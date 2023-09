Les seniors de Bureau Valley ont finalement vaincu Rival Princeton – Shaw local

MANLIUS – Kate Salisbury et la classe senior de Bureau Valley n’avaient jamais battu Rival Princeton en volleyball au niveau secondaire auparavant.

La dernière fois, c’était en huitième année.

Tout s’est terminé mardi soir à la Storm Cellar, où la tempête a remporté le troisième et a décidé du match 25-21 après avoir remporté le premier et perdu le deuxième par le même score de 25-23.

Salisbury, qui a récolté 21 passes décisives et six attaques marquantes, a porté le regard de joie et de soulagement après tout.

«C’était très excitant. Cela ne s’est pas produit depuis un moment, donc ça fait du bien. La dernière fois que nous les avons battus, c’était en huitième année, et maintenant nous sommes aînés », a-t-elle déclaré.

« C’est ce qu’ils m’ont dit », a déclaré l’entraîneur de première année Saige Barnett à propos de la première victoire des BV Seniors contre Rival PHS. «Pourrait aussi bien changer maintenant. Nous quittons la conférence l’année prochaine. Let’s go get them and leave conference with a Princeton win.”

Kate Salisbury

Salisbury a déclaré que la tempête dormirait bien et « nous allons tous venir à l’école avec des sourires sur nos visages demain. »

Barnett, un ancien standout Storm, a laissé l’équipe célébrer immédiatement avec ses amis et sa famille.

«Nous n’avions même pas de discussion sur les vestiaires. We’re coming out and celebrating with our family,” Barnett said. «Nous avions une foule énorme ici et un tas de personnes soutenant l’équipe. Pourquoi les faire attendre? Nous allons célébrer maintenant et parler plus tard. Ils sont toujours sur la lune.

Naturellement, ce match a été destiné à aller trois sets et jusqu’au fil.

BV a couru son avance à 23-19, mais Chrissy Sierens a bloqué pour l’équipement PHS et une erreur de frappe par la tempête l’a fait 23-21. Le senior Mattie Michlig, qui n’a pas joué il y a un an, a frappé pour le côté de la tempête, et la camarade de classe Emma Stabler a frappé pour le vainqueur du match d’un bloc de Princeton pour prendre le match à 25-21.

Salisbury a déclaré que la tempête était bien préparée avant le match.

«Nous avons regardé le film hier. Nous avons regardé nos erreurs. Watched what we could do better on defense when they’re hitting,” she said. “We had to really mentally prepare, because we knew we could not walk all over them. Nous avons dû nous battre et entrer dans ce troisième match, nous avons dû tout donner.

«Nous étions tous morts, mais nous savions que nous voulions nous retrouver sur le dessus, et nous l’avons fait.»

L’entraîneur de Princeton, Andy Puck, a déclaré que les Tigresses, qui avaient abandonné leur troisième match consécutif des trois Rivers East, cherchaient toujours des réponses.

«Nous avons été surpassés dans tous les aspects du jeu. C’est tout ce qu’il y a », a-t-il déclaré. “The game is all mental, and we’re just getting beat mentally. You can’t win games if you’re not mentally tough. Et jusqu’à ce que nous le comprions entre les oreilles, ça ne va pas changer.

«Bureau Valley a joué un match très propre. Nous sommes bâclés. Vous savez quoi, tenez-moi responsable de tout cela. C’est de ma faute. C’est mon équipe. Je dois faire un meilleur travail de coaching.

Kruger (eight kills) and Emma Stabler (seven kills) led the Storm attack and added two blocks each. Stabler a ajouté sept points et 13 fouilles, tandis que Libero Lesleigh Maynard avait un sommet de 10 points et 14 divormes, Madison Smith avait quatre blocs, Kate Stoller avait huit points, deux as et six fouilles et Taylor Neuhalfen a ajouté six points et cinq fouilles.

Bureau Valley Libero Lesleigh Maynard fait une fouille mardi soir au Storm Cellar. (Mike Vaughn)

Bv a augmenté de 13-8 et 18-14 lors du premier match, mais les Tigresses se sont ralliées en 19-18 sur les coups sûrs de Keutzer et Davis et un as de Kelsea Klingenberg que la tempête a laissé tomber. Le jeu a été à égalité deux fois à 22 and 23 before Salisbury sided out for the Storm, who ended it at 25-23.