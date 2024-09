Les seniors américains sont à l’origine d’une hausse « alarmante » des taux d’IST

Photo de Getty Images / iStockphoto

Les avis et recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut percevoir une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page.

Contenu de l’article Si la Buick LeSabre de grand-mère ou de grand-père est en pleine forme, n’allez pas frapper à sa porte.

Publicité 2 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

CE CONTENU EST RESERVE AUX ABONNES UNIQUEMENT Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité aux articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Toronto Sun ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Bénéficiez d’informations et d’analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Puzzles quotidiens incluant le New York Times Crossword. ABONNEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Abonnez-vous maintenant pour lire les dernières nouvelles dans votre ville et partout au Canada. Accès en ligne illimité aux articles de partout au Canada avec un seul compte.

Obtenez un accès exclusif au Toronto Sun ePaper, une réplique électronique de l’édition imprimée que vous pouvez partager, télécharger et commenter.

Bénéficiez d’informations et d’analyses en coulisses de nos journalistes primés.

Soutenez les journalistes locaux et la prochaine génération de journalistes.

Puzzles quotidiens incluant le New York Times Crossword. INSCRIVEZ-VOUS / CONNECTEZ-VOUS POUR DÉBLOQUER PLUS D’ARTICLES Créez un compte ou connectez-vous pour continuer votre expérience de lecture. Accédez à des articles de partout au Canada avec un seul compte.

Partagez vos pensées et rejoignez la conversation dans les commentaires.

Bénéficiez d’articles supplémentaires chaque mois.

Recevez des mises à jour par e-mail de vos auteurs préférés. Vous n’avez pas de compte ? Créer un compte ou Connectez-vous sans mot de passe Nouveau une nouvelle façon de se connecter

Contenu de l’article Assurez-vous simplement de leur lancer une boîte de préservatifs. Les seniors américains, chauds et dérangés, ont engendré une Hausse « alarmante » des infections sexuellement transmissiblesselon les données des Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies citées par le Le New York Post. Les personnes âgées du Dakota du Sud, de l’Alaska et de Washington DC sont les premières à se livrer à des manigances alimentées par les hormones. Plus de 2,5 millions de cas de syphilis, de gonorrhée et de chlamydia ont été signalés aux États-Unis en 2022, selon les données du CDC, via le Posteet les experts estiment que les chiffres de l’année dernière – qui ne sont pas encore disponibles – « seront pires ». Vidéo recommandée Nous sommes désolés, mais cette vidéo n’a pas pu être chargée. Lire la vidéo Les responsables de la santé aux États-Unis ont déclaré qu’il y avait un « besoin urgent » de s’attaquer à l’épidémie, les taux de syphilis, de gonorrhée et de chlamydia chez les personnes sexuellement actives de plus de 55 ans ayant plus que doublé entre 2012 et 2022, selon le rapport. Poste signalé.

Votre soleil de midi Votre aperçu de l’heure du midi sur ce qui se passe à Toronto et au-delà. En vous inscrivant, vous consentez à recevoir la newsletter ci-dessus de Postmedia Network Inc. Merci de vous être inscrit ! Un e-mail de bienvenue vous a été envoyé. Si vous ne le voyez pas, veuillez vérifier votre dossier de courrier indésirable. Le prochain numéro de Votre Soleil de Midi sera bientôt dans votre boîte de réception. Nous avons rencontré un problème lors de votre inscription. Veuillez réessayer

Contenu de l’article

Annonce 3 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article Les cas de syphilis dans ce groupe d’âge ont été multipliés par sept au cours de la période de 10 ans, les cas de gonorrhée ont presque quintuplé et les cas de chlamydia ont plus que triplé. Poste signalé. Les taux de syphilis ont atteint leur plus haut niveau dans l’État du Mont Rushmore, le Dakota du Sud ayant enregistré 6,1 cas pour 100 000 personnes, selon le Courrier quotidien. Les cas de gonorrhée étaient les plus élevés à Washington, DC, avec 29 cas pour 100 000 personnes, tandis que les grands-parents coquins de l’Alaska étaient en tête du pays en matière de chlamydia (18 cas pour 100 000). Les experts estiment que cette augmentation pourrait être due au fait que les gens vivent plus longtemps et maintiennent un mode de vie actif jusqu’à leurs années d’or, selon le Poste. Si l’on ajoute à cela le fait que seulement 8 % des personnes âgées sexuellement actives utilisent des préservatifs en permanence, selon une enquête de l’AARP, il n’est pas étonnant que ce problème provoque des frictions au sein de la communauté médicale.

Annonce 4 Cette publicité n’est pas encore chargée, mais votre article continue ci-dessous.

Contenu de l’article « Dans les années 30, 40 et 50, l’école traditionnelle ne dispensait pas vraiment d’éducation sexuelle de manière très formelle », a déclaré Matthew Lee Smith, professeur associé à la Texas A&M School of Public Health, à NBC News. De plus, le sujet peut encore être tabou auprès des prestataires de soins de santé et des personnes âgées elles-mêmes, même si les personnes âgées ont plus de mal à lutter contre les infections et peuvent être plus susceptibles de contracter des IST. « Personne ne veut imaginer que grand-mère a fait ça », a ajouté Smith. « Vous n’allez certainement pas demander à grand-mère si elle portait des préservatifs – et c’est là une partie du problème, car chaque individu, quel que soit son âge, a droit à l’intimité. » Recommandé par la rédaction Les rencontres en ligne ont provoqué une augmentation des inégalités de revenus aux États-Unis, selon une étude « DANS DES DIRECTIONS DIFFÉRENTES » : une influenceuse qui s’est mariée avec elle-même divorce maintenant Pour plus d’actualités sur la santé et de contenu sur les maladies, les affections, le bien-être, la vie saine, les médicaments, les traitements et plus encore, rendez-vous sur Santé.ca – un membre du réseau Postmedia.

Contenu de l’article