Les séries Samsung Galaxy S21, Galaxy S20 et Note 20 reçoivent une mise à jour stable One UI 5.0

Samsung étend sa mise à jour OneUI 5.0 à la série Galaxy S21 aux côtés de l’ancienne série Galaxy S20 et du duo Note 20, comme promis par le calendrier officiel de déploiement de la mise à jour.

Les unités européennes du Galaxy S21, du Galaxy S21 + et du Galaxy S21 Ultra reçoivent maintenant leur mise à jour One UI 5.0 avec plus de régions qui devraient se joindre dans les semaines à venir.

Le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra reçoivent également la mise à jour en Europe. Les modèles 4G reçoivent le G98xFXXUFGVJE mise à jour tandis que leurs homologues 5G obtiennent le G988BXXUFGVJE mise à jour parallèlement au correctif de sécurité d’octobre.

La mise à jour One UI 5 s’étend également aux téléphones Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. Les utilisateurs en Suisse ont signalé que la mise à jour est livrée avec le N98xBXXU5GVJE numéro de build et apporte également le correctif de sécurité d’octobre.

Pour un aperçu plus détaillé des principales caractéristiques de la tête One UI 5.0 de Samsung, cliquez ici. Consultez le calendrier officiel de déploiement de la mise à jour One UI 5.0 pour une ventilation détaillée de tous les appareils devant recevoir la mise à jour dans les mois à venir.

Via 1 • Via 2 • Via 3