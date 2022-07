Les séquelles olympiques de Tokyo sont toujours démêlées un an plus tard

TOKYO (AP) – Les Jeux olympiques de Tokyo ont survécu au report du COVID-19, à la flambée des dépenses et à une certaine opposition du public. Un an plus tard, les coûts et les bénéfices restent aussi difficiles à démêler que les Jeux devaient se dérouler.

Dans son discours lors de la cérémonie de clôture, le président du CIO, Thomas Bach, a déclaré qu’une réalisation majeure des Jeux était tout simplement d’atteindre la fin.

“Nous l’avons fait”, a déclaré Bach. “Nous l’avons fait ensemble”, a-t-il répété, remerciant les athlètes, les responsables du gouvernement japonais et les diffuseurs aux poches profondes d’avoir refaçonné les Jeux malgré l’absence de fans, de sponsors déçus et d’absence de buzz dans la ville.

Les organisateurs ont déclaré que les Jeux stimuleraient le tourisme, mettraient en valeur les prouesses technologiques du Japon et créeraient des souvenirs similaires aux Jeux olympiques de Tokyo de 1964. La pandémie a effacé cela.

L’objectif du Japon après le report était de s’en sortir, sachant que Pékin organisait les Jeux olympiques d’hiver en Chine six mois seulement après la fermeture de Tokyo. Pour le Comité international olympique, il était prioritaire de diffuser les Jeux à la télévision et de satisfaire les gros sponsors, sources de 90 % des revenus du CIO.

“Je pense que ce que les Jeux signifiaient plus que toute autre chose, c’était simplement de ne pas avoir à faire face à une annulation”, a déclaré à l’Associated Press David Leheny, politologue à l’Université japonaise de Waseda. “Il n’y a pas eu de catastrophe de santé publique associée à cela. Je pense que les officiels auraient aimé faire un tour d’honneur – si le public avait été plus enthousiaste à ce sujet.”

“Si le Japon avait annulé”, a ajouté Leheny, “il y aurait eu beaucoup de discussions, en particulier dans les médias conservateurs, sur ce que cela signifiait que nous ne pouvions pas le faire.”

Comme dernier acte avant de dissoudre légalement le comité d’organisation le 30 juin, le président Seiko Hashimoto et le PDG Toshiro Muto ont déclaré que le prix des Jeux de Tokyo était de 13 milliards de dollars, soit près de 60 % d’argent public. C’était le double du coût estimé lorsque le CIO a attribué les Jeux à Tokyo, mais moins que les 25 milliards de dollars que certains avaient prédits.

Comment juger ? Héritage ou gueule de bois coûteuse ? Y a-t-il un succès à célébrer, ou s’agit-il simplement de se réjouir de ne pas avoir échoué ?

Le gouvernement métropolitain de Tokyo, aux prises avec 5,4 milliards de dollars de dépenses pour les Jeux, a fait campagne pour persuader le public qu’une demi-douzaine de nouveaux sites ont des utilisations après les Jeux. Typique est une cérémonie de réouverture la semaine prochaine sur le site de canoë-slalom, avec un défilé de canotage pour les élèves du primaire.

Un centre dédié à la communauté LGBTQ a été défendu pendant les Jeux, et les Paralympiques ont poussé Tokyo à améliorer l’accessibilité autour de la ville.

Le gouvernement de la ville organise un événement d’anniversaire d’un an samedi au stade national de 1,4 milliard de dollars pour marquer la date de la cérémonie d’ouverture. Les athlètes, les fanfares des lycées et collèges et les pom-pom girls doivent apparaître.

Tokyo a été initialement présenté comme les «Jeux olympiques de récupération», mais cela a peu joué après le retard. Les responsables gouvernementaux ont promis avant le report que les Jeux attireraient l’attention sur une région du nord-est du Japon dévastée en 2011 par un tremblement de terre, un tsunami et la fusion de trois réacteurs nucléaires.

L’agence de presse japonaise Kyodo a publié une enquête auprès de 4 000 personnes, compilée par une agence gouvernementale, qui a montré que seulement 29,8% ont déclaré être reconnaissants du soutien du gouvernement à la reconstruction. Beaucoup dans la région pensent que les Jeux olympiques ont sapé les ressources des efforts de rétablissement.

“J’ai presque l’impression que les Jeux olympiques sont arrivés à cette période très calme où les gens ne veulent pas en parler ou même y penser”, a déclaré à AP Aki Tonami, économiste politique à l’Université japonaise de Tsukuba. “Toute analyse de ce que signifiaient les Jeux olympiques est encore dans la phase symbolique. Nous n’avons pas vraiment la capacité ou la bande passante pour vraiment creuser pour une signification plus durable.

Kyodo a également rapporté cette semaine qu’un membre du conseil exécutif du comité d’organisation avait reçu 326 000 $ d’un sponsor des Jeux. En tant que quasi-fonctionnaire, Kyodo a déclaré qu’il n’était pas autorisé à recevoir de tels paiements.

Le membre du conseil d’administration, Haruyuki Takahashi, est un ancien directeur de l’agence de publicité japonaise Dentsu, Inc, qui a aidé à décrocher 3 milliards de dollars de parrainage local pour les Jeux de Tokyo.

Au milieu de l’incertitude, il y a un héritage clair. Malgré les scandales, les coûts gonflés et le soutien public tiède, le Japon poursuit les Jeux olympiques d’hiver de 2030 pour Sapporo. Et il essaie d’utiliser les Jeux de Tokyo pour conduire l’offre.

Sapporo place le prix à 2,6 milliards de dollars, probablement une sous-estimation puisque les dépenses de Tokyo étaient au moins le double de l’estimation initiale. Et il est impossible d’estimer avec précision huit ans à l’avance.

“Nous y travaillons déjà”, a déclaré Seiko Hashimoto, responsable des Jeux de Tokyo, le mois dernier. “L’importance des Jeux de Tokyo doit être communiquée de manière approfondie, sinon les habitants de Sapporo et d’Hokkaido ne soutiendront pas cette initiative.”

On pense que Sapporo est le candidat de tête en compétition avec Vancouver et Salt Lake City. Les responsables de Salt Lake ont suggéré qu’ils pourraient se concentrer sur 2034. Le CIO devrait nommer l’hôte en mai 2023 et le président du CIO, Bach, dans une interview avec Kyodo, a semblé exclure l’attribution de 2030 et 2034 en même temps.

Aucune des trois villes n’exige que les citoyens approuvent la candidature lors d’un référendum public, qui a toujours été rejeté lorsqu’il était lié au financement des Jeux olympiques.

“Auparavant, il ne faisait aucun doute que c’était la bonne chose à faire d’amener les Jeux olympiques au Japon”, a déclaré Tonami. “Mais je pense que ce qui est différent maintenant, c’est que les gens commencent à se demander si c’est vraiment la bonne chose à faire.”

Barbara Holthus, directrice adjointe de l’Institut allemand d’études japonaises à Tokyo, a travaillé comme bénévole pendant les Jeux olympiques et s’est familiarisée avec la rue.

“Les gens étaient tellement bouleversés que (le président du CIO) Thomas Bach a poussé les Jeux olympiques dans la gorge de tout le monde sans tenir compte des sentiments japonais”, a-t-elle déclaré. “Et maintenant, ils veulent recommencer sans demander aux habitants de Sapporo, ce qu’ils devraient faire en Allemagne.”

Holthus, qui a grandi à Hambourg, en Allemagne, a souligné qu’en 2015, les électeurs locaux avaient refusé un référendum pour organiser les Jeux olympiques de 2024 dans la ville du nord de l’Allemagne. Comme Holthus, le président du CIO Bach est aussi un Allemand.

Travaillant comme bénévole olympique, Holthus a déclaré avoir vu d’autres bénévoles refuser de porter leur uniforme dans les transports en commun alors qu’ils se rendaient sur le site pendant la pandémie. Elle a déclaré que les bénévoles avaient reçu l’ordre de porter les uniformes car il n’y avait aucune disposition pour stocker les vêtements de ville sur les sites, mais certains ne voulaient pas être identifiés aux Jeux.

Elle a dit que c’était différent récemment lorsque des bénévoles se sont réunis pour nettoyer certaines plages de Tokyo.

« Mes collègues l’année dernière, beaucoup d’entre eux ne voulaient pas être vus dans leur quartier avec l’uniforme. Les gens pensaient, peut-être que vous ramèneriez le virus au bureau ou dans le quartier. Mais lors de l’événement récent, on nous a demandé de porter notre uniforme. Bien sûr, tout le monde ne l’a pas fait, mais certains l’ont fait – et ils étaient vraiment fiers de le porter maintenant. Je pense donc que ce mauvais goût de l’uniforme est maintenant en quelque sorte parti.

___

Stephen Wade, l’Associated Press