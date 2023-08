Les sentiments de Gisele Bundchen sur la romance de Tom Brady et Irina Shayk révélés – Hollywood Life

Voir la galerie





Comme Tom Brady et Irina Shayk continuent leur relation, beaucoup se demandent comment l’ex-femme du grand joueur de la NFL Gisèle Groupe c’est ce qu’il ressent. Pas grand-chose, selon un nouveau rapport ! Une source a déclaré Divertissement ce soir pour un rapport du vendredi 25 août selon lequel la mère de deux enfants « ne pense pas à ce que Tom fait dans sa vie romantique » et est « concentrée sur leurs enfants, la coparentalité et le maintien d’un bon environnement pour tout le monde ».

« La principale priorité de Gisele est de s’assurer que leurs enfants se sentent aimés et pris en charge », a ajouté la source. « Elle veut leur donner un exemple positif et Gisele fait son propre truc. »

Le problème est la relation entre Tom et Irina, qui ont été aperçus en train de passer du temps ensemble. Dans le même rapport, un initié a informé ET que « ce n’est pas encore très sérieux ». Pourtant, ils ont déclaré qu ‘«Irina et Tom passaient de bons moments ensemble» et qu’«ils appréciaient leur relation». « Tom est attiré par Irina et elle est très attirée par lui », a révélé la source.

L’ancien QB et mannequin de Bucs a finalisé son divorce en octobre 2022 après 13 ans de mariage et deux enfants – Vivianemaintenant 10, et Benjamin13 ans. Tom partage également son fils aîné Jack16 ans, avec un ex Bridget Moynahan. Au cours de l’année qui a suivi la séparation de l’ancien couple puissant, Gisele a été aperçue à plusieurs reprises en train de passer du temps avec son instructeur de Jiu Jitsu. Joaquim Valente – mais il semble que très peu de choses en aient découlé.

Quant à Tom, même si des rumeurs ont circulé selon lesquelles il pourrait voir Kim Kardashianil a fini par être aperçu en train de traîner avec Bradley CooperL’ex Irina de Tom – chez Tom à Los Angeles, lors d’un rendez-vous secret autour des sushis et, plus intéressant encore, dans un hôtel de Londres, où ils ont apparemment passé plus de 48 heures ensemble.

Malgré la frénésie médiatique, Gisèle semble rester imperturbable. « Les ruptures ne sont jamais faciles, surtout quand il y a [media] spéculer à chaque étape du processus », a-t-elle déclaré Vogue Brésil récemment. «J’ai essayé de me concentrer sur mes enfants, ma santé, mes projets et mes rêves.»