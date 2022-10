‘Les séries éliminatoires ont commencé pour nous:’ Newman verrouillé en mode séries éliminatoires pour le match de la semaine 7 avec Hall – Shaw Local

STERLING – À 3-3, avec trois matchs de saison régulière à jouer, Newman et Hall se retrouvent dans des situations similaires en entrant dans une confrontation de la semaine 7 à Three Rivers Mississippi à Spring Valley.

Les Red Devils, qui ont commencé leur saison 1-3, sont en plein essor, après avoir battu Mendota 66-45 et Kewanee 26-15 lors de semaines consécutives. Les Comets, à l’inverse, viennent de subir une défaite 36-0 contre Princeton invaincu lors de la semaine 6.

Actuellement, Newman occupe la cinquième place du TRAC Mississippi avec un record de conférence 1-2 – sans un tir réaliste au championnat de conférence – mais Mendota, adversaire de Hall et de la semaine 8, est à portée de main, et une place en séries éliminatoires est toujours à gagner. alors que la saison tire à sa fin.

À l’aube de la semaine 7, avec seulement trois matchs à jouer pour s’assurer une place en séries éliminatoires, le sentiment d’urgence est grand pour les Comets.

«Nous avons vu les choses de cette façon: les séries éliminatoires ont commencé pour nous. Nous devons obtenir six victoires, et c’est ce qui nous attend, mais c’est un match à la fois », a déclaré l’entraîneur de Newman, Mike LeMay. “Heureusement, nous sommes dans une situation où nous allons sur la route et c’est un club à 3-3 que nous jouons, donc à ce stade, c’est un très bon match éliminatoire. Tout le monde se bat pour faire les séries éliminatoires; cela commence tôt pour nous, et je pense que nos enfants sont prêts à relever le défi. Ils l’ont certainement montré cette semaine.

Pour le match sur la route à Spring Valley, les joueurs de Newman s’attendent à une atmosphère de type éliminatoire. L’importance du match de cette semaine – et des deux prochaines – n’est pas perdue pour eux.

“Très important. C’est à peu près un match éliminatoire », a déclaré le porteur de ballon senior / secondeur Hunter Luyando. “Nous devons gagner le reste de la saison pour nous qualifier pour les séries éliminatoires.”

« C’est extrêmement crucial. Nous devons obtenir six victoires, ce qui signifie que nous devons gagner », a ajouté le receveur / secondeur senior Jaesen Johns. « Et comme Hunter l’a dit, c’est un match éliminatoire. Et il en va de même pour les deux prochains matchs après cela. C’est vraiment important pour nous, et nous devons nous y attacher.

Alors qu’ils font leur dernière poussée en séries éliminatoires au cours des trois prochaines semaines, quelques défis attendent les .500 Comets.

Cette semaine, le défi se présente sous la forme du quart-arrière de Hall Mac Resetich, qui a marqué 10 touchés au cours des deux dernières semaines, dont sept contre Mendota. La fermeture du n ° 4 sera le principal point d’attention cette semaine, alors que la défense des Comets tente de rebondir par rapport à la semaine dernière.

“C’est une équipe qui peut accumuler beaucoup de points”, a déclaré LeMay. «Ils ont un quart-arrière vraiment dynamique. Il est vraiment bon. C’est un coureur physique. Il est la majorité de leur attaque, donc nous savons qu’en défense, nous avons beaucoup de choses à préparer. »

Pour limiter l’impact de Resetich – et repartir avec une victoire bien méritée – les Comets auront besoin de tout le monde sur le pont défensivement.

«Jouer en défense d’équipe, s’aligner correctement et obtenir 11 chapeaux au ballon. Je sais que nos efforts ont parfois été très bons, et nous en avons besoin à chaque jeu pour le ralentir, voire l’arrêter. Et cela va nous donner les meilleures chances de gagner cette semaine », a déclaré LeMay.

Johns et Luyando savent que tout commence avec le n ° 4 d’un point de vue défensif. S’ils peuvent tenir Resetich en échec, les Comets devraient avoir une chance de remporter leur quatrième match de la saison.

“Bloquer, et quand nous sommes en attaque, pousser autant de verges que possible”, a déclaré Johns à propos des points sur lesquels Newman a mis l’accent cette semaine. «Et puis en défense, contenant leur quart-arrière. Il est vraiment un point important pour nous, pour le fermer complètement.

« Ils ont un bon quart-arrière. Il joue également la sécurité », a déclaré Luyando. “Ce sera une bonne équipe et battable, il faut juste jouer dur et bloquer, puis continuer, et nous serons bons.”