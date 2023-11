Les sept meilleurs matchs à regarder

Un rapide coup d’œil au calendrier du football universitaire de la semaine 11 suggérerait que les résultats apporteront une certaine clarté au tableau des séries éliminatoires. Le fait est que les choses sont déjà assez tranchées, et seule une infusion de chaos qui a été visiblement absente toute la saison modifiera la liste des véritables prétendants.

Néanmoins, tous ces prétendants entreront sur le terrain samedi, et la plupart de leurs matchs devraient valoir le détour. Nous commençons notre classement des sept compétitions les plus regardables avec le candidat au championnat qui pourrait participer à son premier combat de quatre quarts de la campagne.

N°2 du Michigan au n°9 de Penn State

Heure/TV : Midi HE, Fox.

Pourquoi regarder : Enfin, les Wolverines affrontent un adversaire classé, et qui se trouve en plus dans une situation incontournable. Après avoir échoué à Ohio State le mois dernier, les Nittany Lions doivent absolument avoir celui-ci pour maintenir leurs aspirations en séries éliminatoires. Malgré tout le drame hors du terrain entourant le programme du Michigan, il y en a eu très peu dans le jeu, les Wolverines devançant leurs neuf premiers adversaires par une moyenne de 40,7-6,7. L’offensive du Michigan, dirigée par le QB JJ McCarthy et mettant en vedette le RB Blake Corum et le WR Roman Wilson, se convertit à 55 % au troisième essai. Mais de l’autre côté, Penn State mène le Big Ten en défense au troisième essai, permettant un taux de conversion de 28,7 %, avec DL Adisa Isaac et Zane Durant menant l’effort dans les tranchées. Le quart des Nittany Lions Drew Allar vient sans doute de réaliser sa meilleure performance de la saison au Maryland. Il devra peut-être être encore meilleur pour résoudre la défense aérienne du Michigan qui a réussi 12 passes et en a renvoyé quatre à la maison, dont une paire de Mike Sainristil.

Pourquoi cela pourrait décevoir : Même si cela fera sûrement l’objet de discussions d’avant-match, l’enquête en cours sur le vol de signaux ne risque pas de gâcher l’action du jeu à ce stade. Mais si la compétition est un autre travail défensif comme l’était le match de Penn State à Ohio State, ou si une équipe trouve son attaque tandis que l’autre se bat, le facteur plaisir sera sévèrement réduit. Dans ce dernier scénario, le Michigan est le candidat le plus susceptible d’obtenir un coussin multiscore grâce à ses matières premières les plus éprouvées.

PRÉVISIONS DU WEEK-END : Prédictions pour chaque match du Top 25 de la semaine 11

DÉCISION DIFFICILE: Le commissaire du Big Ten dans une situation difficile avec la saga du Michigan

N°10 du Mississippi au n°1 de la Géorgie

Heure/TV : 19 h HE, ESPN.

Pourquoi regarder : La deuxième confrontation dans le top 10 de la journée place les Bulldogs dans la position familière de chercher à clôturer la course SEC Est. Les minces espoirs des Rebels de remporter l’Ouest pourraient s’éteindre au moment où ce match débutera, mais un bouleversement monumental sur la route les maintiendrait dans la conversation générale des séries éliminatoires et les préparerait à une place pour les Six du Nouvel An. La bonne nouvelle pour Ole Miss est que son triumvirat composé du QB Jaxson Dart, du RB Quinshon Judkins et du WR Tre Harris pourrait avoir le même succès contre la coriace défense géorgienne que Mizzou a réussi la semaine dernière. Le quart de Géorgie Carson Beck a un taux d’achèvement allant jusqu’à 72,2 %, et les RB Daijun Edwards et Kendall Milton sont des finisseurs fiables. DB Trey Washington est le principal arrêteur des Rebels, mais ses amis devant lui doivent faire mieux pour s’assurer que l’action ne l’atteint pas aussi souvent.

Pourquoi cela pourrait décevoir : Bien qu’Ole Miss ait une belle victoire contre LSU dans son grand livre, il y a encore un facteur majeur à prouver avec cette équipe sur la route contre une compétition de haut niveau. Bien que l’équipe des Bulldogs n’ait pas été aussi dominante que la version de l’année dernière, une éruption de l’UGa a une probabilité plus élevée qu’une déroute rebelle.

N°14 Utah contre N°5 Washington

Heure/TV : 15 h 30 HE, Fox.

Pourquoi regarder : Les Huskies ont survécu à une fusillade divertissante contre la Californie du Sud aux heures de grande écoute. Ils font désormais face à un adversaire aux forces très différentes alors que les Utes cherchent à mettre fin à leur attaque à indice d’octane élevé. Le quart des Huskies Michael Penix a été aidé par une soirée de carrière du RB Dillon Johnson la semaine dernière au Coliseum. S’opposer à des Utes LB Levani Damuni et DB Cole Bishop rendra la luge plus difficile sur le terrain, mais WR Ja’Lynn Polk pourrait réussir à trouver des coutures au milieu. Le quart-arrière de l’Utah Bryson Barnes et le RB Ja’Quinden Jackson ont réussi à maîtriser l’Arizona State par des moyens conventionnels la dernière fois, mais le DB Dominique Hampton et les sept défenseurs des Huskies doivent également être conscients lorsque l’arme polyvalente de l’Utah, Sione Vaki, généralement une sécurité, s’aligne dans le champ arrière offensif.

Pourquoi cela pourrait décevoir : Bien que parfois fragile, la défense de Washington a pour l’essentiel géré ses adversaires avec des options explosives limitées. Si cela devient une compétition d’athlétisme, l’Utah pourrait avoir du mal à égaler les scores.

N°12 du Tennessee au n°15 du Missouri

Heure/TV : 15 h 30 HE, CBS.

Pourquoi regarder : Les Volontaires ont encore un minimum d’un iota de chance mathématique de remporter la SEC Est, un scénario qui fera serrer les dents à leurs fans et encourager leur ancien entraîneur-chef méprisé à Ole Miss plus tard dans la journée. Mais ils doivent d’abord réussir ce test routier difficile, et les Tigers ne sont pas très intéressés par la situation du Tennessee alors qu’ils cherchent à poursuivre leur meilleure saison depuis plusieurs années. Dans l’ensemble, le Missouri s’est bien comporté contre la Géorgie, la mieux classée, il y a une semaine, même si le quart Brady Cook aimerait sans aucun doute avoir un retour en arrière particulier. Néanmoins, lui et le WR Luther Burden III ainsi que le RB Cody Schrader devraient avoir du succès contre une défense des Vols qui ne s’est pas aussi bien comportée loin de Knoxville. Le quart du Tennessee Joe Milton peut avoir du mal sur les balles profondes, mais les RB Jaylen Wright et Jabari Small pourraient aider si le jeu au sol démarre tôt.

Pourquoi cela pourrait décevoir : Cela dépend de la version de la route Tennessee qui apparaît. Si c’est celui qui n’a pas pu se sortir de son chemin à Gainesville en septembre, les Tigres n’en feront qu’une bouchée. Mais les Vols ont également joué une solide première mi-temps à Tuscaloosa avant que le Crimson Tide ne démarre, et une performance similaire en ferait un match convaincant en Colombie.

Californie du Sud au 6e rang de l’Oregon

Heure/TV : 22 h 30 HE, Fox.

Pourquoi regarder : Les Ducks restent sur la bonne voie pour une éventuelle revanche contre Washington lors de la finale du Pac-12. Cependant, ils ont une dernière ligne droite quelque peu difficile à terminer en premier, à commencer par ce rendez-vous de fin de soirée avec les Troyens. La Californie du Sud peut encore être dangereuse avec sa capacité à marquer des points, et nous apprendrons rapidement comment la défense assiégée réagira à un changement de leadership. Ce serait un défi de taille dans n’importe quelle semaine, mais surtout face au QB des Ducks Bo Nix, qui compte jusqu’à 25 passes de touché cette saison avec seulement deux choix. Le RB de l’Oregon, Bucky Irving, a également hâte de tester le front des chevaux de Troie qui fuient. USC QB Caleb Williams sera à nouveau confronté à la perspective de devoir être presque parfait dans un environnement hostile. Son agilité l’aide souvent à maintenir les jeux en vie, mais les Ducks DE Brandon Dorlis et Jordan Burch pourraient s’avérer plus difficiles à échapper.

Pourquoi cela pourrait décevoir : Arrêtez-nous si vous avez déjà entendu cela, mais l’USC doit en faire une fusillade pour rester compétitif. Les Troyens le pourraient très bien, mais tant que Nix et Cie s’occupent du ballon, toutes les possessions vides que leurs amis de l’autre peloton peuvent générer aideront les Ducks à prendre le contrôle.

N°8 de l’Alabama au Kentucky

Heure/TV : Midi HE, ESPN.

Pourquoi regarder : Le Crimson Tide a essentiellement remporté la SEC West la semaine dernière avec sa victoire au LSU, mais ils le rendront officiel avec une victoire ici à Lexington. Les Wildcats ont connu quelques moments cette saison, comme une raclée décisive contre la Floride, mais ont pour la plupart été surpassés par une compétition de haut niveau. Tide QB Jalen Milroe a fait des progrès constants dans sa précision de passe, mais comme LSU l’a appris la semaine dernière, il est toujours aussi dangereux qu’une menace courante. Il attirera probablement davantage l’attention du LB des Wildcats D’Eryk Jackson. L’offensive du Kentucky est à son meilleur lorsque le RB Ray Davis a de la place pour opérer, mais cela n’a pas été le cas contre les défenses les plus accomplies de la ligue. Il y a des verges à gagner contre le secondaire Tide si le quart des Wildcats Devin Leary n’est pas sous la contrainte, mais le LB Dallas Turner en produit beaucoup.

Pourquoi cela pourrait décevoir : L’histoire n’est pas du côté des Wildcats, qui n’ont pas battu le Tide depuis 1997. Le Kentucky doit trouver un succès précoce pour garder ses supporters locaux impliqués, mais un départ rapide de l’Alabama pourrait rapidement mettre cela sur la glace.

Miami (Floride) au 4e rang de l’État de Floride

Heure/TV : 15 h 30 HE, ABC.

Pourquoi regarder : En ce qui concerne la course à l’ACC, les Seminoles ont déjà la garantie d’une place dans le match de championnat de la conférence. Ils ont cependant des objectifs plus ambitieux et les Hurricanes ne voudraient rien de mieux que de les gâcher. Mais Miami entre dans cette confrontation de rivalité avec ses propres problèmes, en particulier du côté offensif du ballon après une triste performance lors d’une défaite contre l’État de Caroline du Nord. Le quart de Miami Tyler Van Dyke n’avait pas l’air en forme ces dernières semaines. Cependant, il n’a pas beaucoup d’expérience derrière lui, donc on pourrait lui demander de se battre contre le LB Kalen DeLoach et le front percutant de l’État de Floride. Le quart des Seminoles Jordan Travis était privé de ses deux principales cibles la semaine dernière à Pittsburgh, mais a bien réparti le ballon entre TE Jaheim Bell et les autres. Les ouragans LB Francisco Mauigoa dirigeront les efforts pour rendre son travail difficile.

Pourquoi cela pourrait décevoir : L’État de Floride a tendance à garder les mises à jour sur les blessures près du gilet, de sorte que la disponibilité des WR Keon Coleman et Johnny Wilson ne sera pas connue avec certitude avant le coup d’envoi. S’ils restent à l’écart, le potentiel d’excitation du match est diminué, mais leur présence rendrait une fugue plus probable étant donné les malheurs offensifs des Hurricanes.