Les séparatistes arméniens acceptent un cessez-le-feu au Haut-Karabakh suite aux frappes militaires intenses de l’Azerbaïdjan

Les forces séparatistes arméniennes du Haut-Karabakh ont accepté un cessez-le-feu, mettant fin à deux jours d’âpres combats après que l’Azerbaïdjan a lancé d’intenses frappes militaires pour prendre le contrôle de l’enclave contestée.

Les autorités azerbaïdjanaises ont déclaré qu’elles avaient mis fin à leur « opération antiterroriste » après que les responsables séparatistes ont annoncé qu’ils déposaient les armes, atténuant ainsi les craintes que des tensions de plusieurs décennies dans la région ne se transforment en une guerre à grande échelle.

Une heure après l’annonce de la trêve, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré que l’intensité des hostilités dans la région avait « considérablement diminué ».

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé le début de l’opération quelques heures après la mort de quatre soldats et de deux civils dans l’explosion de mines terrestres dans la région disputée par l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

L’Azerbaïdjan a insisté sur le fait que « oSeules les cibles militaires légitimes étaient « neutralisées », mais Des responsables de souche arménienne du Haut-Karabakh ont déclaré que Stepanakert et d’autres villages avaient été « soumis à des bombardements intenses », tuant des dizaines de personnes et en blessant des centaines.

Dans cette photo d’archive du mercredi 25 novembre 2020, un soldat de souche arménienne monte la garde à côté du drapeau du Haut-Karabakh au sommet de la colline près de Charektar dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, à une nouvelle frontière avec le district de Kalbajar cédée à l’Azerbaïdjan.

Des frappes de drones et des obus d’artillerie auraient touché hier les zones autour de Stepanakert.

Les Arméniens de souche de la région ont critiqué les puissances mondiales pour être restées les bras croisés et n’avoir pas agi alors que les hostilités débordaient, affirmant que les civils étaient menacés.

Le médiateur des droits humains du Haut-Karabakh, Geghan Stepanyan, a déclaré que 32 personnes, dont sept civils, avaient été tuées et plus de 200 autres blessées.

Stepanyan avait déclaré plus tôt qu’un enfant figurait parmi les personnes tuées et 11 enfants figuraient parmi les blessés.

Les hostilités ont également exacerbé une situation humanitaire déjà sombre pour les habitants qui souffrent de pénuries alimentaires depuis des mois après le blocus azerbaïdjanais.

Les forces séparatistes sur le terrain ont déclaré que l’Azerbaïdjan avait percé leurs lignes et pris un certain nombre de hauteurs et de carrefours routiers stratégiques.

La soi-disant « République d’Artsakh » a déclaré que dans de telles circonstances, elle n’avait d’autre choix que de cesser les hostilités à partir de 13 heures, heure locale, mercredi.

« Les autorités de la République d’Artsakh acceptent la proposition de cessez-le-feu du commandement du contingent russe de maintien de la paix », indique le communiqué.

« Grâce à la médiation du commandement du contingent russe de maintien de la paix stationné au Haut-Karabakh, un accord a été conclu sur la cessation complète des hostilités à partir de 13 heures le 20 septembre 2023. »

La Russie a évacué plus de 2 000 civils des zones les plus dangereuses du Haut-Karabagh, a indiqué l’agence de presse TASS, selon le ministère moscovite de la Défense.

Le Haut-Karabakh a partagé une photo montrant des immeubles d’habitation endommagés à Stepanakert suite à l’offensive de l’Azerbaïdjan.

La Russie a évacué plus de 2 000 civils des zones les plus dangereuses du Haut-Karabagh, rapporte l’agence de presse TASS.

«Tous les résidents évacués bénéficient de places d’hébergement temporaire et de repas chauds. En outre, des médecins – spécialistes du détachement médical spécialisé – ont porté assistance aux résidents blessés », a indiqué le ministère.

L’Azerbaïdjan a commencé mardi son opération contre le Haut-Karabakh après que certains de ses soldats ont été tués dans ce que Bakou a qualifié d’attaques depuis la région montagneuse.

Des pourparlers entre des responsables azerbaïdjanais et les autorités arméniennes de la région séparatiste sur sa « réintégration » en Azerbaïdjan devraient avoir lieu jeudi dans la ville azerbaïdjanaise de Yevlakh.

Le Haut-Karabakh est reconnu internationalement comme faisant partie de l’Azerbaïdjan.

L’enclave et d’importants territoires environnants étaient sous contrôle ethnique arménien depuis la fin d’une guerre séparatiste en 1994, mais l’Azerbaïdjan a récupéré les territoires et certaines parties du Haut-Karabakh lors des combats de 2020.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a annoncé le début de l’opération quelques heures après la mort de quatre soldats et deux civils dans l’explosion de mines terrestres dans la région disputée par l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Cela s’est terminé par un armistice plaçant des soldats de maintien de la paix russes au Haut-Karabakh.

Cependant, l’Azerbaïdjan affirme que l’Arménie a depuis lors introduit clandestinement des armes. Ces réclamations ont conduit au blocus de la route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie, provoquant des pénuries de nourriture et de médicaments.

Des milliers de manifestants se sont rassemblés mardi dans le centre d’Erevan, la capitale de l’Arménie, bloquant les rues et exigeant que les autorités défendent les Arméniens du Haut-Karabakh. Certains se sont affrontés avec la police, qui aurait utilisé des grenades assourdissantes.

Au total, 34 personnes – 16 policiers et 18 civils – ont été blessées lors des affrontements, a indiqué le ministère arménien de la Santé. Environ la moitié d’entre eux continuent de bénéficier d’une assistance médicale, a indiqué le ministère.