Les Serbes se tournent vers Biden à propos de l’interdiction d’entrée de Djokovic

Un groupe serbe aux États-Unis aurait appelé le président Joe Biden à laisser Novak Djokovic entrer dans le pays

Le président américain Joe Biden a reçu une lettre d’un groupe d’Américains serbes l’implorant d’autoriser Novak Djokovic à entrer dans le pays afin que l’icône du tennis puisse participer à l’US Open le mois prochain, selon des informations.

Dans l’état actuel des choses, Djokovic ne pourra pas jouer au Grand Chelem à New York car les non-citoyens non vaccinés ne sont pas autorisés à entrer dans le pays.

Djokovic, 35 ans, a résisté aux appels pour se faire piquer contre Covid-19, répétant après son triomphe à Wimbledon plus tôt ce mois-ci qu’il était prêt à manquer des titres plutôt qu’à la pression.

Sa position signifie qu’il est sur le point de manquer le tournoi de Flushing Meadows – un événement où il a remporté trois de ses 21 titres du Grand Chelem au fil des ans.

Lire la suite L’épouse de Djokovic prend un journaliste après la remarque d’un ‘garçon anti-vax’

La situation est une déception pour la légion de fans de Djokovic, notamment parmi la diaspora serbe aux États-Unis.

Selon le média serbe Politika, un groupe s’est directement adressé à Biden avec un plaidoyer pour permettre à Djokovic d’entrer aux États-Unis.

Les efforts sont apparemment dirigés par Nebojsa Jovanovic, propriétaire d’une société de promotion du tennis auprès de la diaspora, en collaboration avec l’Alliance serbe des électeurs américains (SAVA).

L’appel à Biden cite apparemment la proclamation présidentielle 10294, qui autorise des exceptions de voyage pour les non-ressortissants “dont l’entrée serait dans l’intérêt national.”

“L’US Open est le plus grand tournoi de tennis au monde, et ce ne sera pas ce qu’il est sans Novak Djokovic”, Jovanovic a été cité comme disant dans la lettre.

“Compte tenu de la situation économique et de la crise à tous les niveaux, l’Amérique ne doit pas permettre que l’US Open ne se déroule pas dans toute sa splendeur et sa capacité, ce qui signifie aussi l’arrivée de Novak Djokovic, qui a été sacré trois fois à l’US Open.

“Novak ne représente aucune menace pour la sécurité, est l’une des personnes les plus saines au monde en raison de sa vie disciplinée et sert de modèle et d’inspiration à des millions de personnes dans le monde.

“Il est dans l’intérêt de l’Amérique que le plus grand tournoi du monde accueille le meilleur joueur du monde, d’autant plus qu’il vient de remporter un septième titre à Wimbledon à Londres”, a-t-il ajouté. a ajouté Jovanovic dans la lettre, qui aurait été envoyée à Biden le 22 juillet.

Le groupe aurait consulté la députée républicaine Claudia Tenney et son équipe sur la question, ainsi que le membre du Congrès Frank Mrvan.

Lire la suite L’US Open clarifie sa position après l’inscription de Djokovic sur la liste des engagés

Djokovic a été inclus sur la liste provisoire des inscrits à l’US Open la semaine dernière, bien que les organisateurs aient rapidement précisé qu’il ne s’agissait que d’une formalité et qu’ils “respecté” la position du gouvernement américain sur les règles d’entrée des étrangers non vaccinés.

L’interdiction d’entrée de Djokovic a provoqué la frustration de joueurs comme le joueur américain non vacciné Tennys Sandgren, qui sera autorisé à jouer à New York.

Le joueur de 31 ans a décrit la situation comme “honteux,” tandis que l’icône du tennis américain John McEnroe a accusé les politiciens de “trop ​​gênant.”

À moins que Biden ne réponde aux appels des membres de la communauté serbo-américaine, l’US Open sera le deuxième Grand Chelem que Djokovic est obligé de manquer cette année.

L’ancien numéro un mondial de longue date a été notoirement expulsé d’Australie au début de l’année consécutive en raison de son statut vaccinal.

Djokovic sera contraint de manquer à nouveau l’événement à Melbourne l’année prochaine en raison d’une interdiction de réadmission de trois ans, à moins que des responsables gouvernementaux n’interviennent.

LIRE LA SUITE: Une pétition demande que Djokovic soit autorisé à entrer aux États-Unis