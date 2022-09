Les séparatistes de l’est de l’Ukraine organiseront un vote sur l’adhésion à la Russie

Deux régions contrôlées par la Russie dans l’est de l’Ukraine ont annoncé leur intention d’organiser des référendums sur l’adhésion à la Russie plus tard cette semaine et un allié du président Vladimir Poutine a déclaré que les votes modifieraient à jamais le paysage géopolitique en faveur de Moscou.

Cette décision, qui aggrave sérieusement l’impasse de Moscou avec l’Occident, intervient après que la Russie a subi un renversement du champ de bataille dans le nord-est de l’Ukraine et que Poutine réfléchit à ses prochaines étapes dans un conflit vieux de près de sept mois qui a provoqué la plus grave rupture Est-Ouest depuis le 1962 Crise des missiles cubains.

La République populaire de Louhansk (RPL) autoproclamée, soutenue par la Russie, et la République populaire de Donetsk (RPD) voisine ont déclaré que les référendums prévus se tiendraient du 23 au 27 septembre.

Dans un message sur les réseaux sociaux adressé à Poutine, le chef de la RPD, Denis Pushilin, a écrit : “Je vous demande, dès que possible, en cas de décision positive lors du référendum – dont nous n’avons aucun doute – de considérer que la RPD devient un une partie de la Russie.”

Voter en territoire occupé

Plus tôt mardi, des responsables russes installés dans la région sud de Kherson, où les forces de Moscou contrôlent environ 95% du territoire, ont déclaré qu’ils avaient également décidé d’organiser un référendum. Les autorités pro-russes d’une partie de la région ukrainienne de Zaporijia devaient emboîter le pas.

L’Ukraine et les États-Unis ont déclaré que de tels référendums seraient une imposture illégale et ont clairement indiqué qu’eux-mêmes et de nombreux autres pays n’en reconnaîtraient pas les résultats.

Dmitri Medvedev, un ancien président russe qui est actuellement vice-président du conseil de sécurité du pays, a suggéré avant les annonces que le résultat de ces votes serait irréversible et donner à Moscou – qui possède le plus grand stock d’armes nucléaires au monde – carte blanche à défendre ce qu’il considérerait comme juridiquement son propre territoire.

“L’empiètement sur le territoire russe est un crime qui vous permet d’utiliser toutes les forces d’autodéfense”, a déclaré Medvedev dans un message sur Telegram. “C’est pourquoi ces référendums sont si redoutés à Kyiv et en Occident.”

Des militaires ukrainiens conduisent au sommet d’un véhicule d’artillerie automoteur dans la zone récemment reprise de Dolyna, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 14 septembre. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

Aucun futur dirigeant russe ne serait en mesure d’inverser constitutionnellement leur résultat, a-t-il ajouté.

Vyacheslav Volodin, le chef de la Douma d’État russe, la chambre basse du parlement, a déclaré que sa chambre soutiendrait l’adhésion des deux régions à la Russie si elles votaient en ce sens.

Washington et l’Occident se sont jusqu’à présent bien gardés de fournir à l’Ukraine des armes qui pourraient être utilisées pour bombarder le territoire russe, et l’interprétation de Medvedev de ce de facto l’annexion signifierait légalement du point de vue de Moscou qu’elle ressemblait à un futur avertissement à l’Occident.

“Ils [the referendums] changerait complètement le vecteur du développement de la Russie pendant des décennies. Et pas seulement de notre pays. La transformation géopolitique du monde serait irréversible une fois les nouveaux territoires incorporés à la Russie”, a-t-il écrit.

On ne sait pas comment les référendums se dérouleraient étant donné que les forces russes et soutenues par la Russie ne contrôlent qu’environ 60 % de la région de Donetsk, tandis que les forces ukrainiennes tentent de reprendre Lougansk.

Les responsables pro-russes ont précédemment déclaré que les référendums pourraient se tenir par voie électronique.

Cette décision interviendrait huit ans après que la Russie a annexé la péninsule de Crimée à l’Ukraine.