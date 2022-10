Les séries éliminatoires de la Coupe MLS manquent de chocs alors que LAFC et Philadelphie avancent

Bouanga, au milieu, a été le facteur déterminant pour les vainqueurs du Supporters ‘Shield LAFC alors qu’ils ont remporté une victoire mémorable sur leurs rivaux de l’autre côté de la ville pour rester sur la bonne voie pour la Coupe MLS. Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Les séries éliminatoires de la Coupe MLS ont atteint leurs quatre derniers, et le carnet de forme est encore largement intact. Les champions en titre NYCFC sont les seuls intrus en tant que tête de série n ° 3, tandis que tout le monde est une tête de série n ° 2 ou plus.

À quel point le manque de bouleversements est-il rare? Eh bien, la saison 2022 marque seulement la quatrième fois en 20 saisons que les deux têtes de série n ° 1 ont atteint la phase finale de la conférence. Et une seule fois au cours de cette période, les deux têtes de série se sont rencontrées lors de la finale de la Coupe MLS, en 2003, lorsque les Earthquakes de San Jose ont affronté le Chicago Fire. Cela signifie qu’il est encore temps pour un bouleversement ou deux, même si le temps presse.

– Guide des téléspectateurs ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

Voici un récapitulatif de la façon dont les demi-finales de la conférence se sont déroulées.

Dans ce cas, le maître avait juste assez pour battre l’apprenti.

Cincinnati est l’endroit où se trouvait l’Union il y a environ trois ans, une organisation qui, après avoir été bien en retrait du reste de la ligue pendant des années, est maintenant une équipe en plein essor. Et tout comme Philadelphie, le FCC l’a fait avec l’aide de quelques mouvements astucieux sur le marché des transferts, comme le milieu de terrain Obinna Nwobodo et l’ancien attaquant de l’Union Sergio Santos. Le fait que Cincy ait maintenant quelques anciens responsables de l’Union, le directeur général Chris Albright et le manager Pat Noonan, pour exécuter ce plan n’est pas accidentel.

2 Connexe

Ce qu’ils n’ont pas fait était dû à une équipe de Philadelphie qui avait juste assez d’expérience et de précision devant le but pour faire le travail. Bien sûr, cela a aidé qu’un vestige de la période creuse de Philadelphie, le gardien de but Andre Blake, ait été à la hauteur de sa réputation de gardien de but de l’année. L’international jamaïcain a réalisé trois arrêts stellaires en seconde période pour tenir le FCC à distance et faire tenir le but de Leon Flach.

Il convient de rappeler qu’en 2014, Blake était en quelque sorte une sélection globale surprise n ° 1 de Philadelphie lors du SuperDraft de cette année-là. L’équipe avait déjà Zac MacMath (un souvenir que le gardien désormais du Colorado a rappelé dans un tweet élégant), mais Blake s’est avéré être de l’or pur, avec son dernier prix de gardien de but de l’année son troisième. Jeudi dernier, il s’est avéré être la différence.

LAFC 3, LA Galaxy 2 : l’étoile de Bouanga brille de mille feux dans une victoire impressionnante

Au milieu de l’activité de la fenêtre de transfert estivale de la MLS, LAFC a fait quelques mouvements accrocheurs. Il y a eu la signature de la légende de la Juventus Giorgio Chiellini et de l’international gallois Gareth Bale, qui a presque servi à faire de l’acquisition de l’ailier de Saint-Etienne Denis Bouanga une simple réflexion après coup.

Lors de la victoire palpitante de jeudi 3-2 contre le LA Galaxy, les deux stars susmentionnées n’ont joué que peu ou pas de rôle dans la procédure. Chiellini était un remplaçant en fin de match, tandis que Bale n’était même pas sur le banc en raison d’une blessure. Au lieu de cela, c’est Bouanga qui a fait payer le Galaxy avec deux buts qui, combinés à la frappe tardive de Chicho Arango, ont donné au LAFC une victoire mémorable sur ses rivaux de la ville. Bouanga a été une combustion lente depuis son arrivée et n’a pas réussi à marquer lors de ses cinq premières apparitions. Mais avec trois buts lors de ses trois derniers matchs, il est devenu un facteur décisif pour LAFC au bon moment.

Le jeu était également un rappel que, aussi artificielles que soient certaines rivalités MLS, Le trafic ne déçoit jamais. Au début, c’était Zlatan Ibrahimovic qui fournissait le feu d’artifice. Dernièrement, une variété de joueurs ont donné le dessus au LAFC, et c’était la deuxième fois en deux matchs éliminatoires que les Noirs et Or l’emportaient.

Pour le Galaxy, il y a tellement de choses à aimer dans l’équipe que Greg Vanney a construite. Son style est facile à regarder, en particulier avec Riqui Puig aux commandes, mais cette nuit-là, il a été annulé par quelques erreurs défensives de base, y compris vivre Arango sans marque pour tirer à la maison un rebond. Cela restera dans le creux de la main du Galaxy au moins jusqu’à ce que ces deux équipes se rencontrent à nouveau et écrivent un autre chapitre captivant de leur rivalité.

CF Montréal 1, NYCFC 3 : Heber répond à ses détracteurs avec une autre grosse performance

C’est drôle comme quelques victoires en séries éliminatoires peuvent changer les perceptions sur une saison. Il y a un mois, NYCFC semblait être en plein désarroi. Une victoire en neuf matchs semblait exclure les Blues de la possibilité de répéter en tant que champions de la Coupe MLS. Encore plus inquiétant, NYCFC ne semblait pas être la même équipe après le départ du manager Ronny Deila à la mi-saison, remplacé par Nick Cushing. Mais ensuite, les Pigeons ont commencé à se retrouver dans la dernière ligne droite, remportant leurs trois derniers matchs, et cette forme s’est poursuivie en séries éliminatoires, y compris la victoire 3-1 de dimanche contre Montréal.

La Major League Soccer est arrivée ! Couverture des 28 équipes avec des matchs en direct, des rediffusions, des temps forts.

Inscrivez-vous maintenant pour diffuser du football sur ESPN + DIMANCHE OCT. 23

• Montréal c. NYCFC (13 h HE)

• Austin contre Dallas (20 h HE)

Il y avait des applaudissements tout autour, en particulier le gardien du NYCFC Sean Johnson, mais ayez une pensée pour l’attaquant Heber. Il était l’avant-centre partant du NYCFC avant qu’un ACL déchiré ne le mette à l’écart à la fin de 2020. La saison 2021 a vu Taty Castellanos prendre le relais et remporter le Golden Boot, mais même après que l’Argentin ait été prêté l’été dernier à Gérone, Heber n’était toujours pas le de facto entrée. Mais maintenant, il a marqué en trois matchs consécutifs, dont le deuxième avec une finition nette, et sa forme fera du NYCFC une équipe difficile à dépasser pour l’Union lors de la finale de la conférence.

Quant à Montréal, une saison pétillante se termine non seulement sur de la déception, mais aussi sur de nombreuses questions. Djordje Mihailovic, auteur du seul but montréalais dimanche, est parti pour l’AZ Alkmaar, tandis que Victor Wanyama et Ismael Kone devraient également partir. Le directeur sportif Olivier Renard a bien fait de rassembler cette équipe. Maintenant, il devra faire tout ce qu’il peut pour reconstruire certaines pièces essentielles de sa liste.

Austin FC 2, FC Dallas 1: Driussi ajoute aux références MLS MVP

Laissez le manager de l’Austin FC Josh Wolff créer une surprise tactique sur l’ancien collègue de l’équipe nationale masculine américaine et actuel manager de Dallas, Nico Estevez. Grâce à une avance précoce de deux buts, Wolff a laissé tomber son équipe dans une formation plus conservatrice avec deux milieux de terrain tenants, et cela a suffi à frustrer leurs voisins texans. Certes, cela aide à prendre le dessus en sautant sur quelques erreurs défensives, mais c’est ce que font les bonnes équipes, et maintenant Austin se retrouve à essayer d’imiter l’équipe d’Atlanta United en 2018 en remportant la Coupe MLS à sa deuxième saison seulement.

Les équipes sont certainement construites différemment. Ces équipes d’Atlanta étaient un peu plus équilibrées en termes de défense et d’attaque, mais les deux équipes avaient des candidats MVP à Josef Martinez (qui a remporté le prix cette année-là) et Sebastian Driussi. Dimanche, ce dernier a de nouveau fait la différence, marquant le but vainqueur du match, son troisième but en tête de la ligue des séries éliminatoires. Il peut encore échouer dans la course MVP – il y a une concurrence féroce de la part de Daniel Gazdag de Philadelphie, de Lucho Acosta de Cincinnati et du favori Hany Mukhtar de Nashville SC – mais un triomphe en Coupe MLS est toujours une possibilité.

Quant à Dallas, il semblerait que ce soit une équipe en hausse, mais il semble que cela ait été dit à peu près toutes les autres équipes qui ont été éliminées des séries éliminatoires. Il ne sera pas si facile de simplement supposer que les progrès seront linéaires, et le FCD a besoin de quelques pièces offensives supplémentaires pour alléger une partie du fardeau de Jesus Ferreira. Cela pourrait aider à garantir que Dallas organise une demi-finale de conférence la prochaine fois au lieu de jouer à l’extérieur en une seule.