Les séparatistes en ont assez de Trudeau veulent que la province se sépare du Canada et devienne le 51e État

Un groupe de défense de l’Alberta, au Canada, tente d’éduquer les habitants de la province sur ce qu’il prétend être les avantages de se séparer du pays pour rejoindre les États-Unis en tant que 51e État.

« Je me trouve avoir une affinité avec les États-Unis plus qu’avec le Canada à cause de la liberté, de la Constitution et de tout le système républicain contre la monarchie ici, qui est vraiment un pseudonyme pour la dictature », a déclaré une source du projet Alberta 51 à Fox News Digital. .

Fondé en 2022, le projet est « dédié à soutenir l’éducation de tous les Albertains sur les raisons pour lesquelles nous devrions devenir le 51e État des États-Unis d’Amérique », selon son site Web. Environ un cinquième des Canadiens dans diverses provinces croient qu’ils seraient mieux sous le gouvernement américain, selon un sondage effectué par Research Co. plus tôt cette année.

La source qui a parlé à Fox News Digital l’a fait sous couvert d’anonymat au milieu de ce qu’il a décrit comme les tactiques de plus en plus autoritaires du gouvernement canadien, qui, a-t-il noté, a arrêté des pasteurs chrétiens et ciblé ses opposants politiques en gelant leurs comptes bancaires lors du convoi de camionneurs de l’année dernière. protestations.

La source a déclaré que le projet avait été lancé en réponse à des discussions en ligne parmi des Albertains mécontents qui souhaitaient d’une manière ou d’une autre se séparer de l’autorité du gouvernement fédéral à Ottawa, qui, a-t-il noté, se trouve dans l’est du Canada et fait preuve d’un état d’esprit qui diverge souvent de celui-ci. des Canadiens dans les provinces de l’Ouest les plus conservatrices.

« Les Albertains ont une réelle affinité avec la terre, et ils ont cet esprit cow-boy, cet esprit indien, cet esprit de rigueur pétrolière et gazière », a-t-il déclaré, ajoutant que de nombreux Albertains souhaitent être laissés seuls par le gouvernement.

« Ce n’est pas vraiment un truc du gouvernement canadien », a-t-il déclaré. « Essentiellement, au Canada, vous avez un système de style socialiste, et ce socialisme est un peu comme une mauvaise maladie qui ne cesse de s’aggraver au fil du temps. »

« Nous voulions oser piquer l’ours de l’identité canadienne », a-t-il déclaré. « Lorsque Trudeau est arrivé, il a dit il y a quelques années que le Canada n’avait pas de culture, ils n’étaient pas différents. Alors, ils l’utilisent pour le mondialisme et ce qu’ils appellent le » multiculturalisme « . Donc, ils ridiculisent toute identité canadienne – à l’exception du Québec, bien sûr; ne touchez pas à la vache sacrée. »

La source a déclaré que l’affirmation de Trudeau était insultante pour les Albertains ainsi que pour de nombreux Canadiens traditionalistes qui vivent en Saskatchewan, dans l’est de la Colombie-Britannique et même dans la province la plus à l’ouest du Yukon, dont il a comparé la vision du monde aux Américains ruraux dans des États comme le Montana et le Texas. Il a également déclaré que les riches ressources naturelles de l’Alberta et des provinces similaires ont été injustement siphonnées par d’autres parties du Canada depuis la création des provinces.

Ces Canadiens se méfient du gros gouvernement, a-t-il dit, et a noté que la Constitution américaine a été rédigée par des hommes qui ont la même attitude et qui leur conviendraient mieux. La source a soutenu que la peur envers leur gouvernement a saisi de nombreux Canadiens au cours des dernières années.

« La monarchie est le souverain suprême et son représentant est le Premier ministre et le gouverneur général », a-t-il déclaré. « Et vraiment, ce n’est qu’un tampon en caoutchouc. Quoi que dise le premier ministre, cela vaut à peu près. Nous l’avons vu pendant le convoi de camionneurs lorsque Trudeau a essentiellement fermé les droits et libertés de tout le monde, et personne n’a rien fait. Personne n’a rien dit. Au Canada , nous n’avons pas de droits et de libertés comme aux États-Unis »

« Trudeau, dans l’âme, est un fasciste; c’est un communiste dans l’âme, c’est un mondialiste », a déclaré la source, qui a soutenu que le Premier ministre « ne sera jamais tenu de rendre des comptes » car son administration nomme également les juges du pays.

Peter Downing, un ancien officier de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a fondé le mouvement séparatiste « Wexit » – une pièce de théâtre sur « Western Exit » – à la suite de la réélection de Trudeau en 2019, a déclaré à Fox News Digital que les Albertains commençaient de plus en plus à se tourner vers leurs voisins américains au milieu de la répression du gouvernement canadien pendant la pandémie de COVID-19.

Faisant écho à la source du projet Alberta 51, Downing a émis l’hypothèse que l’Alberta, qui a vu plus d’arrestations de membres du clergé pendant la pandémie que partout ailleurs dans le monde occidental, est apparue à plusieurs reprises dans les médias internationaux en raison de son « état d’esprit individuel robuste ».

« Nous ne le tolérons pas », a déclaré Downing à propos de l’attitude des Albertains envers les excès du gouvernement, ajoutant que la plupart des habitants de la province n’adhèrent pas à « l’environnement socialiste » d’Ottawa.

« La plupart des gens vont au travail en faisant des travaux physiques, que ce soit dans le domaine pétrolier – qui est de loin notre plus grande industrie – ou l’agriculture ou tout autre type d’industrie ou de commerce primaire », a-t-il déclaré à propos des Albertains. « Les gens ici sont plus jeunes et nous sommes prêts à faire du travail physique pour gagner plus d’argent.

« Les dés sont jetés en ce moment, et il s’agit de voir qui cligne des yeux en premier, que ce soit les gouvernements provinciaux ou le gouvernement fédéral », a déclaré Downing. « Pour les gens de l’Alberta, nous sommes dans un précipice où nous n’allons pas permettre que cela continue. »