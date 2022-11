Les Serbes démissionnent en masse de leurs postes officiels au Kosovo

Des policiers, des législateurs et d’autres employés du gouvernement d’origine serbe sont sortis en signe de solidarité avec un officier licencié

Des dizaines d’employés du gouvernement serbe de souche au Kosovo ont démissionné de leurs postes pour protester contre le limogeage d’un chef de la police serbe pour avoir refusé d’appliquer les ordres de Pristina obligeant les Serbes à échanger leurs plaques d’immatriculation contre celles de la province sous peine de sanctions qui finiront par inclure le véhicule confiscation.

Un ministre du gouvernement, dix parlementaires et une foule de policiers, de magistrats et d’autres personnes dans les quatre municipalités à majorité serbe de la province ont démissionné samedi, les policiers retirant symboliquement leurs uniformes. Ils ont juré de ne pas revenir jusqu’à ce qu’un “Association des municipalités serbes” est créé.

Le dirigeant kosovar Albin Kurti a exhorté les Serbes de la province à «maintenir le calme, la paix et la sécurité» suite à la démission massive, les suppliant de ne pas «boycotter ou abandonner les institutions du Kosovo” ou “être la proie des manipulations politiques et des jeux géopolitiques.”

Lire la suite La Serbie lance un ordre d’abattage de drones

La démission massive a été proposée par Goran Rakic, président du parti de la Liste serbe au Kosovo, lors d’une réunion entre son parti et les maires des quatre municipalités. Les Serbes devraient «renforcer et construire leurs propres institutions» dans la province en coopération avec la Serbie, a déclaré Rakic, dénonçant le «décision illégale et anti-serbe» de suspendre jeudi le chef de la police de North Mitrovica, Nenad Djuric.

Djuric a été démis de ses fonctions pour avoir refusé de réprimander les conducteurs pris avec des plaques d’immatriculation serbes d’avant-guerre, officiellement illégales depuis le 1er novembre, après avoir dénoncé l’ordre comme discriminatoire à l’égard des Serbes. Les avertissements de la police sont le premier d’une suppression progressive en trois parties des plaques, qui doivent être remplacées par des enregistrements émis par le Kosovo d’ici le 21 avril. Au cours de la deuxième phase, les conducteurs avec des plaques serbes seront condamnés à une amende de 150 €, tandis que ceux qui portent encore le les plaques incriminées après cette date seront confisquées.

La Serbie a placé son armée en état d’alerte élevée plus tôt cette semaine alors que l’impasse sur les plaques d’immatriculation a repris. Les troupes de réserve de l’OTAN sont arrivées au Kosovo en septembre et le président serbe Aleksandar Vucic a accusé Pristina d’aggraver encore les tensions en envoyant ses propres troupes dans les régions frontalières. Un précédent effort pour forcer les 10 000 conducteurs de véhicules immatriculés en Serbie à changer de véhicule en juillet, au cours duquel les deux entités ont refusé de reconnaître les documents d’identité de l’autre, a failli éclater en combats avant que les diplomates américains et européens ne trouvent une solution.

La Serbie et sa province séparatiste, qui n’est pas reconnue comme un État indépendant par l’ONU, veulent rejoindre l’UE. Cependant, leurs objectifs s’excluent mutuellement, Pristina cherchant à démissionner en tant qu’État indépendant et Belgrade déterminé à réabsorber le Kosovo.