Les sentiments de Khloe Kardashian sur la réconciliation avec Tristan Thompson – Hollywood Life

Khloe kardashian “Je ne peux pas imaginer revenir ensemble” avec son ex Tristan Thompson. Il s’est passé beaucoup trop de choses au fil des ans et la confiance a disparu”, a déclaré une source proche de la star de télé-réalité de 38 ans. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “La dernière chose dont elle a encore besoin dans sa vie, c’est plus de drame de Tristan. Ce navire a navigué pour elle, et elle est heureuse qu’ils puissent être cordiaux et coparentaux ensemble », ont-ils ajouté.

La fondatrice de Good American a eu plus que sa juste part de hauts et de bas avec la star de la NBA, 31 ans: au-delà de la tricherie lors de la première grossesse de Khloe, puis de s’embrasser Jordyn Woods en 2019, Tristan a de nouveau engagé une liaison avec Maralee Nichols en 2021, aboutissant à une grossesse. L’entraîneur basé au Texas a donné naissance à leur fils Théo en décembre 2021, la même semaine, la nouvelle du scandale a éclaté.

“La dernière chose au monde que Khloe a envie de revivre en ce moment, c’est à nouveau le drame de Tristan”, a expliqué la source à HL. “Elle sait que cela n’allait pas être évité, surtout avec le tournage de la série, mais elle est dans un endroit tellement différent de ce qu’elle était il y a encore quelques mois”, ont-ils ajouté.

Comme documenté sur Hulu Les Kardashian, Khloe a découvert l’affaire et le bébé en même temps que le reste du monde. Au cours de cette période, il a également été signalé que Khloe et Tristan étaient secrètement fiancés pendant neuf mois (séparément à une autre proposition qu’elle a refusée) – ce qui a également coïncidé avec les ex qui vont de l’avant avec la FIV et une greffe d’embryon, qui s’est déroulée avec succès quelques jours avant Thanksgiving. 2021. Une mère porteuse a donné naissance à leur fils – dont le nom n’a pas encore été révélé – le 28 juillet.

Notamment, Khloe a gardé secrètes les nouvelles de son propre deuxième enfant des caméras de Hulu – partageant qu’elle n’était pas prête à partager cela avec quelqu’un en dehors de sa famille immédiate. “Ça a été beaucoup à traverser en même temps”, a déclaré Khloe en larmes à propos de l’expérience traumatisante lors d’un confessionnal sur Les Kardashian. «C’est censé être un moment vraiment excitant et incroyable et c’est juste une expérience différente. Le temps passe et je n’arrête pas de me mettre la tête dans le sable, mais ça ne fait rien.

La source a également ajouté que les sentiments “romantiques” qu’elle avait autrefois pour Tristan avaient maintenant disparu. “Une partie d’elle a l’impression qu’elle aura toujours de l’amour pour Tristan depuis qu’il a engendré ses enfants, mais ce n’est pas le type d’amour romantique qu’elle a ressenti autrefois. La seule chose qui l’intéresse, c’est que Tristan soit un père aimant et présent pour leurs enfants », ont-ils déclaré.