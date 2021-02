Les séries Huawei P30 et Mate 20 obtiennent la version globale d’EMUI 11

Comme spécifié dans son calendrier de publication de logiciels, Huawei a commencé à semer sa mise à jour EMUI 11 pour les unités mondiales des séries P30, P30 Pro et Mate 20. La mise à jour est toujours basée sur Android 10, est disponible à 1,8 Go et suit actuellement un cycle de publication limité. Consultez cet article pour plus de détails sur toutes les nouvelles fonctionnalités trouvées dans EMUI 11.





Journal des modifications de la mise à jour Huawei P30

Journal des modifications EMUI 11:

Smart Always On Display (AOD): affine l’expérience utilisateur et introduit de nouveaux éléments visuels pour l’AOD, vous permettant de personnaliser et de mettre en valeur votre style personnel en ajoutant du texte et des images qui apparaîtront lorsque votre écran est éteint.

Thème artistique: ajoute le thème Nuit étoilée, avec une peinture aux couleurs vives. (Vous pouvez appliquer ce thème dans l’application Thèmes.)

Mode multi-fenêtres: Multi-Window vous permet d’ouvrir des applications dans une fenêtre flottante pour le multitâche. Vous pouvez déplacer la fenêtre flottante à l’emplacement souhaité ou la réduire à une bulle flottante pour un accès plus facile plus tard.

Animation plus fluide: les toutes nouvelles animations intuitives dans EMUI 11 créent une expérience utilisateur plus fluide, plus unifiée et visuellement agréable lorsque vous touchez des éléments ou glissez sur l’écran. Des animations de longue durée seront affichées lorsque vous basculerez entre les albums dans la Galerie ou entre les vues année et mois dans Calendrier, pour des effets visuels plus fluides.

Effet subtil: que vous activiez ou désactiviez les commutateurs, des effets subtils ont été améliorés dans tout le système d’exploitation pour une plus grande satisfaction visuelle.

Super Bloc-notes: le Bloc-notes prend désormais en charge l’édition des notes simultanément à partir de plusieurs appareils Huawei. Par exemple, vous pouvez insérer une photo de votre téléphone dans la note en cours de modification sur votre tablette.

Fluidité durable: une nouvelle norme pour les animations système a été introduite, améliorant la vitesse de lancement des applications et la fluidité des opérations générales.

Sonneries rythmiques: les vibrations du système ont été améliorées, et les appels entrants et les alarmes ont désormais leurs propres modèles de vibration personnalisés. La combinaison de sons stéréo et de vibrations coordonnées vous apporte une expérience plus immersive.

Collaboration multi-écrans: il s’agit d’une fonction spéciale qui permet à vos appareils de fonctionner ensemble pour atteindre leur plein potentiel. Vous pouvez mettre en miroir votre téléphone sur l’écran de votre ordinateur portable pour améliorer votre productivité avec jusqu’à trois fenêtres facilement disponibles. (Cette fonctionnalité nécessite un ordinateur portable Huawei installé avec la version 11.0 ou ultérieure du gestionnaire de PC.)

Galerie: dans l’onglet découverte de la galerie, vous pouvez créer des histoires vidéo en appliquant des modèles prédéfinis avec des effets spéciaux et une musique de fond. Les fonctionnalités d’édition vidéo sont optimisées pour vous fournir plus d’instructions sur la façon d’utiliser la chronologie et les options d’édition.

Protection d’écran intacte: lorsque vous projetez votre téléphone en mode Ne pas déranger sur votre ordinateur portable Huawei, les messages et les appels entrants ne s’affichent que sur l’écran de votre téléphone, protégeant à la fois votre vie privée et assurant la continuité de la projection de l’écran.

NotePad Privacy: Cela vous permet de verrouiller les notes dans NotePad.

Confidentialité du partage de photos: cela vous permet de supprimer le lieu de prise de vue, l’heure et les informations sur l’appareil des photos avant de les partager.

