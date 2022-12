Les sept tendances affichées par Lionel Messi face à la Pologne

DOHA, Qatar – La vanité était simple, avant le dernier match de groupe de l’Argentine contre la Pologne : et si vous regardiez simplement un joueur pendant 90 minutes ? Et ce joueur, l’un des GOAT incontestés, pourrait bien disputer son dernier match de Coupe du monde. Alors, stylo et bloc-notes à la main, j’ai fait ce que je n’avais jamais fait auparavant : faire la chronique d’un gars à chaque instant sur le terrain.

Alerte spoiler : l’Argentine a battu la Pologne, 2-0, ce qui signifie que ce n’était pas la dernière apparition de Lionel Messi à une Coupe du monde. Vous pourrez le revoir, peut-être une fois, peut-être deux, trois ou même quatre fois à Doha. Et, oui, il y a une chance – ne dites jamais jamais – qu’il se présente en 2026, bien qu’il ait 36 ​​ans cet été.

Bien que vous ayez regardé Messi au cours des deux dernières décennies – peut-être plus de 500 fois à la télévision et au moins une centaine de fois en personne – lorsque vous vous concentrez sur lui et rien d’autre, vous captez des choses que vous ne voyez pas autrement, comme ainsi que d’obtenir la confirmation de choses que vous soupçonniez. En voici quelques-uns que j’ai ramassés contre la Pologne :

1. Messi se promène pendant la majeure partie du match

C’est la nature du jeu de marcher quand le ballon n’est pas près de vous, mais Messi le fait bien plus que la plupart. Cela, nous le savions : L’analyse séminale de Bobby Gardiner sur Messi lors de la Coupe du monde 2018 est une lecture formidable. Quand vous ne le regardez que lui, cependant – quelque chose que vous ne pouvez vraiment faire qu’en personne – il est absolument remarquable de voir à quel point il semble désengagé de tout le reste.

Il ne suit pas les coureurs, il peut sortir une jambe si un adversaire est à proximité, mais la plupart du temps, il se promène. Parfois, il regarde dans la direction générale du ballon, parfois non.

Vous êtes tenté de penser que c’est la conservation de l’énergie – après tout, l’homme a 35 ans – et la marche signifie que vous pouvez économiser de l’énergie pour quand vous avez besoin de sprinter. Sauf que Messi, en particulier au niveau de l’équipe nationale, le fait depuis longtemps.

2. Messi a deux autres vitesses : le trot rarement utilisé et le sprint plus rare

Le trot est ce qu’il utilise lorsqu’il doit se rendre rapidement d’un point A à un point B, généralement pour éviter d’être hors-jeu ou pour prendre un coup de pied arrêté. Le sprint est déclenché lorsque le ballon est avec quelqu’un qu’il sait pouvoir le lui remettre ou lorsqu’il doit retirer un défenseur de sa position. Ce n’est pas quelque chose que nous voyons souvent, mais, quand cela arrive, cela peut être dévastateur.

J’ai compté quatre occasions, il y en a peut-être eu plus. Il a sprinté vers le deuxième poteau pour remporter une tête (et le penalty généreux, qu’il a ensuite raté). Il a décollé dès que Wojciech Szczesny a paré le tir de Julian Alvarez, comme s’il savait qu’Alvarez récupérerait le ballon et le centrerait. À d’autres occasions, il a envoyé une balle au-dessus du défenseur jusqu’au flanc et s’est envolé dans l’espace, confiant qu’il obtiendrait un centre de retour (parfois il l’a fait, parfois il ne l’a pas fait).

3. La plupart des dribbles de Messi sont généralement tous les mêmes

Ce que je veux dire ici, c’est que la grande majorité du temps, il reçoit la balle soit à l’arrêt, soit au trot, puis soit s’arrête avant de repartir, soit virevolte dans le vide. Il est d’une rapidité trompeuse avec le ballon à ses pieds, ce qui semble contre-intuitif, et il affronte tout le temps des adversaires. Cela ne semble pas le déranger de perdre le ballon, ce qui s’est souvent produit contre la Pologne, peut-être parce qu’il le donne dans des espaces où cela ne fera pas de mal à l’Argentine (et peut-être parce que ses coéquipiers s’adaptent à cette possibilité). Qu’il le perde ou qu’il batte trois ou quatre adversaires, l’effet était le même : les défenseurs adverses convergent vers lui, quelle que soit la forme défensive en place est maintenant déformée, ce qui signifie que des ouvertures sont créées ailleurs.

4. Le truc de fête de Messi est extrêmement difficile à défendre

Il y a une passe classique de Messi depuis les positions centrales, qui, comme un dribble de Garrincha, les adversaires savent qu’elle arrive mais ne peuvent tout simplement pas s’arrêter. Il récupère le ballon au centre, il simule un dribble puis se tord le corps pour déboucher une passe incurvée du pied gauche qui descend au rythme de la ligne défensive et dans la position de l’aile gauche. Marcos Acuna en a bénéficié à trois reprises, mais la version la plus étonnante de la passe a peut-être été celle qui a trouvé Alvarez en fin de match.

Malgré tant de schémas répétés dans son jeu, Lionel Messi est toujours incroyablement difficile à défendre. Images sportives de qualité / Getty Images

Une fois que Messi reçoit le ballon là-bas, c’est une triple menace classique. Il peut dribbler et tirer la faute, il peut prendre une touche et tirer ou il peut réussir cette passe vers la gauche. Vous ne pouvez pas vraiment défendre la passe car vous devez être conscient des autres options, qui, pourrait-on dire, sont les “moins mauvaises”.

5. Messi passe 90% du jeu dans les deux mêmes domaines

L’un est à environ un tiers du chemin entre le “D” en haut de la surface de réparation adverse et le cercle central, l’autre est large sur la droite, juste à l’intérieur de la moitié de terrain adverse.

Quand c’est le premier, le résultat est presque toujours un tir, la passe susmentionnée ou une course de dribble qui se traduit par une faute ou un tir (ou, si vous défendez bien, un chiffre d’affaires). Quand c’est ce dernier, du moins dans ce jeu, c’était principalement l’une des deux choses suivantes : une simple mise à pied, comme pour dire “Non, je ne le sens pas, tu essaies”, ou la course de dribble classique, généralement de droite à gauche. Encore une fois, vous savez ce qui s’en vient.

6. Même lorsque Messi ne récupère pas le ballon, il fait toutes sortes de ravages comme leurre

Sa simple présence est perturbatrice, car si vous êtes un joueur adverse, vous savez bien qui il est et ce qu’il peut faire. Quand il n’est pas en haut du “D”, les défenseurs centraux se demandent où il est parti. Et lorsqu’il se présente à droite, le latéral gauche de l’équipe adverse a une surcharge de réflexion.

7. Tout ce qui précède sont des schémas évidents de Messi, mais il les cassera sans avertissement

C’est comme s’il vous berçait dans un sentiment de sécurité.

Prenez la tête qui a conduit au penalty manqué. Vous ne vous attendez pas à voir Messi au second poteau défier un gardien de 6 pieds 4 pouces comme Szczesny dans les airs. Ou le premier but de l’Argentine: le jeu s’est déroulé sur la droite, le centre est venu de la droite et Messi était tout à côté de la ligne de touche gauche. Ou deux autres occasions où il a récupéré le ballon au plus profond de sa moitié de terrain, de ses propres défenseurs centraux.

Et il y a des moments où il oublie son âge – et trompe son corps pour qu’il l’oublie. aussi. Regardez la contre-attaque où il a reçu le ballon dans sa propre moitié et a couru avec dans la moitié adverse, une demi-douzaine de joueurs polonais convergeant autour de lui comme un nuage blanc et Messi en sortant pour tirer au but. C’était bloqué, mais quand même.

Ce n’est évidemment qu’un instantané de 90 minutes et plus de temps de blessure de ce que Messi fait à ce stade de sa carrière, mais c’est typique (peine manquée à part) et c’est encore beaucoup tout en semblant souvent être peu. Et bien que ce soit familier, ce sont les moments de méconnaissance qu’il peut encore évoquer qui donnent une couche supplémentaire de menace.

Profites en tant que ça dure.