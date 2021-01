OnePlus a publié le micrologiciel bêta public OxygenOS 11 pour les séries OnePlus 7 et 7T afin que ceux qui souhaitent essayer Android 11 le plus rapidement possible puissent désormais le faire.

Les firmwares bêta sont disponibles pour les OnePlus 7 et 7 Pro, ainsi que pour les 7T et 7T Pro.

Vous devez être conscient de certains problèmes connus. L’ajustement de la luminosité peut être retardé dans certains cas, certains appareils connectés Bluetooth peuvent ne pas produire de son occasionnellement, il y a un risque de consommation d’énergie plus élevée et de stabilité diminuée.

À leur tour, les appareils recevront le nouvel OxygenOS 11 révisé avec de nombreuses fonctionnalités (nouvelles icônes et interface utilisateur, affichage ambiant, nouvelle interface Shelf, nouvelle interface utilisateur de caméra, fonctionnalités et prise en charge du codec HEVC, etc.).

Vous pouvez trouver les liens de téléchargement dans les liens sources ci-dessous. Vous devez disposer d’un appareil déverrouillé pris en charge, télécharger le zip de mise à niveau de la ROM, le copier dans le dossier racine du téléphone, accéder à paramètres> système> mises à jour système> mise à jour locale sur le téléphone et suivre les instructions.

Source 1 | 2 | Via