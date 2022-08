Les sens. McConchie, DeWitte et Wilcox organiseront une journée des biens non réclamés – Shaw Local

State Sens. Dan McConchie, Don DeWitte et Craig Wilcox s’associent au bureau du trésorier de l’Illinois pour connecter les Illinois avec plus de 3,5 milliards de dollars de biens et d’argent non réclamés.

De 13 h à 17 h le mardi, les résidents peuvent rencontrer un conseiller du bureau du trésorier de la bibliothèque publique de Crystal Lake, 126 W. Paddock St., pour savoir si certains des objets non réclamés leur appartiennent.

Pour plus d’informations sur cet événement, contactez Hannah à hseaver@sgop.ilga.gov.