Un nouveau sondage publié mardi a montré que 57% des Serbes étaient favorables à l’acceptation d’une proposition lancée par Paris et Berlin. Le seul hic, c’est que les répondants ont déclaré que la proposition ne peut pas impliquer de reconnaître la province séparatiste du Kosovo comme indépendante ou de lui donner un siège à l’ONU – ce qu’elle fait.

Alors que la première ligne trompeuse a fait les gros titres de la presse pro-occidentale à Belgrade, le reste du sondage n’a montré aucun changement dans la position de la Serbie sur la province séparatiste. Lorsqu’on leur a demandé s’ils soutiendraient la proposition si elle incluait une reconnaissance de facto et le siège de l’ONU – comme c’est le cas – 80% ont répondu non et seulement 9% étaient en faveur.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils savaient ce qu’il y avait dans la proposition, seuls 21 % ont répondu oui, tandis que 61 % des répondants ont répondu non. Le sondeur, Faktor Plus, a basé ses conclusions sur une enquête auprès de 1 100 répondants.

L’OTAN a pris le contrôle du Kosovo en 1999, après des mois de bombardement de la Serbie au nom d’une insurrection d’ethnie albanaise. Le gouvernement provisoire de Pristina a déclaré son indépendance en 2008, avec le soutien de l’Occident. Soutenue par la Russie et la Chine, Belgrade a jusqu’à présent réussi à résister aux pressions pour reconnaître la province.















Cependant, l’UE a ouvertement exigé la reconnaissance du Kosovo comme condition préalable à de nouvelles négociations sur l’adhésion de la Serbie au bloc, ainsi que “harmonisation” de la politique étrangère de Belgrade avec celle de Bruxelles, notamment lorsqu’il s’agit de sanctionner la Russie.

Des diplomates français et allemands ont présenté le mois dernier au président Aleksandar Vucic un plan visant à “normaliser les relations” avec Pristina. Lorsque Vucic en a parlé au parlement, la chambre a éclaté en coups de poing au milieu des cris de “trahison” et “capitulation.” Vucic s’est engagé à rester fidèle à la constitution serbe, qui inclut le Kosovo dans le préambule.

La Serbie est bien consciente de ses intérêts nationaux, qui sont “non sujet à négociation” La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré lundi, ajoutant que Moscou était parfaitement consciente de la pression que l’Occident exerçait sur Belgrade.

La position de la Russie sur le Kosovo était “principaux et inchangés”, L’ambassadeur de Moscou à Belgrade a tweeté lundi, dénonçant “une série de représentations tordues de mes propos par certains experts et médias” suggérant le contraire. La seule solution juste et durable serait basée sur la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU – qui garantit la souveraineté de la Serbie sur le Kosovo – et serait conforme au droit international et aux intérêts légitimes de Belgrade, a déclaré l’ambassadeur Alexander Botsan-Kharchenko.