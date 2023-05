Les Serbes convergent vers la capitale du pays pour un rassemblement pro-gouvernemental après des fusillades de masse

Des dizaines de milliers de personnes ont convergé vers la capitale serbe vendredi pour un grand rassemblement de soutien au président Aleksandar Vucic, qui fait face à une révolte sans précédent contre son régime autocratique au milieu de la crise déclenchée par deux fusillades de masse qui ont stupéfié la nation.

L’événement a été quelque peu éclipsé par une nouvelle crise dans l’ancienne province serbe du Kosovo, où des Serbes de souche se sont affrontés vendredi avec la police du Kosovo et Vucic a ordonné aux troupes serbes d’être placées dans un « état d’alerte plus élevé ». Vucic a également déclaré avoir ordonné un mouvement « urgent » des troupes serbes vers la frontière avec le Kosovo, qui a déclaré son indépendance en 2008.

Répondant à l’appel de Vucic pour ce qu’il a appelé « le plus grand rassemblement de l’histoire de la Serbie », ses partisans, dont beaucoup portaient des T-shirts identiques avec son portrait, ont été transportés par bus à Belgrade depuis tout le pays des Balkans ainsi que le Kosovo et la Bosnie voisins.

Les personnes travaillant dans des entreprises et des institutions publiques ont été invitées à prendre une journée de congé pour assister au rassemblement devant le bâtiment du parlement. Certains ont dit qu’ils avaient été avertis qu’ils pourraient perdre leur emploi s’ils ne se présentaient pas dans les bus qui ont commencé à arriver des heures avant le début du rassemblement.

Les responsables serbes ont déclaré que le rassemblement promeut « l’unité et l’espoir » pour la Serbie.

Lors de trois grandes manifestations anti-gouvernementales organisées au début du mois dans la capitale, les manifestants ont exigé l’éviction de Vucic ainsi que la démission de deux hauts responsables de la sécurité. Ils ont également exigé le retrait des licences de diffusion de deux chaînes de télévision pro-Vucic qui encouragent la violence et accueillent souvent des criminels de guerre condamnés et d’autres personnalités du crime.

Les manifestants de l’opposition reprochent à Vucic d’avoir créé une atmosphère de désespoir et de division dans le pays qui, selon eux, a indirectement conduit aux fusillades de masse des 3 et 4 mai qui ont fait 18 morts et 20 blessés, dont beaucoup d’écoliers abattus par un 13- camarade de classe d’un an.

Vucic a nié avec véhémence toute responsabilité dans la fusillade, qualifiant les organisateurs des manifestations de l’opposition de « vautours » et de « hyènes » qui veulent utiliser les tragédies pour tenter d’arriver au pouvoir par la force et sans élection.

« Ils ne sont pas contre la violence, ils veulent ma tête », a-t-il déclaré.

Les analystes estiment qu’en organisant le rassemblement de masse, Vucic, qui dirige le pays depuis plus d’une décennie avec une solide emprise sur le pouvoir, tente d’éclipser les manifestations de l’opposition avec le nombre de participants.

« Pour la première fois, Vucic a un problème », a déclaré l’analyste politique Zoran Gavrilovic. « Son problème n’est pas tant l’opposition, mais la société serbe qui s’est réveillée. »

Au cours du rassemblement, Vucic devrait annoncer qu’il quitte la tête de son Parti progressiste serbe et forme « un mouvement » qui unira toutes les « forces patriotiques » du pays. Il pourrait également appeler à de nouvelles élections législatives pour septembre – ce qui ne sera probablement pas accepté par l’opposition dans les conditions actuelles où il contrôle totalement tous les piliers du pouvoir, y compris les médias grand public.

Vucic, un ancien ultranationaliste pro-russe qui dit maintenant qu’il veut faire entrer le pays dans l’Union européenne, a allégué que des « services de renseignement étrangers » sont à l’origine des manifestations de l’opposition. Il a dit qu’il avait reçu l’information d’agences d’espionnage « sœurs » « de l’Est » – censées signifier la Russie.

De nombreuses personnes craignent que des violences n’éclatent lors du rassemblement de vendredi, ce qui pourrait ensuite servir de prétexte à une répression des futures manifestations de l’opposition, dont celle prévue à Belgrade samedi.

De grands rassemblements similaires ont eu lieu en Serbie au début des années 1990 lorsque l’homme fort Slobodan Milosevic a prononcé des discours enflammés annonçant l’éclatement violent de la Yougoslavie et ralliant les masses pour les guerres qui ont suivi.