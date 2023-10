Les séries OneUI 6.1 et Galaxy S24 vont doubler l’IA

Samsung a dévoilé le chipset Exynos 2400 avec des performances d’IA multipliées par 14,7 et nous nous attendons à voir la plate-forme faire ses débuts avec la série Galaxy S24. Selon le leaker Ice Universe, le SoC sera la plus grande mise à jour en termes d’intelligence artificielle avec « de nombreuses nouvelles fonctionnalités d’IA » et un assistant virtuel « plus puissant que Bixby ».

Le fuyard a affirmé que le Samsung Galaxy S24 mettrait davantage l’accent sur l’IA. La série présentera OneUI 6.1 avec un assistant virtuel Bixby considérablement amélioré et « la plus grande mise à jour d’IA de l’histoire ».

Les smartphones Galaxy S24 disposeront d’un nouveau GPU Xclipse 940, qui devrait offrir le lancer de rayons mobile pour les jeux développés avec cette fonctionnalité à l’esprit. La puce est probablement construite sur un nouveau processus LPP+ de 4 nm et dispose d’un processeur à 10 cœurs, le principal étant le Cortex-X4 à 3,1 GHz.

De telles vitesses, combinées au stockage LPDDR5X RAM UFS 4.0 et à un nouveau modem Exynos 5300, rendront sans aucun doute la série Galaxy S24 incroyablement rapide dans tous les domaines, mais nous devons attendre le lancement pour savoir où elle se situe par rapport à ses pairs.

