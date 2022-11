Les sentiments de Khloe Kardashian en vacances avec Tristan : Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





A l’approche des vacances, Khloe kardashian38 ans, doit décider si elle passera Thanksgiving et Noël avec son ex Tristan Thompson31. HollywoodLa Vie a appris d’une source EXCLUSIVE de KarJenner que Tristan “a exprimé son intérêt” à vouloir sonner pendant les vacances avec Khloe, leur fille Vrai4 ans, et leur fils de 3 mois, mais selon l’initié, “rien n’a encore été gravé dans la pierre”.

“Malgré les problèmes que Khloe et Tristan ont rencontrés dans le passé, elle a pu rester concentrée sur le maintien d’une relation coparentale saine avec lui”, a partagé EXCLUSIVEMENT la source. «Ils ont passé un bon moment à célébrer Halloween ensemble parce qu’ils ont tout gardé pour les enfants. S’ils peuvent continuer à être à l’amiable en termes de coparentalité, alors Khloe est tout à fait d’accord.

La source a ajouté que Les Kardashian La star “encourage absolument Tristan à avoir un lien fort avec ses enfants et elle ne l’en empêcherait jamais”, malgré tous ses scandales de tricherie passés. “Khloe n’a pas encore complètement pris sa décision”, a ajouté l’initié à propos des projets de vacances à venir, “mais elle a l’impression que ce ne serait pas un problème de célébrer ensemble en famille.”

Une autre source a confirmé à HL que les ex seraient ensemble pour les vacances. “Il est le père de ses enfants et sa famille sait qu’il est tellement impliqué dans ce rôle”, a expliqué l’initié. “Ce qui s’est passé entre Khloe et Tristan, c’est de l’eau sous le pont. Elle a évolué et lui aussi. Il sait qu’il ne la récupérera jamais. Mais Khloe fait passer les besoins de ses enfants avant les siens et ses enfants ont besoin d’autant d’amour que possible de leurs deux parents pendant les vacances, surtout que c’est la première saison des vacances de leur fils.

Et bien que les membres de la famille de Khloe ne soient pas les plus grands fans de Tristan, après tout ce que la star de la NBA lui a fait subir, ils ont l’intention de “soutenir” sa décision concernant les vacances quoi qu’il arrive. “La famille suit l’exemple de Khloe, ils respectent le fait qu’elle sache comment gérer la situation avec Tristan, donc quand il est là, ils l’accueillent et si elle veut qu’il participe aux célébrations des fêtes, ils le soutiendront”, a révélé une source de KarJenner. Nous avons contacté les représentants de Khloe et Tristan pour obtenir des commentaires.

Après des années de hauts et de bas, Khloe a finalement mis fin à sa relation avec Tristan après avoir découvert que le basketteur l’avait (encore) trompée et avait eu un petit garçon, Théoavec Maralee Nichols en décembre 2021. À ce moment-là, Khloe a déjà pris la décision d’avoir son deuxième enfant via une mère porteuse, également un garçon, avec Tristan. Khloe, Tristan et la grande soeur True ont accueilli leur nouveau petit le 5 août.

Khloe et Tristan se sont récemment réunis pour une fête d’Halloween chez Khloe, et ils semblent bien se débrouiller en tant que coparents. Mais des sources proches de la star de télé-réalité précédemment révélées HollywoodLa Vie qu’elle n’envisage pas de se remettre avec Tristan, après le scandale de paternité. “Beaucoup trop de choses se sont passées au fil des ans et la confiance a disparu”, ont-ils déclaré.