Les Serbes du Kosovo se rassemblent pour s’emparer des bâtiments de la municipalité dans le nord

ZVECAN, Kosovo (AP) – Des Serbes de souche du nord du Kosovo ont tenté lundi de prendre le contrôle des bâtiments du gouvernement local où les maires albanais sont entrés la semaine dernière avec l’aide de la police.

La police kosovare et la Force du Kosovo dirigée par l’OTAN ont été vues en train de protéger le bâtiment de la municipalité de Zvecan, l’une des quatre communes à organiser des élections anticipées le mois dernier qui ont été largement boycottées par les Serbes de souche. Seuls les Albanais de souche ou d’autres représentants de minorités plus petites ont été élus aux postes de maire et aux assemblées.

Plus d’une douzaine de Serbes et cinq policiers kosovars ont été blessés lors d’affrontements vendredi dernier, et les troupes serbes à la frontière avec le Kosovo ont été mises en état d’alerte le même jour.

Les Serbes de souche du nord du Kosovo, qui sont majoritaires dans cette partie du pays, ont tenté d’empêcher les responsables albanais de souche récemment élus d’entrer dans les bâtiments municipaux. La police du Kosovo a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser la foule et laisser entrer les nouveaux responsables dans les bureaux.

Les États-Unis et l’Union européenne ont condamné le gouvernement du Kosovo pour avoir utilisé la police pour entrer de force dans les bâtiments municipaux.

Dimanche soir, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, ainsi que les États-Unis et l’Union européenne au Kosovo, ont de nouveau publié une déclaration disant qu’ils mettent fortement en garde « toutes les parties contre d’autres menaces ou actions qui pourraient avoir un impact sur un environnement sûr et sécurisé ». , y compris la liberté de mouvement, et qui pourraient attiser les tensions ou favoriser les conflits. »

Lors d’un rassemblement vendredi soir à Belgrade avec ses partisans, le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré que « la Serbie ne restera pas inactive au moment où les Serbes du nord du Kosovo seront attaqués ».

Cependant, toute tentative de la Serbie d’envoyer ses troupes au-delà de la frontière signifierait un affrontement avec les troupes de l’OTAN qui y sont stationnées.

Un accord Pristina-Belgrade de 2013 sur la formation de l’association serbe a ensuite été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle du Kosovo, qui a déclaré que le plan n’incluait pas d’autres ethnies et pouvait impliquer l’utilisation des pouvoirs exécutifs pour imposer des lois.

Les deux parties ont provisoirement convenu de soutenir un plan de l’UE sur la manière de procéder, mais les tensions couvent toujours.

Les États-Unis et l’UE ont intensifié leurs efforts pour aider à résoudre le différend Kosovo-Serbie, craignant une nouvelle instabilité en Europe alors que la guerre fait rage en Ukraine. L’UE a clairement indiqué à la Serbie et au Kosovo qu’ils doivent normaliser leurs relations pour avancer dans leurs intentions de rejoindre le bloc.

Le conflit au Kosovo a éclaté en 1998 lorsque les Albanais de souche séparatistes se sont rebellés contre le régime serbe, et la Serbie a répondu par une répression brutale. Environ 13 000 personnes, pour la plupart des Albanais de souche, sont mortes. L’intervention militaire de l’OTAN en 1999 a finalement forcé la Serbie à se retirer du territoire. Washington et la plupart des pays de l’UE ont reconnu le Kosovo comme un État indépendant, mais pas la Serbie, la Russie et la Chine.

Semini a rapporté de Tirana, Albanie.

Radul Radovanovic et Llazar Semini, Associated Press