Les séparatistes arméniens du Karabakh se rendent et acceptent un cessez-le-feu après l’offensive azerbaïdjanaise

Un accord de cessez-le-feu a été conclu au Haut-Karabakh, après une journée de combats.

Les séparatistes arméniens de la région azerbaïdjanaise ont hâte de se dissoudre et de désarmer avant les pourparlers.

Les séparatistes ont déclaré que l’attaque réussie de l’Azerbaïdjan avait forcé l’accord.

Les forces séparatistes arméniennes de la région séparatiste azerbaïdjanaise du Haut-Karabakh se sont rendues et ont accepté un cessez-le-feu mercredi, 24 heures après que Bakou a lancé une offensive visant à rétablir le contrôle total de son territoire.

Aux termes de l’accord, confirmé par les deux parties et entré en vigueur mercredi à 11 heures du matin, les forces séparatistes seront dissoutes et désarmées et les négociations sur l’avenir de la région et des Arméniens de souche qui y vivent débuteront jeudi.

Les séparatistes qui dirigent la soi-disant « République d’Artsakh » ont déclaré qu’ils avaient été contraints d’accepter les conditions de l’Azerbaïdjan – relayées par les soldats de maintien de la paix russes – après que l’armée de Bakou a percé leurs lignes et s’est emparée d’un certain nombre de sites stratégiques alors que le monde ne faisait rien.

« Les autorités de la République d’Artsakh acceptent la proposition de cessez-le-feu du commandement du contingent russe de maintien de la paix », ont-elles indiqué dans un communiqué.

L’Azerbaïdjan a confirmé qu’un accord de cessez-le-feu avait été conclu.

Le résultat semblerait ouvrir la voie à l’intégration par l’Azerbaïdjan d’environ 120 000 Arméniens de souche dans sa société – une perspective que certains Arméniens disent craindre – et à prendre le contrôle total d’une région montagneuse qui a été au centre de deux guerres depuis 1991. chute de l’Union Soviétique.

L’Arménie, qui affirme ne pas disposer de forces militaires au Karabakh malgré les affirmations de l’Azerbaïdjan, n’est pas intervenue militairement. Il a accusé Bakou de tenter de nettoyer ethniquement le Karabakh, ce que l’Azerbaïdjan a nié.

On ne sait pas exactement combien d’Arméniens de souche choisiraient de rester au Karabakh ou s’il y aurait un exode massif vers l’Arménie.

L’opération militaire de l’Azerbaïdjan, au cours de laquelle des dizaines de personnes ont été tuées et des centaines de blessés, a fait l’objet de vives critiques de la part des États-Unis et de certains pays européens.

Ils ont déclaré que le problème du Karabakh aurait dû être résolu par des négociations et que les actions de Bakou aggravaient une situation humanitaire déjà désastreuse sur le terrain.

L’Azerbaïdjan a envoyé mardi des troupes appuyées par des frappes d’artillerie au Karabakh pour tenter de mettre au pas la région séparatiste par la force, augmentant ainsi la menace d’une nouvelle guerre avec son voisin l’Arménie.

Il a agi après ce qu’il a appelé une série de provocations et après que certains de ses soldats ont été tués dans ce que Bakou a qualifié d’attaques lancées par des séparatistes de la région montagneuse, que l’Azerbaïdjan bloquait depuis neuf mois.