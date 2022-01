Les Serbes et les Albanais éliminent les différences sur le terrain de football

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

Pour Borisav Stojacic, 82 ans, l’absence d’Albanais en Serbie est une aberration plus récente, car il se remémorait les temps plus simples de « l’ère yougoslave, où la présence de joueurs albanais… n’avait rien d’extraordinaire ».

Et lors de la Coupe du monde en 2018, la paire suisse Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka – qui ont tous deux une lignée kosovare – ont été condamnés à une amende par la FIFA pour avoir célébré leurs buts contre la Serbie en faisant un «double aigle» pro-kosovare – un geste qui représente le Drapeau albanais.

En 2014, des violences ont éclaté lors d’un match de qualification pour les Championnats d’Europe entre la Serbie et l’Albanie après qu’un drone a survolé le terrain avec un drapeau utilisé par des nationalistes albanais.

Et si le sport a la capacité d’unir, il a également servi de lieu puissant au sentiment nationaliste au fil des ans, en particulier dans les Balkans où les ultras du football ont adopté une xénophobie virulente pendant les matchs.

« Le football nous permet de renforcer nos liens. Le football et la politique sont deux mondes complètement différents », explique Ignjatovic, qui vit à Tirana depuis trois ans avec sa femme Mila et sa fille Iskra, âgée de trois mois.

Ignjatovic se targue également d’avoir de nombreux amis albanais et se moque des préjugés ethniques qui ont longtemps divisé de nombreuses communautés de la région.

« Je pense ouvrir une agence de tourisme qui me permettra de travailler en Albanie et en Serbie. Je connais maintenant tous les beaux endroits d’Albanie », dit-il, dans l’espoir de tirer profit de l’industrie touristique croissante de la Serbie.

« Maintenant, quand ils regardent sur Instagram ma vie en Albanie, beaucoup me disent qu’ils veulent venir me rendre visite », raconte Ignjatovic à l’AFP.

De l’autre côté du pays, non loin des rives de l’Adriatique, Aleksandar Ignjatovic, 33 ans, se souvient du choc et de l’inquiétude de ses amis lorsqu’il leur a annoncé qu’il partait en Albanie pour jouer avec KF Lac.

« Pour les joueurs et les supporters, Luka est l’un des nôtres », a déclaré Erjon Allaraj, le porte-parole du club.

Pour lui, concourir en Albanie est la suite naturelle d’une carrière qui l’a vu jouer pour le Red Star et l’OFK Belgrade en Serbie, ainsi que des séjours en Belgique, en Malaisie, en Grèce et en Hongrie.

Aujourd’hui, la région est paisible et abrite des Albanais du Kosovo, des Monténégrins et des Croates qui jouent également au football professionnel pour Kukes.

La région abritait autrefois plus de 500 000 Albanais de souche fuyant les attaques des forces serbes pendant la guerre au Kosovo.

La méfiance entre le Kosovo – avec sa majorité albanaise et musulmane – et la Serbie – une nation largement orthodoxe – est loin des pensées de Milanovic sur le terrain.

Après une guerre sanglante à la fin des années 1990, Belgrade continue de considérer le territoire comme une province renégate et n’a jamais reconnu sa déclaration d’indépendance faite en 2008.

Les relations ont rarement été bonnes entre l’Albanie et la Serbie. Mais pour les footballeurs serbes qui évoluent dans le pays de leurs anciens ennemis, le sport transcende les différences de longue date entre les rivaux. « Le football est un outil fabuleux pour apprendre à vivre ensemble », a déclaré Luka Milanovic, 29 ans, qui est l’un des 15 footballeurs serbes évoluant professionnellement en Albanie. du Kosovo.

