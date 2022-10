Les Serbes de Bosnie protestent contre le trucage des votes par Dodik

SARAJEVO, Bosnie (AP) – Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche en Bosnie pour la deuxième fois en une semaine, alléguant qu’un dirigeant serbe de Bosnie pro-russe avait truqué un scrutin lors d’une élection générale dans le pays des Balkans au début du mois.

Les résultats définitifs du vote du 2 octobre en Bosnie n’ont pas encore été annoncés. L’élection a eu lieu pour tous les niveaux de gouvernement dans les parties dominées par les Serbes et bosno-croates du pays des Balkans, ainsi que pour les institutions centrales communes.

Milorad Dodik, homme politique serbe de Bosnie de premier plan, a revendiqué la victoire aux élections pour le poste de président de l’entité serbe. Les chefs de l’opposition affirment cependant que leur candidate Jelena Trivic est la gagnante et que Dodik a truqué le scrutin.

Citant des informations faisant état d’irrégularités, les autorités électorales centrales de la capitale bosniaque, Sarajevo, ont ordonné le descellement des urnes et un recomptage dans environ 1 000 bureaux de vote à travers le pays avant d’établir le décompte final.

Dodik, le politicien le plus puissant de la région semi-autonome des Serbes de Bosnie, a nié les allégations selon lesquelles il aurait orchestré une fraude électorale pour priver son principal adversaire de son triomphe électoral.

Lors du rassemblement de dimanche dans la ville de Banja Luka, dans le nord du pays, Trivic a déclaré que l’opposition souhaitait un recomptage et une vérification de tous les bulletins de vote dans l’entité serbe de Bosnie, ainsi qu’une enquête sur un possible trucage des votes.

“Ce n’est pas moi qui ai été volé, c’est le peuple”, a déclaré Trivic. “Nous ne reculerons pas, nous n’arrêterons pas.”

La foule a scandé “Mile thief!”, Se référant à Dodik par son surnom.

Dodik a gouverné pratiquement sans contestation pendant des années malgré l’approbation de l’Occident pour avoir prôné la séparation de la Republika Srpska, comme on appelle l’entité serbe, du reste de la Bosnie. La Russie a soutenu Dodik, alimentant les craintes en Occident que Moscou pourrait essayer de créer une instabilité supplémentaire dans la Bosnie instable pour détourner l’attention de la guerre en Ukraine.

Les ambitions séparatistes des Serbes de souche ont déclenché la guerre dévastatrice de 1992-1995 en Bosnie, qui a tué plus de 100 000 personnes, déplacé des millions de personnes et détruit le pays pour les années à venir. Un accord de paix négocié par les États-Unis qui a mis fin à la guerre a créé les entités serbe et bosniaque-croate, liées de manière lâche par des institutions communes.

La nation balkanique de 3,3 millions d’habitants reste en proie à la corruption et aux tensions ethniques qui ont entravé les efforts pour rejoindre l’Union européenne.

