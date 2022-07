Les séquoias du parc de Yosemite menacés par un incendie de forêt au milieu de la vague de chaleur dans l’ouest des États-Unis

Les températures élevées dans le sud-ouest et l’ouest des États-Unis posaient un défi aux pompiers de Californie et de l’Utah, les régulateurs du Texas mettant en garde contre d’éventuelles pannes de courant lundi.

En Californie, une vague de chaleur se développait mais les vents étaient légers alors que les pompiers combattaient un incendie de forêt qui menace un bosquet de séquoias géants et une petite communauté du parc national de Yosemite.

L’incendie de Washburn sur le flanc ouest des montagnes de la Sierra Nevada avait brûlé environ 5,8 kilomètres carrés lundi matin, soit une augmentation d’environ 120 hectares du jour au lendemain, selon une mise à jour de l’incident.

L’incendie menaçait plus de 500 séquoias matures dans le Mariposa Grove du parc et la communauté voisine de Wawona, qui a été évacuée.

La zone située dans la partie sud de Yosemite était fermée aux visiteurs, mais le reste du parc national est resté ouvert.

L’incendie de Washburn brûle samedi à flanc de colline dans le parc national de Yosemite, en Californie. L’incendie menaçait plus de 500 séquoias matures dans le Mariposa Grove du parc, et une communauté voisine a été évacuée. (Stephen Lam/Chronique de San Francisco/AP)

Bosquet protégé depuis 1864

Mariposa Grove et la vallée de Yosemite sont protégées depuis que le président Abraham Lincoln a signé une loi en 1864.

Un système d’arrosage a été installé dans le bosquet pour maintenir l’humidité, et aucun dommage grave n’a été signalé à des arbres nommés, y compris le Grizzly Giant, âgé de 3 000 ans.

“Heureusement, Mariposa Grove a une longue histoire de brûlage dirigé et des études ont montré que ces efforts réduisent les impacts des incendies indésirables de grande gravité”, a déclaré un communiqué du National Park Service.

Un avis de chaleur a été émis pour la vallée centrale s’étendant sous la Sierra Nevada, tandis que dans la zone d’incendie, un maximum de 31 ° C était prévu pour Wawona.

Les séquoias géants, originaires de seulement environ 70 bosquets répartis le long du versant ouest de la Sierra Nevada, étaient autrefois considérés comme imperméables aux flammes, mais sont devenus de plus en plus vulnérables aux incendies de forêt, alimentés par une accumulation de sous-bois d’un siècle de suppression des incendies et l’impact de la sécheresse exacerbée par le changement climatique, sont devenues plus intenses et destructrices.

Les incendies de forêt provoqués par la foudre au cours des deux dernières années ont tué jusqu’à un cinquième des 75 000 grands séquoias estimés, qui sont les plus grands arbres en volume et un attrait majeur pour les touristes.

2 incendies de forêt majeurs dans l’Utah

Il n’y a pas eu d’étincelle naturelle évidente pour l’incendie qui s’est déclaré jeudi à côté du sentier Washburn du parc. De la fumée a été signalée par des visiteurs se promenant dans le bosquet.

Une violente tempête de vent a ravagé le bosquet il y a plus d’un an et a renversé 15 séquoias géants, ainsi que d’innombrables autres arbres.

La fumée de l’incendie de Jacob City tombe sur le comté de Salt Lake samedi. (Rick Egan/The Salt Lake Tribune/AP)

Les arbres abattus, ainsi qu’un grand nombre de pins tués par les scolytes, ont fourni suffisamment de carburant pour les flammes.

Jusqu’à présent en 2022, plus de 35 000 incendies de forêt ont brûlé près de 1,9 million d’hectares aux États-Unis, selon le National Interagency Fire Center, bien au-dessus de la moyenne pour les incendies de forêt et les acres brûlés.

Dans l’Utah, la fumée et les cendres émanant d’un incendie de forêt croissant dans le comté rural de Tooele ont soufflé sur Salt Lake City samedi. Dimanche après-midi, l’incendie de Jacob City avait atteint 15,3 kilomètres carrés, sans aucun confinement, ont déclaré des responsables.

Ailleurs dans l’Utah, les pompiers aux prises avec des vents violents ont combattu l’incendie de Halfway Hill de 32,2 km2 à Filmore. Les forces de l’ordre ont arrêté samedi quatre hommes qui, selon les enquêteurs, ont abandonné un feu de camp qui a déclenché l’incendie.

Texas proche de la capacité des réserves d’énergie

Pendant ce temps, l’opérateur du réseau électrique du Texas a appelé dimanche les résidents de l’État pour la deuxième fois cette année à économiser de l’énergie, mettant en garde contre des pannes de courant potentielles au milieu des prévisions de températures record lundi.

L’État est confronté à une “pénurie potentielle de capacité de réserve sans solution de marché disponible”, a déclaré l’Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) sur son site Web, ajoutant une alerte d’urgence énergétique qui signalait le potentiel de pannes continues.

Des lignes électriques sont vues à Dallas le 12 juin. Les températures dans une grande partie du Texas devraient être d’environ 37 ° C lundi. (Shelby Tauber/Reuters)

ERCOT supervise l’alimentation de plus de 26 millions de clients.

Les températures à travers l’État ont atteint des records dimanche, avec 40,6 ° C enregistrés à l’aéroport intercontinental Bush de Houston, dépassant un record établi en 1909, selon le US National Weather Service (NWS).

Des niveaux de chaleur élevés ou dangereux sont prévus pour une grande partie de l’État lundi, avec des températures qui devraient dépasser 37 ° C.

ERCOT a demandé aux habitants de conserver l’électricité entre 14h et 20h, affirmant que la demande pourrait atteindre 79 934 mégawatts (MW) lundi et 80 104 MW mardi, pas loin des 80 200 MW de réserves disponibles prévues lundi. Un mégawatt peut alimenter environ 1 000 foyers américains au cours d’une journée typique, mais seulement environ 200 foyers lors d’une chaude journée d’été au Texas.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, a conseillé à la police et aux chefs des pompiers de la quatrième ville la plus peuplée du pays “de se préparer au cas où le réseau électrique de l’État tomberait en panne pendant une chaleur extrême”.

L’opérateur de réseau de l’État a demandé plus d’électricité aux fournisseurs et a demandé aux grands consommateurs industriels de réduire leur consommation d’énergie.