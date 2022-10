Les séries éliminatoires de Toronto sont-elles manquées, avec une équipe de stars, un échec?

La campagne 2022 de la Major League Soccer n’était pas censée se terminer comme ça, le Toronto FC ne terminant que 9-11-18, près du bas de la ligue (encore), regardant les séries éliminatoires de chez lui (encore). Cette année était censée être différente, soutenue par l’intersaison sans doute la plus ambitieuse de l’histoire de la MLS.

Tout a commencé en novembre dernier lorsque le président de Maple Leaf Sports & Entertainment, Bill Manning, a embauché l’ancien entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Bob Bradley, six jours seulement après son éviction de LAFC. Bradley, installé en tant que manager et directeur sportif, a commencé le un projet de rotation des effectifs cela verrait finalement un étonnant 23 joueurs partir et 15 arriver avant la fin de la saison 2022.

“Lorsque vous arrivez dans une situation, il y a beaucoup de discussions différentes”, a déclaré Bradley à ESPN après la fin de la saison. “Et il est devenu clair dans la situation existante qu’il y avait des joueurs qui ne voulaient pas être ici. Il y avait de mauvais contrats. Il y avait des problèmes de caractère. Il était nécessaire de faire des changements.”

Ce n’était pas seulement le nombre de joueurs qui sont entrés et sortis, mais ce sont les noms eux-mêmes. Le TFC a racheté le joueur désigné Jozy Altidore et a essentiellement échangé le DP Yeferson Soteldo aux Tigres contre le DP Carlos Salcedo. (L’international mexicain verrait son propre contrat résilié en juillet.) Le plus gros coup est survenu une semaine après la nouvelle année lorsque Toronto a annoncé que l’international italien Lorenzo Insigne rejoindrait le club en juillet avec 15 millions de dollars par an pendant quatre ans. Deux Italiens supplémentaires – DP Federico Bernardeschi et Domenico Criscito sous contrat TAM – se joindraient également en juillet, tandis que le mois d’été a vu Alejandro Pozuelo expédié à l’Inter Miami CF ainsi que Ralph Priso et General Allocation Money échangés aux Colorado Rapids pour Le milieu de terrain canadien Mark-Anthony Kaye.

Cette infusion de talents a placé le TFC au sommet de l’échelle de la masse salariale de la ligue et a signalé une ambition à la hauteur. Le problème avec les renforts qui arrivent en juillet, cependant, c’est que la saison commence en février. Au moment où le trio italien a fait ses débuts et que Kaye les a rejoints pour la première fois le 23 juillet, le club canadien s’est retrouvé avec seulement cinq victoires et quatre nuls en 21 matchs, n’ayant gagné que deux fois depuis la mi-avril. Ce record n’était évidemment pas idéal, même si l’idée de créer des opportunités pour les joueurs existants faisait partie du projet.

“Nous avons pensé que nous pourrions utiliser la première moitié de la saison pour voir également où nous en étions avec de nombreux autres joueurs et pour offrir des opportunités aux gars qui étaient ici pour voir où ils en étaient”, a déclaré Bradley.

La MLS étant la MLS, Toronto n’était pas en dehors des séries éliminatoires malgré une moyenne de moins d’un point par match pendant près des deux tiers de la saison. Une destruction 4-0 du Charlotte FC suivie de victoires contre le Nashville SC et les Portland Timbers ainsi que deux matchs nuls contre le New England Revolution ont envoyé le TFC au classement de la Conférence de l’Est et ont laissé entendre ce qui pourrait être. L’équipe a joué un football excitant et offensif, le genre que tout cet argent était censé créer.

“Il y a eu des moments”, a déclaré Bradley. “Sans aucun doute, c’était un énorme niveau d’excitation quand nous avons finalement eu un groupe de gars sur le terrain.”

Le succès, cependant, n’a pas pu être durable. Toronto a trébuché alors que la formation de départ de premier choix a rarement vu le terrain pour diverses raisons. Le trou du début de saison s’est avéré trop profond. Des défaillances défensives ont tourmenté l’équipe. Sur l’année, les Reds concéderaient 66 buts contre, le troisième pire derrière les tamis de DC et de San Jose. Le gardien de but Alex Bono a eu du mal tard, concédant 10 buts sur seulement 5,9 buts de buts attendus après le tir accordés dans les cinq matches immédiatement après la séquence sans défaite, selon fbref.com.

Dans le vide, 2022 a été un échec sur le terrain pour Toronto, mais le football ne se joue pas dans le vide et les franchises ne se font pas en une saison. Bradley, en particulier, est le type de leader qui se concentre sur les “projets” plutôt que sur les années individuelles.

“La première année vous donne beaucoup d’informations”, a-t-il déclaré. “Nous pensons toujours qu’il y a beaucoup de travail pour amener la liste là où elle doit être.”

Du travail, oui, mais il y a plein de morceaux, beaucoup plus qu’au début de son mandat. Bernardeschi et Insigne ne sont apparus que dans 13 et 11 matchs, respectivement, mais ont affiché un impressionnant 0,66 et 0,58 buts + passes décisives/90 minutes. Michael Bradley a terminé 10e de la ligue pour les buts ajoutés avec 2,85, par Analyse du football américain. Jayden Nelson semblait pouvoir devenir un rouage clé au milieu de terrain central tandis que Richie Laryea est l’un des arrières latéraux offensifs les plus dynamiques de la ligue. Jonathan Osorio peut aider à gagner en MLS. Plus bas dans le tableau de profondeur, le TFC II a atteint la finale de la Conférence Est de la MLS Next Pro, sa première participation aux séries éliminatoires et “une étape importante”, selon Bradley. (En dehors du terrain, ça va peut-être encore mieux, avec le TFC qui s’enregistre comme La cinquième franchise la plus précieuse de la MLS.)

“L’année a été difficile, vraiment difficile à bien des égards”, a déclaré Bradley. “Il y a eu des moments qui, je pense, montrent la direction dans laquelle nous voulons aller, mais nous étions incohérents avec les alignements, incohérents avec les erreurs. Il y avait des choses en termes d’établissement d’idées et d’établissement d’une façon de jouer et de certains principes que je pense que nous pouvons construire mais dans l’ensemble, il y a beaucoup de travail à faire.”

Il y a toujours plus de football. Une défaite 4-0 contre Orlando City SC le 17 septembre a éliminé le TFC des séries éliminatoires. La défaite était la troisième consécutive du club. Deux autres suivraient, une séquence de cinq matchs au cours desquels l’équipe de Bradley a concédé 17 buts et en a marqué cinq. Regrettable, bien sûr, mais ces résultats ne peuvent pas entacher la situation dans son ensemble : la campagne 2023 commence en février.