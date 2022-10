Les séries éliminatoires sont incontournables pour les Canucks de Vancouver cette saison – Kelowna Capital News

Les Canucks de Vancouver croient que participer aux séries éliminatoires n’est pas simplement possible cette saison, c’est impératif.

Le club a terminé à cinq points d’une place en séries éliminatoires avec une fiche de 40-30-12 la saison dernière.

Cette année doit être différente, a déclaré le capitaine Bo Horvat.

« Nous devons le faire maintenant. Il n’y a plus d’excuses », a-t-il déclaré.

“C’était prometteur ce que nous avons fait l’année dernière, avoir tant de matchs significatifs et en gagner beaucoup. C’était un pas dans la bonne direction.

“Mais, en même temps, ne pas participer aux séries éliminatoires n’est pas suffisant. Et on ne peut pas se contenter de presque.

Les Canucks ont des raisons d’être optimistes à l’approche de la campagne 2022-23.

L’entraîneur-chef Bruce Boudreau devrait diriger l’équipe pour une saison complète après avoir signé un contrat d’un an en mai.

Le vétéran chef de banc de la LNH a pris la relève en décembre dernier lorsque Vancouver languissait au bas de la division Pacifique. Les Canucks sont allés 32-15-10 sous sa direction.

Boudreau « croit fermement » en son équipe.

“Je sais que c’est une nouvelle saison, mais je dois croire que nous sommes capables de reprendre là où nous nous sommes arrêtés”, a-t-il déclaré. “Et je pense que si vous le regardez sur papier, nous sommes une meilleure équipe maintenant que nous ne l’étions à la fin de l’année. … Je n’ai aucune raison de penser que nous ne sommes pas capables de faire de très bonnes choses ici.

Les Canucks n’ont pas fait de mouvements majeurs pendant la saison morte, mais ont bricolé leur groupe d’attaquants en agence libre.

Vancouver a ajouté l’ancienne vedette de la Ligue continentale de hockey Andrei Kuzmenko, l’ancien Maple Leaf de Toronto Illya Mikheyev et l’ancien Bruin de Boston Curtis Lazar.

Les Canucks ont également enfermé certains de leurs meilleurs talents en signant l’ailier droit Brock Boeser pour un contrat de 4,475 millions de dollars américains sur trois ans et le centre JT Miller pour une prolongation de 56 millions de dollars sur sept ans qui débutera la saison prochaine.

Cependant, des sujets de préoccupation demeurent dans l’alignement des Canucks.

Après avoir lutté parfois sur la ligne bleue la saison dernière, Vancouver jouera pratiquement le même noyau défensif pour commencer cette année.

Boudreau a joué au camp d’entraînement avec le déplacement du défenseur Quinn Hughes sur le côté droit, mais l’interrupteur déplace simplement un problème plutôt que d’en résoudre un.

Une série de blessures a également frappé le vestiaire des Canucks pendant le camp d’entraînement.

Boeser (main) est discutable pour débuter la saison régulière. Son compatriote ailier droit Mikheyev (bas du corps) et les défenseurs Travis Dermott (commotion cérébrale) et Tyler Myers (bas du corps) sont tous susceptibles de rater des matchs.

Les blessures ont fourni à d’autres joueurs des opportunités au camp d’entraînement, a déclaré le directeur général des Canucks, Patrik Allvin.

“La bonne chose est que nous avons vu beaucoup de nos joueurs de profondeur”, a-t-il déclaré. “Et je suis vraiment heureux de voir beaucoup de nos jeunes joueurs pousser les gars plus âgés à l’entraînement et nous donner des discussions difficiles sur l’ouverture- liste de nuit.

Vancouver ouvre la saison sur une tournée de cinq matchs en commençant par Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton mercredi.

Les Canucks se rendront ensuite à Philadelphie, Washington, Columbus et Minnesota avant de revenir chez les Sabres de Buffalo le 22 octobre.

Les Canucks sont impatients de commencer, a déclaré Boudreau.

“Notre équipe, l’équipe d’Edmonton, l’équipe de tout le monde, a hâte que tout se passe”, a-t-il déclaré.

KUZMENKO CHARISMATIQUE

Les fans de Vancouver n’ont pas tardé à embrasser Kuzmenko, un attaquant russe avec un tir mortel et un large sourire.

Le joueur de 26 ans a amassé 53 points pour le SKA St. Petersburg dans la KHL la saison dernière. Il a été ouvert sur le fait qu’il essaie toujours de trouver son jeu sur la glace de la LNH.

Venir en Amérique du Nord a été difficile, a déclaré Kuzmenko, mais il apprend chaque jour de ses nouveaux entraîneurs et croit qu’il y a de la place pour grandir.

“Maintenant, ce n’est pas mon maximum”, a-t-il déclaré.

Kuzmenko a marqué dans une victoire de 4-0 contre les Coyotes de l’Arizona lors de la finale de pré-saison, ce que Boudreau s’attend à voir souvent cette saison.

“Donnez-lui une chance et il pourra marquer. Il va être bon », a déclaré l’entraîneur. « Il est encore en train d’apprendre ce jeu. Il a joué toute sa vie à l’étranger et il apprend encore ce jeu.

« Il n’y a aucun doute sur sa libération et son tir. C’est aussi bon que n’importe qui. Et c’est une très bonne arme quand vous l’avez.

ENTRE LES TUYAUX

Le gardien Thatcher Demko a impressionné à sa première saison en tant que partant dans la LNH, affichant un dossier de 33-22-7 avec une moyenne de buts alloués de 2,72 et un pourcentage d’arrêts de 0,915 la saison dernière.

« L’an dernier, pour moi, je voulais simplement devenir gardien de but partant à temps plein dans la LNH et j’ai pu le faire », a déclaré Demko. « Et pour moi, l’attente est maintenant de devenir un des meilleurs gardiens de la ligue.

« Être un gardien partant ne suffit plus. Il s’agit de passer à l’étape suivante et de continuer à faire mes preuves auprès de mes coéquipiers et de la ligue également.

Demko aura une nouvelle sauvegarde cette saison à Spencer Martin.

Le gardien de 27 ans a été rappelé des Canucks d’Abbotsford de la Ligue américaine de hockey la saison dernière et a disputé six matchs, affichant un dossier de 3-0-3 avec une moyenne de buts alloués de 1,74 et un pourcentage d’arrêts de 0,950.

Cette performance a valu à Martin un contrat de 1,525 million de dollars sur deux ans et la deuxième place cette saison.

HORAIRE VEILLE

Les Canucks font face à un homestand difficile au milieu de l’hiver en commençant par un match contre le Lightning de Tampa Bay le 18 janvier. Ce test est suivi de matchs consécutifs contre l’Avalanche du Colorado, champion de la Coupe Stanley, et les Oilers de McDavid. Vancouver clôture la séquence de quatre matchs le 24 janvier contre un adversaire avec beaucoup moins de puissance de feu – les Blackhawks de Chicago.

Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

