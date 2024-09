Les séries Netflix britanniques les plus populaires sur la plateforme jusqu’à présent en 2024 | Netflix

Netflix a révélé que les émissions produites en Grande-Bretagne se sont avérées être les plus populaires auprès du public sur son service de streaming mondial jusqu’à présent cette année.

Ted Sarandos, codirecteur général de Netflix, a déclaré que le thriller Fool Me Once, la comédie noire Baby Reindeer, le drame de la régence Bridgerton et le film policier The Gentleman occupaient les quatre premières places.

Il a déclaré que les quatre émissions ont attiré un total de 360 ​​millions de vues dans le monde au cours des six premiers mois de 2024.

Sarandos, qui a déclaré que la liste complète des 10 programmes les plus regardés serait dévoilée jeudi, a décrit le Royaume-Uni comme « le berceau de la télévision de prestige », ajoutant que Netflix y produisait actuellement plus de 100 émissions et films.

Fool Me Once, basé sur le roman de Harlan Coben et mettant en vedette l’ancienne actrice de Coronation Street Michelle Keegan aux côtés de Joanna Lumley, est la série la plus populaire sur Netflix jusqu’à présent cette année avec 108 millions de vues.

Bridgerton a été vu 92 millions de fois au cours des six premiers mois, Baby Reindeer 88 millions et The Gentleman 76 millions.

Sarandos, s’exprimant lors de la conférence de la Royal Television Society mardi, a défendu Baby Reindeer, qui fait l’objet d’un procès de 133 millions de livres sterling (170 millions de dollars) intenté par la femme réelle représentée comme la harceleuse dans la série à succès.

La série, qui a remporté six Emmy Awards dimanche soir, est devenue l’un des plus grands succès de Netflix de tous les temps.

La série est le fruit du travail de son créateur et acteur principal Richard Gadd. Mardi, Sarandos a déclaré que Netflix venait de conclure un accord de « premier aperçu » avec Gadd pour ses prochains projets.

Dans Baby Reindeer, Gadd joue le rôle principal du comédien Donny Dunn et son expérience avec une harceleuse connue sous le nom de Martha.

Après le début de la série, qui s’ouvre avec la phrase « Ceci est une histoire vraie », Fiona Harvey s’est présentée en s’identifiant comme la « vraie Martha », alléguant que la série contenait des contre-vérités importantes à son sujet.

Harvey a déposé une plainte en Californie contre Netflix, alléguant diffamation, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, négligence, négligence grave et violation de son droit de publicité.

« Nous aidons les conteurs à raconter leurs histoires », a déclaré Sarandos. « Bébé renne est son [Gadd’s] histoire, il a raconté son histoire, ce n’est pas un documentaire.

Dans la série, la harceleuse de Gadd a été emprisonnée. Dans la vraie vie, la harceleuse présumée dit n’avoir reçu aucune condamnation.

« Certains éléments de l’histoire sont dramatisés », a déclaré Sarandos. « Il est tout à fait clair qu’il y a une dramatisation. Ce débat [about Baby Reindeer’s status as a true story] Cela ne se produit nulle part ailleurs dans le monde. Seulement au Royaume-Uni.

Dans son discours de remerciement aux Emmy Awards dimanche, Gadd a exhorté les écrivains en herbe à prendre des risques.

« La seule constante qui permet de réussir à la télévision, c’est la qualité de l’histoire racontée », a-t-il déclaré au public. « Une bonne histoire parle de notre époque… il faut prendre des risques, repousser les limites, explorer l’inconfortable, oser échouer pour réussir. »