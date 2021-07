Les sermons sont devenus politiques en 2020 au milieu de COVID et des élections

WASHINGTON – Les deux tiers des congrégations américaines ont entendu des messages explicitement politiques dans les sermons à l’approche immédiate des élections de 2020 et plus d’un quart des églises ont publié quelque chose de ouvertement politique sur leurs sites Web, selon une analyse du Pew Research Center.

La politique n’a pas été mentionnée uniformément à travers les sectes, cependant; Pew a constaté que 71 % des congrégations protestantes évangéliques avaient entendu au moins un sermon faisant référence à l’élection, contre 63 % des congrégations protestantes principales et historiquement noires protestantes et seulement 41 % des congrégations catholiques.

L’analyse a examiné 12 832 sermons accessibles au public de 2 143 églises du 30 août au 8 novembre 2020, au plus fort d’une saison électorale féroce et d’une période d’augmentation des cas de coronavirus à l’échelle nationale.

La pandémie de COVID-19 a été le sujet le plus discuté par le clergé, avec 83% des congrégations ayant entendu au moins un sermon concernant la pandémie. Le clergé qui a mentionné la pandémie l’a souvent fait aussi plusieurs fois tout en prêchant.

L’étude n’est pas nécessairement un échantillon représentatif de ce que les Américains ont entendu dans les messages religieux, car elle ne tient pas compte des confessions non chrétiennes ou des églises qui n’ont pas partagé leurs sermons publiquement en ligne.

Pourtant, les conclusions du rapport soulignent le besoin ressenti par de nombreux fidèles et membres du clergé d’aborder les principaux problèmes de la conversation nationale, notamment la pandémie en cours, la justice raciale et les élections de 2020.

Dans tous les cas, les élections et la politique ont été le deuxième sujet le plus discuté, suivi du racisme. Pew a également constaté que différents sujets étaient plus largement discutés entre les dénominations et la démographie.

Répartition par dénomination

Les prêtres catholiques étaient les moins susceptibles d’aborder les principaux sujets du jour, avec seulement 41% des prêtres mentionnant l’élection dans un sermon et 32% abordant le racisme. Plus des deux tiers, 69 %, des prêtres catholiques ont évoqué la pandémie dans leurs sermons, un nombre en moyenne de 10 points de pourcentage inférieur à celui des autres grandes branches chrétiennes.

Historiquement, les églises protestantes noires étaient les plus susceptibles de discuter de racisme, avec 52% des congrégations ayant entendu un sermon qui touchait à la race. Les églises protestantes principales ont vu un nombre similaire, avec 50% des églises ayant entendu au moins un sermon au cours de la période qui a abordé le racisme.

La langue utilisée et les questions discutées par le clergé variaient également selon les confessions. Historiquement, les églises protestantes noires étaient beaucoup plus susceptibles d’encourager leurs congrégations à voter et à utiliser des mots comme « enregistrer » et « réprimer » dans les messages.

Les fidèles évangéliques étaient les plus susceptibles de discuter de l’élection et « d’utiliser de manière disproportionnée des expressions liées à la prière et aux forces du mal », selon Pew.

Les congrégations évangéliques étaient beaucoup plus susceptibles d’entendre des appels à la prière liés aux élections, souvent dans des expressions courantes comme « priez pour le président » ou « priez pour notre président ». Les références à « Satan » et à « l’enfer » ont également été référencées plus souvent que dans d’autres congrégations.

Les églises évangéliques protestantes, à 41 %, ont entendu parler du racisme dans les sermons. Des termes comme « officier de police », « crime » et « condamné » étaient couramment utilisés dans ce discours.

Lorsqu’ils discutaient du racisme, les congrégations noires étaient historiquement les plus susceptibles d’entendre des termes comme « antiracisme » et « suprémaciste blanc » utilisés par les pasteurs, tandis que les protestants évangéliques entendaient des termes plus vagues comme « tension raciale » dans les sermons.

Les congrégations catholiques et protestantes principales, quant à elles, ont plus souvent discuté des élections et d’autres événements actuels dans le contexte de leurs pratiques religieuses, avec des mots comme « messe » et « communion » apparaissant le plus souvent dans les sermons liés aux élections.

Suivez Matthew Brown en ligne @mrbrownsir.