Une saison de football chaotique s’achèvera convenablement alors que 21 équipes se sont retirées des matchs de bowling, ce qui a entraîné 12 annulations de matchs de bowling en raison de problèmes de pandémie, tandis que l’Alabama, Notre Dame, Clemson et l’état de l’Ohio ont été choisis pour jouer pour un titre national.

Comme d’habitude, le processus de sélection a fourni une certaine controverse puisque Notre Dame a été choisie dimanche contre Texas A&M (8-1) pour la dernière place en séries éliminatoires.

La demi-finale de Notre Dame contre l’Alabama devait être jouée au Rose Bowl de Pasadena, en Californie. Cependant, une décision a été annoncée samedi soir après que les entraîneurs et les responsables de l’école des prétendants aux séries éliminatoires se sont plaints des restrictions de l’État COVID-19 qui interdisent aux spectateurs les événements sportifs et auraient rendu impossible pour les familles des joueurs d’assister au match.

Jouer le match au domicile des Cowboys de Dallas permettra à 16 000 fans d’y assister. Pour cette raison, a déclaré le président du comité de sélection Gary Barta, le comité a placé l’Alabama, tête de série, là-bas pour lui donner la possibilité de plus d’un avantage sur le terrain.

Le Superdome devrait actuellement compter 3000 fans pour le Sugar Bowl, mais ce nombre pourrait augmenter.

Cette saison a été remplie de perturbations alors que les équipes ont traversé les épidémies de COVID-19, la recherche des contacts qui a envoyé les joueurs en quarantaine prolongée et l’incertitude quotidienne quant à savoir si les matchs seront joués. Plus de 100 matchs ont été annulés ou reportés depuis fin août et plus d’une dizaine d’équipes ont déjà déclaré ne pas avoir l’intention de jouer dans un bol même si elles sont invitées.

L’Ohio State a annulé trois matchs de saison régulière et les Big Ten ont dû modifier une règle minimale de matchs joués plus tôt ce mois-ci pour que les invaincus Buckeyes puissent jouer le match pour le titre de conférence samedi contre Northwestern.

Pourtant, 87% des matchs de football universitaire prévus au cours de la saison 2020 ont finalement été joués.

Jusqu’à présent, 12 matchs de bol ont été annulés et 21 équipes se sont retirées de l’examen du bol. Deux de ces écoles, Washington et Southern Methodist, ont des problèmes de COVID-19 tandis que de nombreux joueurs de l’autre équipe ont simplement voté pour interrompre leurs saisons exténuantes.

En fonction des réglementations sanitaires locales, de nombreuses équipes qui participent aux boules devront s’éloigner de leur famille pendant plusieurs semaines en prévision des matchs. Et dans certains cas, les joueurs se mettraient effectivement en quarantaine sans avoir la possibilité d’interagir avec les autres en dehors d’un bref entraînement.

Après que ses joueurs se soient retirés d’un match de bowling potentiel, l’entraîneur du Minnesota PJ Fleck a publié dimanche une déclaration les exonérant de tout blâme sur la question.

« Ils ont investi une énorme quantité d’énergie physique et mentale dans la compétition dans la saison des Big Ten cette année et ont fièrement représenté le Minnesota », a déclaré Fleck.

« La saison a été remplie d’adversités quotidiennes hors terrain causées par la pandémie, mais leur désir de jouer n’a jamais faibli et ils ont tellement sacrifié dans leur vie personnelle pour pouvoir concourir dans le Maroon and Gold cette année. »

Et les équipes qui ont accepté les invitations au bol ne seront pas en clair pendant plusieurs semaines, compte tenu de l’augmentation du nombre d’infections au COVID-19 à travers le pays.

Le directeur exécutif des éliminatoires de football universitaire, Bill Hancock, a déclaré qu’une équipe sélectionnée pour une demi-finale ne serait pas remplacée si elle ne pouvait pas jouer à la date prévue. Le jeu serait reporté si nécessaire et tous les efforts seraient faits pour le rattraper.

« Ce fut une saison unique à bien des égards », a déclaré Ryan Day, entraîneur de l’Ohio State.

Pas pas quand il s’agit des équipes qui jouent pour le championnat national.

Les quatre meilleures équipes du premier classement de la saison du comité de sélection étaient les mêmes équipes à la fin, mais dans un ordre différent. L’Alabama, Notre Dame, Clemson et l’état de l’Ohio occupent également les quatre premières places du Top 25 AP depuis le 25 octobre.

Seules 11 écoles ont atteint les séries éliminatoires et les quatre de ces participants y ont déjà été.

Les Fighting Irish et Crimson Tide se rencontreront le 1er janvier au stade AT&T d’Arlington, au Texas, après un déménagement tardif lié à une pandémie du Rose Bowl à Pasadena, en Californie. Les Tigers et Buckeyes devraient jouer le même jour au Sugar Bowl de la Nouvelle-Orléans si tout se passe comme prévu.

Le champion national devrait être déterminé le 11 janvier dans la banlieue de Miami.

Les Fighting Irish (10-1) sont de retour en séries éliminatoires pour la deuxième fois en trois saisons, devenant la première équipe à perdre un match pour le titre de conférence et à se qualifier pour les quatre derniers. C’était une nouveauté rendue possible uniquement grâce à la pandémie, qui a poussé le célèbre Irlandais indépendant à une conférence pour la première fois dans l’histoire de l’école.

La Conférence de la côte atlantique est la deuxième ligue à avoir deux équipes en séries éliminatoires, rejoignant la SEC en 2017.

Après avoir occupé la deuxième place du classement CFP pendant un mois, Notre Dame a été éjectée 34-10 par Clemson dans le championnat ACC. Cela a ouvert la porte au n ° 5 Texas A&M (8-1), mais les Aggies n’ont pas été en mesure de devenir la troisième équipe en sept ans d’histoire des séries éliminatoires à faire partie du peloton sans même gagner sa division de conférence.

Barta, le directeur sportif de l’Iowa, a déclaré que la victoire supplémentaire de Notre-Dame contre un adversaire classé avait contribué à donner aux Irlandais un avantage sur Texas A&M.

« Une grande partie de notre discussion était liée à ces deux CV », a déclaré Barta.

Notre Dame a battu Clemson et la Caroline du Nord, qui avaient terminé 15e dans le classement des séries éliminatoires précédent. La seule victoire de Texas A&M contre une équipe CFP a été la Floride. Les Aggies ont joué l’Alabama en octobre et ont perdu de 28 points.

La décision ne s’est pas bien passée à Aggieland: le quart-arrière du Texas A&M Kellen Mond a tweeté: « JOKE ». Les Aggies peuvent surmonter leurs frustrations sur la Caroline du Nord dans le Orange Bowl le 2 janvier.

Barta a déclaré que le nombre disparate de matchs joués par les prétendants – ainsi que beaucoup moins de matchs croisés que d’habitude – était un défi pour le comité toute la saison. Mais le calendrier de six matchs de l’Ohio State n’était pas aussi important pour le panel que les Buckeyes invaincus et remportant le Big Ten.

L’Oklahoma a grimpé à la sixième place du classement final après avoir terminé avec sept victoires consécutives et un titre Big 12. Les Sooners affronteront la Floride, septième au Cotton Bowl, le 30 décembre.

Invaincu Cincinnati a terminé huitième, faisant des Bearcats l’équipe la mieux classée parmi les champions de la conférence du Groupe des cinq et leur garantissant une place dans l’un des six bols du Nouvel An. Cincinnati rencontrera la Géorgie dans le Peach Bowl le jour du Nouvel An.

L’Oregon, champion du Pac-12, affrontera l’état de l’Iowa dans le Fiesta Bowl le 2 janvier.

La récompense de Notre Dame sera un affrontement avec l’Alabama (11-0), le champion de la Conférence du Sud-Est qui est de retour en séries éliminatoires pour la sixième fois après avoir raté l’an dernier. La dernière fois que les Fighting Irish et Crimson Tide ont joué était le match de championnat BCS 2012 et le Tide a remporté 42-14.

Clemson (10-1) est dans le CP pour la sixième saison consécutive, ne ratant que le premier playoff. Ohio State (6-0) fait sa quatrième apparition. Les Tigers ont remporté deux titres en séries éliminatoires et les Buckeyes ont remporté le premier après la saison 2014.

Clemson-Ohio State est une revanche de la spectaculaire demi-finale de la saison dernière en Arizona, remportée 29-23 par les Tigers. Les deux équipes se sont également rencontrées au Fiesta Bowl lors des séries éliminatoires 2016 et Clemson a battu les Buckeyes 31-0.

Au lieu d’avoir plus de trois semaines pour préparer les séries éliminatoires, les horaires modifiés de la saison régulière signifient que les demi-finales sont à 12 jours.

« C’est très différent de se préparer », a déclaré l’entraîneur de Clemson, Dabo Swinney. «C’est fondamentalement comme une date ouverte.