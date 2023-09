Les sepsis sont souvent ignorés car 50 % des outils de dépistage ne fonctionnent pas, selon une étude

Les ambulanciers paramédicaux et les médecins A&E manquent souvent les signes de sepsis et deux des quatre méthodes utilisées par les professionnels de la santé pour dépister la maladie mortelle ne fonctionnent pas, selon une nouvelle étude.

On estime que la septicémie, souvent décrite comme un empoisonnement du sang, est à l’origine de la mort d’environ 48 000 personnes par an au Royaume-Uni.

Les médecins, les patrons du NHS et les associations caritatives de santé s’inquiètent depuis des années du fait que trop de cas ne sont pas diagnostiqués, laissant des personnes gravement blessées ou mortes, car la septicémie est si difficile à détecter.

À moins qu’un patient ne soit diagnostiqué rapidement, le système immunitaire de son corps s’emballe en réponse à une infection et attaque ensuite les tissus et organes vitaux. Si elle n’est pas traitée, la septicémie peut provoquer un choc, une défaillance d’organe et la mort.

Des recherches menées en Allemagne affirment avoir découvert des failles importantes dans deux des quatre outils de dépistage utilisés par les agents de santé dans le monde pour identifier les cas de cette maladie potentiellement mortelle.

Les quatre systèmes sont NEWS2 (National Early Warning Score), qSOFA (quick Sequential Organ Failure Assessment), MEWS (Modified Early Warning Score) et SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome).

Les chercheurs ont analysé les dossiers des soins prodigués à 221 429 patients en Allemagne qui ont été traités par des agents de santé d’urgence en dehors du milieu hospitalier en 2016.

« Seulement un des quatre outils de dépistage offrait un taux de prévision raisonnablement précis du sepsis – NEWS2. Il a pu prédire correctement 72,2 % de tous les cas de sepsis et identifier correctement 81,4 % des cas négatifs et non septiques », ont-ils conclu.

Silke Piedmont, scientifique du département de médecine d’urgence de l’Universitätsmedizin de Berlin, a déclaré : « Nous avons constaté que les ambulanciers paramédicaux n’ont jamais documenté une suspicion de sepsis et que les médecins des services d’urgence l’ont rarement fait, documentant seulement une suspicion dans 0,1 % des cas. »

Les agents de santé sont beaucoup plus susceptibles d’identifier correctement les signes d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral, ce qui signifie que ces patients ont de plus grandes chances de survie. Les problèmes de détection du sepsis signifient que 31,4 % des patients atteints de sepsis participant à l’étude sont décédés dans les 30 jours, contre 13,4 % de ceux qui ont eu une crise cardiaque et 11,8 % des victimes d’un accident vasculaire cérébral, a déclaré le Dr Wolfgang Bauer, co-auteur.

Les résultats, qui n’ont pas été évalués par des pairs et sont décrits comme « observationnels », sont présentés cette semaine au Congrès européen de médecine d’urgence à Barcelone.

Le NHS England a souligné qu’il déploie déjà NEWS2, qui s’est révélé être le meilleur système.

Un porte-parole du NHS a déclaré : « Cette étude montre que le NHS utilise en fait le meilleur outil de dépistage disponible pour détecter le sepsis – NEWS2 – et comme le précisent les conseils professionnels destinés aux médecins en Angleterre, il est essentiel que le souhait de tout patient de demander un deuxième avis soit respecté. .»

Steve Barclay, le secrétaire à la Santé, a annoncé la semaine dernière son intention d’introduire la « règle de Martha » dans le NHS en Angleterre. Il donnera aux patients et à leurs familles le droit de demander un deuxième avis médical s’ils ne sont pas satisfaits de leur diagnostic ou de leur traitement.

Martha Mills, 13 ans, est décédée en 2021 après avoir développé une septicémie alors qu’elle était sous les soins de la fondation NHS de l’hôpital King’s College, dans le sud de Londres.

Le Dr Adrian Boyle, président du Royal College of Emergency Medicine, qui représente les médecins A&E, a déclaré : « La septicémie continue d’être extrêmement difficile à diagnostiquer aux premiers stades. Le problème est que les premiers symptômes ressemblent souvent à des affections moins graves.

« Pour réduire le risque de manquer ce diagnostic potentiellement dévastateur, nous recommandons une évaluation précoce par un clinicien qualifié et l’utilisation systématique de scores d’alerte précoce tels que NEWS2. »

Nous avons contacté le Collège des ambulanciers paramédicaux pour connaître leur réponse.