de traîtres et d’extrémistes, notamment pour avoir simplement qualifié «l’opération militaire spéciale» en Ukraine de guerre. Il considère certains critiques comme des collaborateurs financés par l’étranger des ennemis de la Russie.

Dans sa quête de contrôle, il a fermé les agences de presse indépendantes et interdit les organisations humanitaires et de défense des droits de l’homme. Il exige une loyauté totale envers l’État et met l’accent sur les principes familiaux, religieux et nationalistes russes traditionnels.

La direction de Gorbatchev n’a pas été sans échecs. Ses politiques plus libérales étaient inégales, comme une répression soviétique sanglante de 1991 contre le mouvement indépendantiste dans la république balte soviétique de Lituanie et la tentative de dissimulation précoce de la catastrophe de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986.

En 1988, il s’est rendu compte qu’essayer de cacher de mauvais événements ne fonctionnait pas, alors quand un tremblement de terre massif a frappé l’Arménie en décembre 1988, il a ouvert les frontières à l’aide internationale d’urgence et a permis la transparence sur la destruction.

Après près d’une décennie de combats en Afghanistan, Gorbatchev a ordonné le retrait des troupes soviétiques en 1989, a conclu plusieurs accords de contrôle des armements et de désarmement avec les États-Unis et d’autres pays et a contribué à mettre fin à la guerre froide. Pour ces efforts, il a reçu le prix Nobel de la paix en 1990.

Mais chez lui, les réformes économiques de Gorbatchev ne se sont pas bien passées. Libérer les industries du contrôle de l’État et autoriser l’entreprise privée trop rapidement et au hasard a créé des pénuries généralisées de denrées alimentaires et de biens de consommation, aggravé la corruption et engendré une classe d’oligarques.

Les mouvements d’indépendance en plein essor dans les républiques soviétiques et d’autres problèmes ont tellement irrité les partisans de la ligne dure du Parti communiste qu’ils ont tenté un coup d’État contre lui en août 1991, affaiblissant encore son emprise sur le pouvoir et entraînant sa démission quatre mois plus tard.

En fin de compte, beaucoup en Russie ont estimé que Gorbatchev leur avait laissé des promesses non tenues, des espoirs déçus et un pays affaibli et humilié.

L’un d’entre eux a ressenti cela, c’est Poutine. Pour lui, une grande partie de ce que Gorbatchev a fait était une erreur. Le plus important a été l’effondrement de l’Union soviétique, ce que Poutine a appelé « la plus grande catastrophe géopolitique du siècle ».

L’Union soviétique a été méprisée, vaincue et brisée en morceaux – 15 pays. Pour Poutine, c’était aussi personnel, car en tant qu’officier du KGB en poste en Allemagne de l’Est, il a vu avec horreur des foules massives organiser le soulèvement populaire qui a conduit à la suppression du mur de Berlin et à la réunification de l’Allemagne, assiégeant à un moment donné son bureau du KGB à Dresde.

À ce jour, les perceptions de Poutine sur les menaces qui pèsent sur son pays et les révolutions populaires colorent sa politique étrangère et sa profonde méfiance à l’égard de l’Occident. Ils sous-tendent sa décision d’envahir l’Ukraine le 24 février.

Comme justification de la guerre, il cite ce qu’il croit être une promesse non tenue des États-Unis à Gorbatchev – une supposée promesse de 1990 que l’OTAN ne s’étendrait pas à l’Europe de l’Est. Les responsables américains ont nié avoir fait une telle promesse, mais Poutine pense que l’expansion de l’OTAN, et plus particulièrement la perspective que l’Ukraine voisine rejoigne l’alliance, constitue une menace existentielle pour la Russie.

Les critiques allèguent que Poutine déforme les faits et ignore les sentiments locaux pour affirmer que les Ukrainiens veulent être libérés du gouvernement de Kyiv et s’aligner sur Moscou.

Il s’est également lancé dans un effort massif pour moderniser et étendre la puissance militaire de la Russie, s’éloignant des accords de contrôle des armements que Gorbatchev avait acceptés.

La guerre de Poutine en Ukraine, ses violations des droits de l’homme et l’annexion de la Crimée en 2014 ont entraîné des sanctions internationales massives qui renversent les liens culturels et économiques que Gorbatchev a entretenus. Mais pour quelques alliés, la Russie est isolée.

Alors que l’on pourrait s’attendre à ce que Gorbatchev ait été plus critique à l’égard de Poutine, il a condamné l’expansion de l’OTAN vers l’est et a déclaré que l’Occident avait raté la chance offerte par la fin de la guerre froide. Il a même soutenu l’annexion de la Crimée par la Russie.

Mais à bien d’autres égards, les liens historiques entre les deux dirigeants sont très éloignés.

Avant que Gorbatchev n’arrive au pouvoir, Reagan en 1983 a qualifié la Russie d'”empire du mal”. Cinq ans plus tard, il a rétracté la description lors d’un sommet avec le dirigeant soviétique.

Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, lorsque l’actuel président américain, Joe Biden, a qualifié Poutine de «tueur», de «boucher» et de «criminel de guerre» qui «ne peut pas rester au pouvoir».

La guerre froide que Gorbatchev a aidé à mettre fin est de retour.

___

Andrew Katell était un correspondant de l’Associated Press basé à Moscou qui a couvert Gorbatchev de 1988 à 1991. Maintenant semi-retraité, il a maintenu un intérêt permanent pour les affaires russes et contribue à la couverture de l’AP sur la Russie et l’Ukraine.

Andrew Katell, l’Associated Press